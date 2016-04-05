RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2233223422352236
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А это на тему, отступили без потерь. И такие ролики появляются постоянно. Колонны жирная, сладкая, любимая цель ещё с первых дней войны.
https://www.youtube.com/watch?v=JMKsJmK2r1M
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Нед 11 вер, 2022 15:53, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 824
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 15:59

  Earth Citizen написав:Ви хоть повідомте Москву про війну з нею.

А навіщо це Україні? Які від цього плюси?
Schmit
 
Повідомлень: 3246
З нами з: 08.09.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 16:00

  Hotab написав:
  Earth Citizen написав:Ви хоть повідомте Москву про війну з нею. Чи "не на часі

"Ти ходиш по дуже тонкому льодику".
Клон не протримається роки, як попередній)). По закону військового часу відразу в висок.

FYI
https://c4u.org.ua/05-kvitnia-1794-stracheni-vozhdi-iakobintsiv-zh-zh-danton-i-k-demulen/

Коли революційна влада починає шукати «ворогів народу» і зрадників серед свого ж оточення, то нерідко летять голови палких прихильників тієї ж революції. Крилатий вислів «революція поїдає своїх дітей», який належав Дантону, відображає не просто реальність кінця XVIII століття, але й закономірність революцій, які побудовані на ідеях розрухи і ліквідації здорового розкладу сил в суспільстві. Варто лише згадати Жовтневий переворот: чимало палких революціонерів провели решту свого життя в концтаборах чи були пізніше страчені тим же комуністичним керівництвом.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29617
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 2550 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 16:01

  budivelnik написав:Ви не за обєктивність
Ви свідомо чи за гроші - лєте воду на млин ворога
На цих сторінках є три таких яскравих
Лад - з його - єсть хорошиє рускиє
Отг - з його - єсть плохіє украинци
Юристкостя з його - чіпляюсь до всього що заперечує успіхи України
І єсть прапор з одною ізвіліною і то там де колись була фуражка. :)Ти такий бред пишеш, що я взагалі дивуюсь. Але поняти можу. Тяжке дитинство, армія та інше, інше. Тепер по темі. Українці є різні, як і руські, та інші національності. Тут йдеться про те кто в якому інфополі. Я вже казав як би ти жив раші був би ярим путінцем. Чому? Да мозгив не маєш зовсім. Як по іншому жити не знаєш. Тут любиш пороха, там би любив путєна. Да і в загалі, не пиши мені більше. Я привик спілкуватися з тими у кого рівень розвитку трошки вище чим у тих у кого
за плечами, крім школи прапорів більше нічого нема.
otg
 
Повідомлень: 3094
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 16:16

  flyman написав:
  Hotab написав:
  Earth Citizen написав:Ви хоть повідомте Москву про війну з нею. Чи "не на часі

"Ти ходиш по дуже тонкому льодику".
Клон не протримається роки, як попередній)). По закону військового часу відразу в висок.

FYI
https://c4u.org.ua/05-kvitnia-1794-stracheni-vozhdi-iakobintsiv-zh-zh-danton-i-k-demulen/

Коли революційна влада починає шукати «ворогів народу» і зрадників серед свого ж оточення, то нерідко летять голови палких прихильників тієї ж революції. Крилатий вислів «революція поїдає своїх дітей», який належав Дантону, відображає не просто реальність кінця XVIII століття, але й закономірність революцій, які побудовані на ідеях розрухи і ліквідації здорового розкладу сил в суспільстві. Варто лише згадати Жовтневий переворот: чимало палких революціонерів провели решту свого життя в концтаборах чи були пізніше страчені тим же комуністичним керівництвом.

В Україні так само буде. Скоріше б прийти до "нового дивного миру"
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 527
З нами з: 22.01.18
Подякував: 320 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2233223422352236
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103504
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464641
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3825
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4468)
11.09.2022 16:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.