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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2233223422352236
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А это на тему, отступили без потерь. И такие ролики появляются постоянно. Колонны жирная, сладкая, любимая цель ещё с первых дней войны.
https://www.youtube.com/watch?v=JMKsJmK2r1M
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Нед 11 вер, 2022 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 15:59

  Earth Citizen написав:Ви хоть повідомте Москву про війну з нею.

А навіщо це Україні? Які від цього плюси?
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 16:00

  Hotab написав:
  Earth Citizen написав:Ви хоть повідомте Москву про війну з нею. Чи "не на часі

"Ти ходиш по дуже тонкому льодику".
Клон не протримається роки, як попередній)). По закону військового часу відразу в висок.

FYI
https://c4u.org.ua/05-kvitnia-1794-stracheni-vozhdi-iakobintsiv-zh-zh-danton-i-k-demulen/

Коли революційна влада починає шукати «ворогів народу» і зрадників серед свого ж оточення, то нерідко летять голови палких прихильників тієї ж революції. Крилатий вислів «революція поїдає своїх дітей», який належав Дантону, відображає не просто реальність кінця XVIII століття, але й закономірність революцій, які побудовані на ідеях розрухи і ліквідації здорового розкладу сил в суспільстві. Варто лише згадати Жовтневий переворот: чимало палких революціонерів провели решту свого життя в концтаборах чи були пізніше страчені тим же комуністичним керівництвом.
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 16:37

  alex_dvornichenko написав:
  Hotab написав:Залишилось зрозуміти, хто із раніше забанених навіки ховається під ніком "earth citizen")).
Надто вже знайома проватна риторика)).
))

Во время войны нужна регистрация в интернетах с помощью документов и фейс подтверждения.


Хочете зробити з України аналог кацапстана чи північної кореї? :shock: Ви країною не помилилися шановний, чи одночасно і в "скрепной" пишете? :twisted: Дідусь в "трійка" часом не засідав?
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 16:42

  otg написав:
  budivelnik написав:Ви не за обєктивність
Ви свідомо чи за гроші - лєте воду на млин ворога
На цих сторінках є три таких яскравих
Лад - з його - єсть хорошиє рускиє
Отг - з його - єсть плохіє украинци
Юристкостя з його - чіпляюсь до всього що заперечує успіхи України
І єсть прапор з одною ізвіліною і то там де колись була фуражка. :)Ти такий бред пишеш, що я взагалі дивуюсь. Але поняти можу. Тяжке дитинство, армія та інше, інше. Тепер по темі. Українці є різні, як і руські, та інші національності. Тут йдеться про те кто в якому інфополі. Я вже казав як би ти жив раші був би ярим путінцем. Чому? Да мозгив не маєш зовсім. Як по іншому жити не знаєш. Тут любиш пороха, там би любив путєна. Да і в загалі, не пиши мені більше. Я привик спілкуватися з тими у кого рівень розвитку трошки вище чим у тих у кого
за плечами, крім школи прапорів більше нічого нема.
1 В мене вища освіта
2 Я виріс в срср, читав російськомовну літературу, бо іншої в той час не було..але навіть у мене такого суржику який я виділив в твоєму повідомленні - не має
3 Те що ти написав - це зізнання типового ватного колаборанта, якому всі винні і зараз ти вирішив списати все на інфополе.
Але є правило
Відповідальність несе той хто робить , за те що робить..а не той хто розповідає що інші мають робити.
Тому спеціально для тебе і таких як ти
Я гарно ганяв ватників на їх форумах одним простим запитанням
Гляньте в Уряд України і побачите скільки там людей, які народились в росії і скільки з Західної України....
Ватники дивились і офігівали ..у нас половина міністрів була родом з Сибіру, Бурятії, Далекого Сходу, ще четверть - центральна і Східна Україна...
Правда розуму в них стільки ж скільки й в тебе - і вони не могли допетрати що ці люди просто були народжені в сімях висланих в заслання українських політичних діячів, які навіть за часів совка боролись за Незалежність України....

І от саме цей факт повністю розбиває твої патякання про вину інфополя...
Слабкі так, піддавались інфополю, так само як і пристосуванці пристосовувались..
Але сильні, навіть перебуваючи в чужому інфополі - змогли не тільки вижити , а й навязати ватникам а-ля ти свої погляди.

Так от
Західна Україна перебувала в чужому інфополі практично постійно ( від російського до польського ,чеського, угорського,румунського,австрійського) - і тому саме тут , в людей виробився імунітет протистояння цьому інфополю.
А те що тебе так легко надурити - то це не твоя вина - це твоя біда .
Чого бідний? - бо Дурний!
Чого дурний? - бо бідний!
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 11 вер, 2022 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 17:13

  Грйс-мэн написав:Непонятно, если освободили 100500км2 - то почему держат в заложниках всех м18-60?
Элементарно на всех не хватит даже формы и калашей - или со своими приходить? (так закон пока не разрешает, боятся)

Вобщем что-то перемога ("капитуляция москвы") пока не клеится

ты решил за всех прорашинских ботов поработать? :)

а то у некоторых сейчас очень важная задача - "успеть с.баться" :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 17:20

  Грйс-мэн написав:
  Shaman написав:
  Грйс-мэн написав:Непонятно, если освободили 100500км2 - то почему держат в заложниках всех м18-60?
Элементарно на всех не хватит даже формы и калашей - или со своими приходить? (так закон пока не разрешает, боятся)

Вобщем что-то перемога ("капитуляция москвы") пока не клеится

ты решил за всех прорашинских ботов поработать?

а то у некоторых сейчас очень важная задача - "успеть с.баться" :D

Ты решил за всех порохоботов на форуме отсидеть, чтоб в окопы не попасть? :)
А то у некоторых (всех) сейчас очень важная задача - не получить повестку и откосить от призыва :)

как ты заметил, народ тут и из окопов пишет ;)
а так у каждого свой участок фронта.

и не равняй всех по себе - с какой стороны фронта ты не пишешь, то сам боишься до усирачки :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 17:34

  Howl написав:
  Andrey2512 написав:Где-то ждать подвох? Или стоить уверовать в чистую перемогу
Много техники и боеприпасов было оставлено, как по мне. Получается, что данное событие реально застало их врасплох, что пришлось бросать и эвакуироваться.

Возможно причина банальна, что рф не состоянии удерживать эти территории и при критической ситуации всё пошло на перекосяк, что лучше их покинуть.

В любом случае, какой бы ни был "жест доброй воли", но данный поступок должен сделать хороший отпечаток в сознании армии рф и это должно так значительно повлиять на их боевой дух.

Самое простое объяснение - отсутствие горючего.
Насчёт отпечатка в сознании согласен.
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