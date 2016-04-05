Додано: Нед 11 вер, 2022 16:42

otg написав: budivelnik написав: Ви не за обєктивність

Ви свідомо чи за гроші - лєте воду на млин ворога

На цих сторінках є три таких яскравих

Лад - з його - єсть хорошиє рускиє

Отг - з його - єсть плохіє украинци

Юристкостя з його - чіпляюсь до всього що заперечує успіхи України Ви не за обєктивністьВи свідомо чи за гроші - лєте воду на млин ворогаНа цих сторінках є три таких яскравихЛад - з його -Отг - з його -Юристкостя з його - чіпляюсь до всього що заперечує успіхи України І єсть прапор з одною ізвіліною і то там де колись була фуражка. Ти такий бред пишеш, що я взагалі дивуюсь. Але поняти можу. Тяжке дитинство, армія та інше, інше. Тепер по темі. Українці є різні, як і руські, та інші національності. Тут йдеться про те кто в якому інфополі. Я вже казав як би ти жив раші був би ярим путінцем. Чому? Да мозгив не маєш зовсім. Як по іншому жити не знаєш. Тут любиш пороха, там би любив путєна. Да і в загалі , не пиши мені більше. Я привик спілкуватися з тими у кого рівень розвитку трошки вище чим у тих у кого

за плечами, крім школи прапорів більше нічого нема. І єсть прапор з одноюі то там де колись була фуражка.Ти такийпишеш, що я взагалі дивуюсь. Алеможу. Тяжке дитинство, армія та інше, інше. Тепер по темі. Українці є різні, як і руські, та інші національності. Тут йдеться про тев якому інфополі. Я вже казав як би ти жив раші був би ярим путінцем. Чому? Дане маєш зовсім. Як по іншому жити не знаєш. Тут любиш пороха, там би любив путєна. Да і, не пиши мені більше. Яспілкуватися з тими у кого рівень розвитку трошки вище чим у тих у когоза плечами, крім школи прапорів більше нічого нема.

1 В мене вища освіта2 Я виріс в срср, читав російськомовну літературу, бо іншої в той час не було..але навіть у мене такого суржику який я виділив в твоєму повідомленні - не має3 Те що ти написав - це зізнання типового ватного колаборанта, якому всі винні і зараз ти вирішив списати все на інфополе.Але є правилоВідповідальність несе той хто робить , за те що робить..а не той хто розповідає що інші мають робити.Тому спеціально для тебе і таких як тиЯ гарно ганяв ватників на їх форумах одним простим запитаннямГляньте в Уряд України і побачите скільки там людей, які народились в росії і скільки з Західної України....Ватники дивились і офігівали ..у нас половина міністрів була родом з Сибіру, Бурятії, Далекого Сходу, ще четверть - центральна і Східна Україна...Правда розуму в них стільки ж скільки й в тебе - і вони не могли допетрати що ці люди просто були народжені в сімях висланих в заслання українських політичних діячів, які навіть за часів совка боролись за Незалежність України....І от саме цей факт повністю розбиває твої патякання про вину інфополя...Слабкі так, піддавались інфополю, так само як і пристосуванці пристосовувались..Але сильні, навіть перебуваючи в чужому інфополі - змогли не тільки вижити , а й навязати ватникам а-ля ти свої погляди.Так отЗахідна Україна перебувала в чужому інфополі практично постійно ( від російського до польського ,чеського, угорського,румунського,австрійського) - і тому саме тут , в людей виробився імунітет протистояння цьому інфополю.А те що тебе так легко надурити - то це не твоя вина - це твоя біда .