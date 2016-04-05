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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А это на тему, отступили без потерь. И такие ролики появляются постоянно. Колонны жирная, сладкая, любимая цель ещё с первых дней войны.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Нед 11 вер, 2022 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 вер, 2022 15:59
Додано: Нед 11 вер, 2022 16:00
FYI
Коли революційна влада починає шукати «ворогів народу» і зрадників серед свого ж оточення, то нерідко летять голови палких прихильників тієї ж революції. Крилатий вислів «революція поїдає своїх дітей», який належав Дантону, відображає не просто реальність кінця XVIII століття, але й закономірність революцій, які побудовані на ідеях розрухи і ліквідації здорового розкладу сил в суспільстві. Варто лише згадати Жовтневий переворот: чимало палких революціонерів провели решту свого життя в концтаборах чи були пізніше страчені тим же комуністичним керівництвом.
Додано: Нед 11 вер, 2022 16:37
Хочете зробити з України аналог кацапстана чи північної кореї? Ви країною не помилилися шановний, чи одночасно і в "скрепной" пишете? Дідусь в "трійка" часом не засідав?
Додано: Нед 11 вер, 2022 16:42
1 В мене вища освіта
2 Я виріс в срср, читав російськомовну літературу, бо іншої в той час не було..але навіть у мене такого суржику який я виділив в твоєму повідомленні - не має
3 Те що ти написав - це зізнання типового ватного колаборанта, якому всі винні і зараз ти вирішив списати все на інфополе.
Але є правило
Відповідальність несе той хто робить , за те що робить..а не той хто розповідає що інші мають робити.
Тому спеціально для тебе і таких як ти
Я гарно ганяв ватників на їх форумах одним простим запитанням
Гляньте в Уряд України і побачите скільки там людей, які народились в росії і скільки з Західної України....
Ватники дивились і офігівали ..у нас половина міністрів була родом з Сибіру, Бурятії, Далекого Сходу, ще четверть - центральна і Східна Україна...
Правда розуму в них стільки ж скільки й в тебе - і вони не могли допетрати що ці люди просто були народжені в сімях висланих в заслання українських політичних діячів, які навіть за часів совка боролись за Незалежність України....
І от саме цей факт повністю розбиває твої патякання про вину інфополя...
Слабкі так, піддавались інфополю, так само як і пристосуванці пристосовувались..
Але сильні, навіть перебуваючи в чужому інфополі - змогли не тільки вижити , а й навязати ватникам а-ля ти свої погляди.
Так от
Західна Україна перебувала в чужому інфополі практично постійно ( від російського до польського ,чеського, угорського,румунського,австрійського) - і тому саме тут , в людей виробився імунітет протистояння цьому інфополю.
А те що тебе так легко надурити - то це не твоя вина - це твоя біда .
Чого бідний? - бо Дурний!
Чого дурний? - бо бідний!
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 11 вер, 2022 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 вер, 2022 17:13
ты решил за всех прорашинских ботов поработать?
а то у некоторых сейчас очень важная задача - "успеть с.баться"
Додано: Нед 11 вер, 2022 17:20
как ты заметил, народ тут и из окопов пишет
а так у каждого свой участок фронта.
и не равняй всех по себе - с какой стороны фронта ты не пишешь, то сам боишься до усирачки
Додано: Нед 11 вер, 2022 17:34
Самое простое объяснение - отсутствие горючего.
Насчёт отпечатка в сознании согласен.
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