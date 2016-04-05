detroytred написав:Відповідаючи на запитання, що може вважатися перемогою України у війні, Резніков сказав: "Повне відновлення суверенітету станом на 1991 рік. А це означає, що Крим, Донбас це Україна. Росіяни мають заплатити за знищені міста. Повернення до кордону 24 лютого у цій історії людства вже немає".
На його думку, обов'язковою умовою є також проведення трибуналу над воєнними злочинцями, який, за його словами, краще провести у Маріуполі чи Харкові за прикладом Нюрнберзького трибуналу.
Schmit написав:Навряд чи москалі капітулюють, навіть якщо ми повернемо усі території на 1991 рік і зупинимось на своїх кордонах. Будуть обстрілювати наші території, так як зараз обстрілюють Сумську, Чернігівську області. Пуйло, скоріш усього пристрелять, а владу захоплять ще більш відморожені гіркіни. Можливо підпишуть якийсь папірець про перемир’я, відгородяться від усього світу і почнуть накопичувати сили для нової війни.
Ба и любители Януковича что то поняли через определенное кол-во лет. А то Вик Федорович, Вик Федорович
Starikan написав:Рашисти вдарили по украінській інфра структурі. Декілька областей знеструмлено.
у нас перед етим полдня не било света, РЕС нашептал идет переключения с связи с остановкой ЗАЕС. Они тогда еще знали, а ЗАЕС остановили недавно. Вот и инсайди. Когда включили часа два напряжение било 190В , потом уже постепенно подняли до привичних и стандартних 230В.
Starikan написав:Рашисти вдарили по украінській інфра структурі. Декілька областей знеструмлено.
у нас перед етим полдня не било света, РЕС нашептал идет переключения с связи с остановкой ЗАЕС. Они тогда еще знали, а ЗАЕС остановили недавно. Вот и инсайди. Когда включили часа два напряжение било 190В , потом уже постепенно подняли до привичних и стандартних 230В.
Запорожье - свет не отключали. Узнал про проблему в стране из новостей.
Всего за полгода скатились от "освободитель" и "борцунов с нацизмом" до самых низкопробных террористов. Критическая инфраструктура, что дальше ? Реально - неандертальцы с ракетными и ядерными технологиями. Когда их уже исключат из всех ООН и т.п. ?
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Нед 11 вер, 2022 19:59, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko написав:Всего за полгода скатились от "освободитель" и "борцунов с нацизмом" до самых низкопробных террористов. Критическая инфраструктура, что дальше ?
як сказав сьогодні один дядько, експерт, по марафону новин - такі вже ракети , вони вже ніколи не потрапляють, туди , куди їх поцілили + багато "несходів" з пускових установок. Замість утилізації шманають наобум.