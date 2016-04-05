RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2235223622372238>
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 19:35

  Starikan написав:Рашисти вдарили по украінській інфра структурі. Декілька областей знеструмлено.

ТЭЦ-5 сильный пожар
juristkostya
 
Повідомлень: 4963
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 19:41

  detroytred написав:Відповідаючи на запитання, що може вважатися перемогою України у війні, Резніков сказав: "Повне відновлення суверенітету станом на 1991 рік. А це означає, що Крим, Донбас це Україна. Росіяни мають заплатити за знищені міста. Повернення до кордону 24 лютого у цій історії людства вже немає".

На його думку, обов'язковою умовою є також проведення трибуналу над воєнними злочинцями, який, за його словами, краще провести у Маріуполі чи Харкові за прикладом Нюрнберзького трибуналу.

Закінчення війни, сказав він, означатиме "прийняття капітуляції Росії", а "як оформити юридично акт капітуляції Росії – ми придумаємо".
https://interfax.com.ua/news/general/857930.html
Я б разделил оптимизм Резникова если б мы воевали не с ядерной державой.
otg
 
Повідомлень: 3097
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 19:45

  Schmit написав:Навряд чи москалі капітулюють, навіть якщо ми повернемо усі території на 1991 рік і зупинимось на своїх кордонах. Будуть обстрілювати наші території, так як зараз обстрілюють Сумську, Чернігівську області. Пуйло, скоріш усього пристрелять, а владу захоплять ще більш відморожені гіркіни. Можливо підпишуть якийсь папірець про перемир’я, відгородяться від усього світу і почнуть накопичувати сили для нової війни.
Ба и любители Януковича что то поняли через определенное кол-во лет. А то Вик Федорович, Вик Федорович :)
otg
 
Повідомлень: 3097
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 19:47

  juristkostya написав:
  Starikan написав:Рашисти вдарили по украінській інфра структурі. Декілька областей знеструмлено.

ТЭЦ-5 сильный пожар

Раша ещё летом заявляла, что осенью будет лупасить ракетами по объектам, которые поставлять будут тепло в квартиры. :(
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5710
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Рашисти вдарили по украінській інфра структурі. Декілька областей знеструмлено.

у нас перед етим полдня не било света, РЕС нашептал идет переключения с связи с остановкой ЗАЕС. Они тогда еще знали, а ЗАЕС остановили недавно.
Вот и инсайди.
Когда включили часа два напряжение било 190В , потом уже постепенно подняли до привичних и стандартних 230В.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5337
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 19:54

  Goodman написав:
  Starikan написав:Рашисти вдарили по украінській інфра структурі. Декілька областей знеструмлено.

у нас перед етим полдня не било света, РЕС нашептал идет переключения с связи с остановкой ЗАЕС. Они тогда еще знали, а ЗАЕС остановили недавно.
Вот и инсайди.
Когда включили часа два напряжение било 190В , потом уже постепенно подняли до привичних и стандартних 230В.


Запорожье - свет не отключали. Узнал про проблему в стране из новостей.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5710
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всего за полгода скатились от "освободитель" и "борцунов с нацизмом" до самых низкопробных террористов. Критическая инфраструктура, что дальше ? Реально - неандертальцы с ракетными и ядерными технологиями.
Когда их уже исключат из всех ООН и т.п. ?
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Нед 11 вер, 2022 19:59, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 826
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 20:01

  alex_dvornichenko написав:ой та не смеши, на путлере там всё держится, ага...
На нем. Не будет его все рассыпется.
otg
 
Повідомлень: 3097
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 20:03

  Игорь Алексеевич написав:Раша ещё летом заявляла, что осенью будет лупасить ракетами по объектам, которые поставлять будут тепло в квартиры. :(
Пруф в студию.
otg
 
Повідомлень: 3097
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Всего за полгода скатились от "освободитель" и "борцунов с нацизмом" до самых низкопробных террористов. Критическая инфраструктура, что дальше ?

як сказав сьогодні один дядько, експерт, по марафону новин - такі вже ракети , вони вже ніколи не потрапляють, туди , куди їх поцілили + багато "несходів" з пускових установок. Замість утилізації шманають наобум.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5337
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2235223622372238>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103542
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464683
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3827
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.