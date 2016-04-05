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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 вер, 2022 20:55
Что в Белгородской области, не знаю.
А весь Харьков в результате прилетов без света и, соответственно, без воды. И, вроде, не только Харьков.
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ЛАД
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Додано: Нед 11 вер, 2022 21:10
fler написав:
У Белгородській області паніка. Місцеві питають про евакуацію з прикордонних територій. А шо сталося?
можно предположить шо есть у них опасения относительно беженцев с нашей территории. на случай если не восстановят быстро инфраструктуру.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 21:24
alex_dvornichenko написав: drevlyanin написав: Andrey2512 написав:
Народ, мне одному кажется странным, что русские так быстро драпают? Что происходит?
Где-то ждать подвох? Или стоить уверовать в чистую перемогу
А може путен вже на концерті кобзона? Тому й безлад такий. А "на люди" водять двійника?
ой та не смеши, на путлере там всё держится, ага
...
А на кому-на скабеевой чи інших малахольних? Ходорковський теж думав, що він крутий перець, аж допоки не почав в президенти мітити...
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drevlyanin
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Додано: Нед 11 вер, 2022 21:57
drevlyanin написав:
А на кому-на скабеевой чи інших малахольних? Ходорковський теж думав, що він крутий перець, аж допоки не почав в президенти мітити...
Такое ощущение что вы все не так поняли мои слова - инициатива начать всю эту бойню была путлеровская , 100%. Но бардак который там творится, не зависит от путлера и его амбиций, бардак сам по себе и путлеру неподконтрольный. живой он или нет.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 22:01
Starikan написав:
Рашисти вдарили по украінській інфра структурі. Декілька областей знеструмлено.
Откуда дровишки?
В Харькове свет пропал через полчаса после Вашего поста.
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ЛАД
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Додано: Нед 11 вер, 2022 22:04
ЛАД написав:
И, вроде, не только Харьков.
Влупили не только по Харьковской, а ещё и ряду других соседних областей.
Россияне не могут смириться с таким провалом. И на парах решили показать свою подлость.
Как по мне, народ и это переживёт. Как никак, но 200 дней войны прожил...
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Додано: Нед 11 вер, 2022 22:04
ЛАД написав:
В Харькове свет пропал через полчаса после Вашего поста.
оперативное переключение линий
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Додано: Нед 11 вер, 2022 22:11
alex_dvornichenko написав: drevlyanin написав:
А на кому-на скабеевой чи інших малахольних? Ходорковський теж думав, що він крутий перець, аж допоки не почав в президенти мітити...
Такое ощущение что вы все не так поняли мои слова - инициатива начать всю эту бойню была путлеровская , 100%. Но бардак который там творится, не зависит от путлера и его амбиций, бардак сам по себе и путлеру неподконтрольный. живой он или нет.
Те що бардаку на рассеі вистачає, ніхто не сперичається, але поки він живий і при тямі є у підлеглих страх отримати "по шапці". А коли його нема або "у відключці" вся їх вертикаль влади розсипається і боятися особливо нема кого. Все ІМХО.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 22:24
drevlyanin написав:
Те що бардаку на рассеі вистачає, ніхто не сперичається, але поки він живий і при тямі є у підлеглих страх отримати "по шапці".
У меня стойкое ощущение что там растёт пропасть между ФСБшниками которые роют землю, что бы не получить по шапке и армейцами которым уже на всё насрать и им проще послать всех, чем умереть в Украине.
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