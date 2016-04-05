Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с Путиным высказался за прекращение рашистских военных операций в Украине и начало переговоров
Об этом сообщил Елисейский дворец.
|
|
|
Додано: Нед 11 вер, 2022 22:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с Путиным высказался за прекращение рашистских военных операций в Украине и начало переговоров
Об этом сообщил Елисейский дворец.
Додано: Нед 11 вер, 2022 22:41
Их основные операции сейчас в Украине - побег, что то невовремя. Лучше бы он высказался за прекращение ракетного террора.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|