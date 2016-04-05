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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с Путиным высказался за прекращение рашистских военных операций в Украине и начало переговоров

Об этом сообщил Елисейский дворец.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:41

  GALeon написав:Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с Путиным высказался за прекращение рашистских военных операций в Украине и начало переговоров
Об этом сообщил Елисейский дворец.

Их основные операции сейчас в Украине - побег, что то невовремя. Лучше бы он высказался за прекращение ракетного террора.
alex_dvornichenko
 
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