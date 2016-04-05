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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2236223722382239
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с Путиным высказался за прекращение рашистских военных операций в Украине и начало переговоров

Об этом сообщил Елисейский дворец.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:41

  GALeon написав:Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с Путиным высказался за прекращение рашистских военных операций в Украине и начало переговоров
Об этом сообщил Елисейский дворец.

Их основные операции сейчас в Украине - побег, что то невовремя. Лучше бы он высказался за прекращение ракетного террора.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 23:14

  GALeon написав:Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с Путиным высказался за прекращение рашистских военных операций в Украине и начало переговоров

Об этом сообщил Елисейский дворец.


Знову ці два карлика щось за спиною України перетерти намагаються. :twisted:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 23:28

"Керівний склад західного угруповання зс рф відсторонено від командування. Причина такого рішення – нищівні поразки та , отримані у результаті наступу українських Сил Оборони". – сказано у повідомленні.

Як повідомляється, тепер командування західного угруповання очолить командувач угрупуванням військ "центр" генерал-лейтенант Олександр Лапін та його штаб.

Наразі оперативний склад УВ "центр" перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання.

У ГУР зазначили, що на сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим перебуває на розгляді.

"Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні)", - сказано в повідомленні.
https://interfax.com.ua/news/general/858083.html
detroytred
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