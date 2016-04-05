Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с Путиным высказался за прекращение рашистских военных операций в Украине и начало переговоров
Об этом сообщил Елисейский дворец.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 22:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с Путиным высказался за прекращение рашистских военных операций в Украине и начало переговоров
Об этом сообщил Елисейский дворец.
Додано: Нед 11 вер, 2022 22:41
Их основные операции сейчас в Украине - побег, что то невовремя. Лучше бы он высказался за прекращение ракетного террора.
Додано: Нед 11 вер, 2022 23:14
Додано: Нед 11 вер, 2022 23:28
"Керівний склад західного угруповання зс рф відсторонено від командування. Причина такого рішення – нищівні поразки та , отримані у результаті наступу українських Сил Оборони". – сказано у повідомленні.
Як повідомляється, тепер командування західного угруповання очолить командувач угрупуванням військ "центр" генерал-лейтенант Олександр Лапін та його штаб.
Наразі оперативний склад УВ "центр" перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання.
У ГУР зазначили, що на сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим перебуває на розгляді.
"Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні)", - сказано в повідомленні.
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