"Керівний склад західного угруповання зс рф відсторонено від командування. Причина такого рішення – нищівні поразки та , отримані у результаті наступу українських Сил Оборони". – сказано у повідомленні.
Як повідомляється, тепер командування західного угруповання очолить командувач угрупуванням військ "центр" генерал-лейтенант Олександр Лапін та його штаб.
Наразі оперативний склад УВ "центр" перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання.
У ГУР зазначили, що на сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим перебуває на розгляді.
fler написав:З ранкового зведення Генштабу: Продовжується деокупація України. Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько 2000 квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області. За добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 23 удари, в ході яких було знищено 4 зенітних ракетних комплекси, уражено 4 опорних пункти та 15 місць скупчення живої сили і техніки противника.
Це для тих двох бовдурів, які вчора тут з піною в роті доводили, що авіація на Харківщині гав ловила, бо вони її не чули та не бачили.
Для тієї бовдурки... ой, пробачте, докторині усіх наук, яка не розуміє прочитаного. Річ йшла не про роботу нашої авіації, а про те, що з міста Харків цю роботу побачити неможливо.
ЛАД написав: Их работу Вы, простите, из Харькова видеть не могли. И слышать взрывы. Даже на ХТЗ взрывы прилетающих в Чугуев ракет из Белгорода не слышны. Сев. Салтовку и Циркуны они не бомбят. Ваш ответ абсолютно не аргументированный.
Почитайте Харьковский форум, ветку "Обстрелы".
Спасибо за совет! Но лучше бы Вы процитировали или дали ссылку. Вы хотите сказать, что с вашего Павлова Поля или любого другого места в городе Харьков, Вы услышите взрывы хотя бы в Чугуеве? Или увидите боевую работу нашей авиации? А линия фронта была дальше даже до начала нашего наступления. Ещё раз - не было речи о том, что наша авиация ничего не делает. Разговор был о том, что из города невозможно увидеть эту работу и определить, какие задачи авиация решает.