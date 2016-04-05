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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2237223822392240
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 02:15

  ЛАД написав:
  Starikan написав:Почитайте Харьковский форум, ветку "Обстрелы".

Спасибо за совет!
Но лучше бы Вы процитировали или дали ссылку.
Вы хотите сказать, что с вашего Павлова Поля или любого другого места в городе Харьков, Вы услышите взрывы хотя бы в Чугуеве? Или увидите боевую работу нашей авиации?
А линия фронта была дальше даже до начала нашего наступления.
Ещё раз - не было речи о том, что наша авиация ничего не делает. Разговор был о том, что из города невозможно увидеть эту работу и определить, какие задачи авиация решает.

Ну вы и зануда. Больше на ваши посты отвечать не буду.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 02:24

  Starikan написав:Ну вы и зануда.

Обвинить в занудстве - классическая тактика припертого к стенке. Со времён десада это так работает.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 02:25

  Hotab написав:...........
  Starikan написав:Для цього потрібна наступальна техніка

Її чимало брало участь у цьому наступі.
Таки вдалося зібрати резерви.

Сложно судить, не имея информации, но судя по текущим результатам операция проведена просто блестяще.
Во всех отношениях. И в военном, и информационном.
Сумели скрытно подтянуть резервы. Настолько аккуратно, что при всех современных средствах разведки росс. армия не сумела это обнаружить.
Становится понятными чересчур активные разговоры об освобождении Херсона и вообще юга. Здесь уже некоторые писали: "Как это так! Заранее объявлять о своих планах!"
Оказалось, что это была хорошо организованная дезинформационная кампания. И она дала хорошие результаты. Враг подтягивал резервы на юг (тут сообщали о колоннах к Херсону). Возможно, туда переместили и часть войск из Харьковской области, где, вроде бы, последнее время был относительно спокойный фронт.
Этому же помогла активность наших войск на херсонском направлении, обстрелы Крыма, мостов через Днепр и т.д. Это, вроде бы, подтверждало направление главного удара на юге.

P.s. Выглядит мерзостью пост viewtopic.php?p=5484453#p5484453 с цитированием неизвестно какого tZE inform. Фактически прямое обвинение Зеленского в работе на Россию. Со ссылкой якобы на информацию США.
Этот же... не знаю, как назвать этого мерзавца, не знаю откуда (мабуть, з довідника "стеля"), приводит данные о потерях украинских и росс. войск на 01.09.22, согласно которым наши потери убитыми и ранеными очень близки к российским.
И никто здесь не среагировал!
Зато какая бурная реакция "патриотов" на некоторые другие посты!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 02:30

  Starikan написав:....
Ну вы и зануда. Больше на ваши посты отвечать не буду.

Ваше право.
Но Вы обвинили во флуде именно меня, а не моего оппонента (и не нас обоих).
А от конкретного вопроса уходите.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 02:34

  Goodman написав:
  alex_dvornichenko написав:Всего за полгода скатились от "освободитель" и "борцунов с нацизмом" до самых низкопробных террористов. Критическая инфраструктура, что дальше ?

як сказав сьогодні один дядько, експерт, по марафону новин - такі вже ракети , вони вже ніколи не потрапляють, туди , куди їх поцілили + багато "несходів" з пускових установок. Замість утилізації шманають наобум.

Вчера вечером удары оказались достаточно точными.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 02:44

  alex_dvornichenko написав:Всего за полгода скатились от "освободитель" и "борцунов с нацизмом" до самых низкопробных террористов. Критическая инфраструктура, что дальше ? Реально - неандертальцы с ракетными и ядерными технологиями.
Когда их уже исключат из всех ООН и т.п. ?

Либо цивилизованные страны уничтожат россию, либо россия уничтожит всю цивилизацию.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 02:47

  ЛАД написав:
  Goodman написав:
  alex_dvornichenko написав:Всего за полгода скатились от "освободитель" и "борцунов с нацизмом" до самых низкопробных террористов. Критическая инфраструктура, что дальше ?

як сказав сьогодні один дядько, експерт, по марафону новин - такі вже ракети , вони вже ніколи не потрапляють, туди , куди їх поцілили + багато "несходів" з пускових установок. Замість утилізації шманають наобум.

Вчера вечером удары оказались достаточно точными.

Масштабы цели многое решают :-)
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 02:48

Ещё хочу выразить восхищение работой наших коммунальщиков!
Удерживать миллионный город в приличном состоянии в условиях ежедневных обстрелов!
Считаю, что они заслуживают награды не меньше, чем наши воины. Вероятно, не боевыми орденами, но тем не менее.
В Отечественную была медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.". Можно было бы учредить аналогичную. Такую медаль дать можно было бы всем коммунальщикам.
И не только им, конечно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 вер, 2022 02:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 02:51

  ЛАД написав:Ещё хочу выразить восхищение работой наших коммунальщиков!
Удерживать миллионный город в приличном состоянии в условиях ежедневных обстрелов!
Считаю, что они заслуживают награды не меньше, чем наши воины. Вероятно, не боевыми орденами, но тем не менее.

Более того, идёт плановая перекладка теплотрасс, модернизация транспортных развязок и прочие вещи, далеко выходящие за нужды выживания города под обстрелами.
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