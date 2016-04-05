Goodman написав:

ЛАД написав: Вчера вечером удары оказались достаточно точными. Вчера вечером удары оказались достаточно точными.

сейчас военное время, смотрят на урон, время восстановления и отчасти на глупие затрати, для достижения мизерних целей."Для ракетного удара по ТЭЦ было использовано 11 ракет. Из них 9 ракет сбито - 5 ракет Х101 и 2 ракеты "Калибр". Тип двух других сбитых ракет неизвестен, предположим, что это 1 Х101 и 1 "Калибр".По данным из открытых источников, одна ракета Х101 стоит $13 млн, а одна ракета "Калибр" - $6.5 млн. Выходит, что стоимость сегодняшнего удара по ТЭЦ для РФ ориентировочно $117 млн при этом было сбито ракет на $97.5 млн.При нормальной экономической ситуации и без санкций, РФ могла производить до 40 ракет каждого типа в год сейчас меньше.Подобные удары оккупантов выглядят настолько иррационально, что это больше похоже на истерику."PS сначала накрутили гаек в головах :"Перебои со светом могут произойти по всей стране. Россияне хотят оставить нас без света, воды и тепла", — замглавы ОП ТимошенкоПотом пришел В.А.З. - гайки отпустил, по полочках разложил:"Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши «дружба и братство»."