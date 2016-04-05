ЛАД написав:Вчера вечером удары оказались достаточно точными.
сейчас военное время, смотрят на урон, время восстановления и отчасти на глупие затрати, для достижения мизерних целей. "Для ракетного удара по ТЭЦ было использовано 11 ракет. Из них 9 ракет сбито - 5 ракет Х101 и 2 ракеты "Калибр". Тип двух других сбитых ракет неизвестен, предположим, что это 1 Х101 и 1 "Калибр". По данным из открытых источников, одна ракета Х101 стоит $13 млн, а одна ракета "Калибр" - $6.5 млн. Выходит, что стоимость сегодняшнего удара по ТЭЦ для РФ ориентировочно $117 млн при этом было сбито ракет на $97.5 млн. При нормальной экономической ситуации и без санкций, РФ могла производить до 40 ракет каждого типа в год сейчас меньше. Подобные удары оккупантов выглядят настолько иррационально, что это больше похоже на истерику."
PS сначала накрутили гаек в головах : "Перебои со светом могут произойти по всей стране. Россияне хотят оставить нас без света, воды и тепла", — замглавы ОП Тимошенко Потом пришел В.А.З. - гайки отпустил, по полочках разложил: "Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши «дружба и братство»."
Видел эту арифметику. Но интересно, что здесь сбили 9 ракет из 11, а чуть позже, в полночь прилетели 2 ракеты (в Харьков), сбито 0. Ещё, пишут, 2 ракеты прилетели куда-то в область. Ну а слова В.А.З.... Звучит, конечно, красиво.
За последние сутки в Ростовскую область через пункты пропуска из Украины въехали более 17,5 тыс. человек, заявила пресс-служба регионального погрануправления ФСБ. Такое же число въездов из Украины зафиксировано днем ранее. В общей сложности на текущей неделе этот показатель составил более 116 тысяч человек, указывается далее.
Вчера вечером действительно было 6 пусков х-101 из Каспия и немного позже от Фороса 4-5 калибров с Адмирала Макарова. В Днепре наблюдал работу ПВО несколько раз друг за другом. И, насколько знаю, по Днепру ничего не прилетело. Но возможно Днепр сбивал то, что шло на Харьков. ПВО действительно сейчас работает неплохо.
ЛАД написав:чуть позже, в полночь прилетели 2 ракеты (в Харьков), сбито 0.
Харьков слишком близко к границе. Если пуски с севера, то непросто там перехватывать.
Вчера вечером действительно было 6 пусков х-101 из Каспия и немного позже от Фороса 4-5 калибров с Адмирала Макарова. В Днепре наблюдал работу ПВО несколько раз друг за другом. И, насколько знаю, по Днепру ничего не прилетело. Но возможно Днепр сбивал то, что шло на Харьков. ПВО действительно сейчас работает неплохо. .....
Не подскажете, как определяют вид сбитых ракет? Разные траектории?
ЛАД написав:Сложно судить, не имея информации, но судя по текущим результатам операция проведена просто блестяще. Во всех отношениях. И в военном, и информационном. Сумели скрытно подтянуть резервы
Бутусов коментує:
Противник утримував плацдарм через річку Сіверський Донець, погрожував нашим комунікаціям і всі сили кинув на утримання плацдарму. Їм вдалося втримати плацдарм, відбити наші атаки. Але після виснаження їм довелося проводити ротацію своїх військ. І саме в той час, коли вони проводили чергове переформатування своїх військ і виставили в першу лінію другорядні частини, малобойопридатні взагалі, мобілізованих примусово на окупованих територіях, російську гвардію (росгвардію), саме в цей момент вдалий українські війська завдали раптового удару. Хочу відмітити, що наші війська – як була раптовість досягнута? Ніяких нових військ там не було зосереджено. Президент Володимир Зеленський в своїй промові подякував бійцям 92-ї механізованої, 80-ї десантно-штурмової аеромобільної і 25-ї повітряно-десантної бригад, а також 14-ї механізованої бригади. Ці з’єднання з самого початку війни вели дуже важкі бої на дуже важких ділянках фронту, зазнали великих втрат. Вони билися на Донбасі. Але як тільки їм поставили наступально-атакувальне завдання, люди, які не були пів року на війні, зібралися і пішли вперед такими темпами, що це просто вражає. Такі темпи наступу піхоти – це як бліцкриг Другої світової війни. Це все, тобто наша перемога і цей величезний успіх переломний, без всякого перебільшення, без всякого пафосу момент війни, дуже багато було факторів, які були прораховані, заплановані, все це збіглося. Дуже багато факторів і такий дійсно блискучий, феноменальний за своїми результатами успіх. Джерело: https://censor.net/ua/r3366392