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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 12 вер, 2022 06:08
Hotab написав: ЛАД написав:
Видел эту арифметику
Вчера вечером действительно было 6 пусков х-101 из Каспия и немного позже от Фороса 4-5 калибров с Адмирала Макарова.
В Днепре наблюдал работу ПВО несколько раз друг за другом. И, насколько знаю, по Днепру ничего не прилетело. Но возможно Днепр сбивал то, что шло на Харьков.
ПВО действительно сейчас работает неплохо.
.....
Не подскажете, как определяют вид сбитых
ракет?
Разные траектории?
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Додано: Пон 12 вер, 2022 06:21
ЛАД написав:
Сложно судить, не имея информации, но судя по текущим результатам операция проведена просто блестяще.
Во всех отношениях. И в военном, и информационном.
Сумели скрытно подтянуть резервы
Бутусов коментує:
Противник утримував плацдарм через річку Сіверський Донець, погрожував нашим комунікаціям і всі сили кинув на утримання плацдарму. Їм вдалося втримати плацдарм, відбити наші атаки. Але після виснаження їм довелося проводити ротацію своїх військ. І саме в той час, коли вони проводили чергове переформатування своїх військ і виставили в першу лінію другорядні частини, малобойопридатні взагалі, мобілізованих примусово на окупованих територіях, російську гвардію (росгвардію), саме в цей момент вдалий українські війська завдали раптового удару. Хочу відмітити, що наші війська – як була раптовість досягнута? Ніяких нових військ там не було зосереджено. Президент Володимир Зеленський в своїй промові подякував бійцям 92-ї механізованої, 80-ї десантно-штурмової аеромобільної і 25-ї повітряно-десантної бригад, а також 14-ї механізованої бригади. Ці з’єднання з самого початку війни вели дуже важкі бої на дуже важких ділянках фронту, зазнали великих втрат. Вони билися на Донбасі. Але як тільки їм поставили наступально-атакувальне завдання, люди, які не були пів року на війні, зібралися і пішли вперед такими темпами, що це просто вражає. Такі темпи наступу піхоти – це як бліцкриг Другої світової війни. Це все, тобто наша перемога і цей величезний успіх переломний, без всякого перебільшення, без всякого пафосу момент війни, дуже багато було факторів, які були прораховані, заплановані, все це збіглося. Дуже багато факторів і такий дійсно блискучий, феноменальний за своїми результатами успіх. Джерело: https://censor.net/ua/r3366392
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Додано: Пон 12 вер, 2022 06:42
ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД написав:
Видел эту арифметику
Вчера вечером действительно было 6 пусков х-101 из Каспия и немного позже от Фороса 4-5 калибров с Адмирала Макарова.
В Днепре наблюдал работу ПВО несколько раз друг за другом. И, насколько знаю, по Днепру ничего не прилетело. Но возможно Днепр сбивал то, что шло на Харьков.
ПВО действительно сейчас работает неплохо.
.....
Не подскажете, как определяют вид сбитых
ракет?
Разные траектории?
Всі ракети "ведуть" з моменту пуску. Є швидкість, точний час входу в кожну з областей дердави. Сумніви є лише "555" чи "101". До збиття.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 08:10
ЛАД написав:
... с цитированием неизвестно какого tZE inform. Фактически прямое обвинение Зеленского в работе на Россию. Со ссылкой якобы на информацию США.
Этот же... не знаю, как назвать этого мерзавца, не знаю откуда (мабуть, з довідника "стеля"), приводит данные о потерях украинских и росс. войск на 01.09.22, согласно которым наши потери убитыми и ранеными очень близки к российским.
И никто здесь не среагировал!...
ну во первых вы занимаетесь передергиванием - политическое руководство это не только зе.
а во вторых - вы зуб даете что в политическом руководстве нет предателей? особенно после истории с вагнеровцами.
ваш пост я прокомментировал не в плане поддержки зте а в плане удивления что вы на него среагировли. так обычно болезненно реагируют только зеленые до мозга костей.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 08:48
ЛАДу та всім, хто користується терміном "антиросія" та іншими наративами кацапів!!!
Відповідь Президента:
"Ви досі думаєте, що ми "адін народ"? Ви досі думаєте, що зможете нас злякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого і не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми?
Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води або без вас? Без вас. Без їжі або без вас? Без вас. Холод, голод, темрява і спрага – для нас не так страшно і смертельно, як ваші "дружба та братерство", – заявив Зеленський.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 08:51
на этой неделе освободят Донецк...
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Додано: Пон 12 вер, 2022 09:03
ЛАД написав:
Выглядит мерзостью пост viewtopic.php?p=5484453#p5484453
с цитированием неизвестно какого tZE inform. Фактически прямое обвинение Зеленского в работе на Россию. Со ссылкой якобы на информацию США.
Чем меньше лиц знают о важных операций, тем лучше. Возможно, интриги в политической нестабильности тоже необходимый план — враг владеет неправильной информацией и на основании её принимает соответствующие решения, которые в итоге нам на руку.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 09:18
edvardd написав:
на этой неделе освободят Донецк...
читав суботню гілку з неймовірним потоком позитивних новин з більшим захопленням ніж Робінзона Крузо/ Тарзана в шкільні роки
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