Противник утримував плацдарм через річку Сіверський Донець, погрожував нашим комунікаціям і всі сили кинув на утримання плацдарму. Їм вдалося втримати плацдарм, відбити наші атаки. Але після виснаження їм довелося проводити ротацію своїх військ. І саме в той час, коли вони проводили чергове переформатування своїх військ і виставили в першу лінію другорядні частини, малобойопридатні взагалі, мобілізованих примусово на окупованих територіях, російську гвардію (росгвардію), саме в цей момент вдалий українські війська завдали раптового удару. Хочу відмітити, що наші війська – як була раптовість досягнута? Ніяких нових військ там не було зосереджено. Президент Володимир Зеленський в своїй промові подякував бійцям 92-ї механізованої, 80-ї десантно-штурмової аеромобільної і 25-ї повітряно-десантної бригад, а також 14-ї механізованої бригади. Ці з’єднання з самого початку війни вели дуже важкі бої на дуже важких ділянках фронту, зазнали великих втрат. Вони билися на Донбасі. Але як тільки їм поставили наступально-атакувальне завдання, люди, які не були пів року на війні, зібралися і пішли вперед такими темпами, що це просто вражає. Такі темпи наступу піхоти – це як бліцкриг Другої світової війни. Це все, тобто наша перемога і цей величезний успіх переломний, без всякого перебільшення, без всякого пафосу момент війни, дуже багато було факторів, які були прораховані, заплановані, все це збіглося. Дуже багато факторів і такий дійсно блискучий, феноменальний за своїми результатами успіх. Джерело: https://censor.net/ua/r3366392