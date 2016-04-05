ЛАД написав:... с цитированием неизвестно какого tZE inform. Фактически прямое обвинение Зеленского в работе на Россию. Со ссылкой якобы на информацию США. Этот же... не знаю, как назвать этого мерзавца, не знаю откуда (мабуть, з довідника "стеля"), приводит данные о потерях украинских и росс. войск на 01.09.22, согласно которым наши потери убитыми и ранеными очень близки к российским. И никто здесь не среагировал!...
ну во первых вы занимаетесь передергиванием - политическое руководство это не только зе. а во вторых - вы зуб даете что в политическом руководстве нет предателей? особенно после истории с вагнеровцами. ваш пост я прокомментировал не в плане поддержки зте а в плане удивления что вы на него среагировли. так обычно болезненно реагируют только зеленые до мозга костей.
Во втором видео, ссылку на кот. Вы опустили, обвиняется прямо Зе. Но и в этом говорится об очень узком круге с намёками (без прямого обвинения) и на Зе. В любом случае, противопоставляется политическое и военное руководство. И сеется недоверие к политическому руководству. В условиях войны это категорически недопустимо. При этом никаких доказательств, чистая конспирология. Откуда у неизвестного tZE inform такие сведения? Вы посмотрели оригинал? Он там даёт ссылку на свою статью ещё 2020 г. Там примерно то же самое. И Вы действительно не видите атаки на Зеленского, кот. идёт уже не первый день?
ЛАД написав: Их работу Вы, простите, из Харькова видеть не могли. И слышать взрывы. Даже на ХТЗ взрывы прилетающих в Чугуев ракет из Белгорода не слышны. Сев. Салтовку и Циркуны они не бомбят. Ваш ответ абсолютно не аргументированный.
Почитайте Харьковский форум, ветку "Обстрелы".
Спасибо за совет! Но лучше бы Вы процитировали или дали ссылку. Вы хотите сказать, что с вашего Павлова Поля или любого другого места в городе Харьков, Вы услышите взрывы хотя бы в Чугуеве? Или увидите боевую работу нашей авиации? А линия фронта была дальше даже до начала нашего наступления. Ещё раз - не было речи о том, что наша авиация ничего не делает. Разговор был о том, что из города невозможно увидеть эту работу и определить, какие задачи авиация решает.
*Даже на ХТЗ взрывы прилетающих в Чугуев ракет из Белгорода не слышны.* (с)
1. 24 лютого півгодини ранком в Харкові чудово було чути обстріл Чугуєвського аеродрому. Люди прокидалися в п'ятій годині (тобто часу міцного сна) від цих вибухів. А Ви навіть не пам'ятаєте...
2. *Окупанти в ніч проти 20 липня обстріляли Харківську область ракетами.
Чергову повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 01:12. В Telegram-каналах повідомили про виліт шести ракет із Бєлгородської області, чотири з них попередньо вдарили в районі Чугуєва. Харків’яни пишуть, що чули вибухи «десь віддалено». https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... mu-rajoni/
5. Уранці у вівторок, 16 серпня, під Джанкоєм в окупованому Криму прогриміли вибухи на військовому складі. Уламки від детонації боєприпасів розліталися в радіусі до 10 км, а звуки вибухів, за словами місцевих жителів, було чути на відстані до 30 км. https://apostrophe.ua/ua/news/society/a ... oem/276973
Зручна погода і вибухи чути км. 50+. Харків-Чугуїв -- 40 км.
Я не помню что я тут писал. Но я бы и сейчас не поддавался эйфории. Самих кацапов очень много. У них много денег за нефть и газ. У них все еще много старого оружия. И они все еще очень сильно нас превосходят в дальнобойном вооружении и авиации. Про ядерное оружие молчу - думаю, что все-таки его не применят (хотя от этих уродов можно ждать и этого). И они учатся на ошибках. Для нас самый плохой вариант - захват власти в Москве ястребами с последующим перестройкой кацапской армии. Я даже думаю, что в этом случае война закончится и они подпишут мирный договор на наших условиях. Но только для того, чтобы подготовиться и напасть, но уже с учетом всех допущенных ошибок.
airmax78 написав:Я не помню что я тут писал. Но я бы и сейчас не поддавался эйфории. Самих кацапов очень много. У них много денег за нефть и газ. У них все еще много старого оружия. И они все еще очень сильно нас превосходят в дальнобойном вооружении и авиации. Про ядерное оружие молчу - думаю, что все-таки его не применят (хотя от этих уродов можно ждать и этого). И они учатся на ошибках. Для нас самый плохой вариант - захват власти в Москве ястребами с последующим перестройкой кацапской армии. Я даже думаю, что в этом случае война закончится и они подпишут мирный договор на наших условиях. Но только для того, чтобы подготовиться и напасть, но уже с учетом всех допущенных ошибок.
Только тут есть этакий нежданчик, за это время, мы скорее всего уже будем в НАТО. И, это сделает невозможным повторное нападение. И, сейчас в Европе наша армия самая сильная и активно переходит на НАТОвские стандарты и оружие... И, с нашим вступлением в НАТО альянс станет вообще доминантой в Европе и закроет вопрос росии надолго.
V2 написав:ЛАДу та всім, хто користується терміном "антиросія" та іншими наративами кацапів!!!
Відповідь Президента:
"Ви досі думаєте, що ми "адін народ"? Ви досі думаєте, що зможете нас злякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого і не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми? Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води або без вас? Без вас. Без їжі або без вас? Без вас. Холод, голод, темрява і спрага – для нас не так страшно і смертельно, як ваші "дружба та братерство", – заявив Зеленський.
Уже объяснял, но до Вас, видимо, не дошло. Так и быть, ещё раз. Я пишу "антироссия" не в смысле "против России". Наши радикалы выступают вроде как категорически против РФ, " аби не так, як у москалів". Пример. Если в РФ чрезмерный культ Великой Отечественной, то мы должны вообще забыть этот термин. Красная Армия не освободитель, а колонизатор.
Не буду дальше писать, кто захочет, поймёт, кто не захочет - объяснять бесполезно.
Совок-совком - це й так зрозуміло! Ви розглядаєте червону армію відірвано від українських реалій - в тому і ваша проблема.
Прочитайте про червоний терор Муравйова в Києві, дослідіть історію як українець і громадянин України - і тоді у вас жодного сумніву не виникне в тому, що червона армія - наволоч колонізаторів, гвалтівників, загарбників, як і їхні нащадки-потвори в 2022 р!!!
airmax78 написав:я бы и сейчас не поддавался эйфории. Самих кацапов очень много
народная примета, чем дальше сидишь от Украины, тем апокалиптичнее картины войны. Не знаю вам наверное рос тв там на ночь крутят, или надо перед самим собой чем то оправдывать свой побег, Вы не один кто такое пишет, упрек не к вам лично, без обид.
У меня арендаторша коммерции сбежала и несколько месяцев рассказывала мне как в Украине все плохо, всех бомбят, в магазине нет соли и всё такое. По идее я ей должен был это рассказывать, а она про прелести заграничной жизни, всё перевернулось с ног на голову
Толку от количества орков, это ж не 1941, одна ракета может задвусотить 100-500 человек. логичнее тогда ракеты считать, а ещё лучше их точность. ннет?
Вы не учитываете степень их воровства и приписок. Многое вооружение рф существует только на бумаге, иначе бы его давно задействвали в обороне харьковской области. Почитайте что пишут их паблики или говорят их пленные. Из двух танков один едет другой стреляет. Про то какие они супер сильные не пишет никто, разве что кадырка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 вер, 2022 11:09, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Выглядит мерзостью пост viewtopic.php?p=5484453#p5484453 с цитированием неизвестно какого tZE inform. Фактически прямое обвинение Зеленского в работе на Россию. Со ссылкой якобы на информацию США.
Чем меньше лиц знают о важных операций, тем лучше. Возможно, интриги в политической нестабильности тоже необходимый план — враг владеет неправильной информацией и на основании её принимает соответствующие решения, которые в итоге нам на руку.
Насчёт "меньше лиц" согласен, но сильно сомневаюсь, что президент не знает о планах военного командования. Естественно, не в деталях и подробностях, но знает точно. Иначе это ненормальная ситуация, он всё же Верховный Главнокомандующий. Интриги в политической нестабильности в военное время слишком опасная вещь, чтобы с ними играться. Подозрения в предательстве высшего руководства весьма отрицательно сказываются и внутри страны, и на международной арене. Не надо, конечно "За Родину! За Сталина!", но и высокая степень недоверия к президенту деморализует.
airmax78 написав:Я не помню что я тут писал. Но я бы и сейчас не поддавался эйфории. Самих кацапов очень много. У них много денег за нефть и газ. У них все еще много старого оружия. И они все еще очень сильно нас превосходят в дальнобойном вооружении и авиации. Про ядерное оружие молчу - думаю, что все-таки его не применят (хотя от этих уродов можно ждать и этого). И они учатся на ошибках. Для нас самый плохой вариант - захват власти в Москве ястребами с последующим перестройкой кацапской армии. Я даже думаю, что в этом случае война закончится и они подпишут мирный договор на наших условиях. Но только для того, чтобы подготовиться и напасть, но уже с учетом всех допущенных ошибок.
Зміна влади в РФ - це в будь-якому разі хороший варіант для нас. "Перебудувати армію" не так легко як сказати. Я думаю практично неможливо в сьогоднішніх обставинах. Набагато простіше звалити все на путіна, закінчити війну(здати територію України) і "будувати нову РФ" і продовжувати грабувати її як робив путін і Ко.
Якщо війна закінчиться на кордонах 1991 року - то ще одного нападу РФ можна точно не боятись наступні 15-20 років. Але тут ви дуже забігаєте наперед. Поки що(на сьогодні) вихід на кордони 1991 року не проглядається(мною).
А закінчення війни не на кордонах 1991 означатиме "неперемогу" України і фактично втрату навіки "недозвільнених" територій.
vitaliian написав:А сейчас читаю у них такой же оптимизм. Что поделать, близорукость и двойные стандарты наше фсё.
особисто я стараюсь знаходити баланс між крайнім песимізмом і оптимізмом, але якось важко це все зрозуміти: то наших кошмарять місяцями, без кінця обстрілюють наступають, підганяють нескінченні колони / ешелони техніки, а тут бац і другий жест доброї волі
Последние пару-тройку месяцев серьёзных наступлений и нескінченних колон уже не было. После Лисичанска линия фронта уже практически не менялась. Да и до этого росс. войска продвигались с крайним трудом, главная тактика - "огненный вал". Когда-то должен был наступить перелом.