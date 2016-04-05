Додано: Пон 12 вер, 2022 10:57

airmax78 написав: я бы и сейчас не поддавался эйфории. Самих кацапов очень много я бы и сейчас не поддавался эйфории. Самих кацапов очень много

народная примета, чем дальше сидишь от Украины, тем апокалиптичнее картины войны. Не знаю вам наверное рос тв там на ночь крутят, или надо перед самим собой чем то оправдывать свой побег, Вы не один кто такое пишет, упрек не к вам лично, без обид.У меня арендаторша коммерции сбежала и несколько месяцев рассказывала мне как в Украине все плохо, всех бомбят, в магазине нет соли и всё такое. По идее я ей должен был это рассказывать, а она про прелести заграничной жизни, всё перевернулось с ног на головуТолку от количества орков, это ж не 1941, одна ракета может задвусотить 100-500 человек. логичнее тогда ракеты считать, а ещё лучше их точность. ннет?Вы не учитываете степень их воровства и приписок. Многое вооружение рф существует только на бумаге, иначе бы его давно задействвали в обороне харьковской области. Почитайте что пишут их паблики или говорят их пленные. Из двух танков один едет другой стреляет. Про то какие они супер сильные не пишет никто, разве что кадырка.