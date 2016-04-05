ЛАД написав:

V2 написав: ЛАДу та всім, хто користується терміном "антиросія" та іншими наративами кацапів!!!



Відповідь Президента:



"Ви досі думаєте, що ми "адін народ"? Ви досі думаєте, що зможете нас злякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого і не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми?

Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води або без вас? Без вас. Без їжі або без вас? Без вас. Холод, голод, темрява і спрага – для нас не так страшно і смертельно, як ваші "дружба та братерство", – заявив Зеленський. у та всім, хто користується терміном "антиросія" та іншими наративами кацапів!!!Відповідь Президента:"Ви досі думаєте, що ми "адін народ"? Ви досі думаєте, що зможете нас злякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого і не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми?, – заявив Зеленський.

только

Уже объяснял, но до Вас, видимо, не дошло. Так и быть, ещё раз.Я пишу "антироссия" не в смысле "против России".Наши радикалы выступают вроде как категорически против РФ, " аби не так, як у москалів".Пример.Если в РФ чрезмерный культ Великой Отечественной, то мы должны вообще забыть этот термин. Красная Армия не освободитель, а колонизатор. Украинские бойцы, кот. сражались с нацизмом в её рядах в лучшем случае обманутые или насильно мобилизованные "Советами". Истинные борцы за Украину те, кто сражался против "Советов". Ещё немного и батальон "Нахтигаль" попытаются выставить образцом.Это, кстати, вредит нам. Германия, отчасти, сдерживает поставки оружия из-за чувства вины перед Россией - "немецкое оружие убивало русских в 41-45, а сейчас опять?". Хотя фактически они должны были бы испытывать бОльшую вину перед Украиной. Украинцы сражались с нацизмом не меньше русских (по крайней мере, в %-ом отношении). В оккупации длительное время была именно Украина, разрушена больше всего была именно Украина. Украинские заводы и эвакуированные украинские рабочие работали для фронта в условиях гораздо худших, чем сегодняшние.Но мы об этом стараемся не вспоминать, превозносягероизм тех, кто сражался против Советов.Так почему об этом будут помнить немцы?При этом, уже писал - крайности сходятся.Методы наши радикалы хотят использовать те же, что НКВД и ФСБ - заставить, запретить, посадить, закрыть рты, закрыть информацию.Вот это я называю "антироссией" - делать то же самое, только под противоположными лозунгами. Возможно, термин неудачный - предложите другой.Не буду дальше писать, кто захочет, поймёт, кто не захочет - объяснять бесполезно.А насчёт "без газу, без світла, без води, без їжі" - звучит красиво, как лозунг годится. Но боюсь, "без їжі" вы в реальной жизни и месяц не протянете, а "без води" и 10 дней.