V2 написав:ЛАДу та всім, хто користується терміном "антиросія" та іншими наративами кацапів!!!
Відповідь Президента:
"Ви досі думаєте, що ми "адін народ"? Ви досі думаєте, що зможете нас злякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого і не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми? Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води або без вас? Без вас. Без їжі або без вас? Без вас. Холод, голод, темрява і спрага – для нас не так страшно і смертельно, як ваші "дружба та братерство", – заявив Зеленський.
Уже объяснял, но до Вас, видимо, не дошло. Так и быть, ещё раз. Я пишу "антироссия" не в смысле "против России". Наши радикалы выступают вроде как категорически против РФ, " аби не так, як у москалів". Пример. Если в РФ чрезмерный культ Великой Отечественной, то мы должны вообще забыть этот термин. Красная Армия не освободитель, а колонизатор. Украинские бойцы, кот. сражались с нацизмом в её рядах в лучшем случае обманутые или насильно мобилизованные "Советами". Истинные борцы за Украину те, кто сражался против "Советов". Ещё немного и батальон "Нахтигаль" попытаются выставить образцом. Это, кстати, вредит нам. Германия, отчасти, сдерживает поставки оружия из-за чувства вины перед Россией - "немецкое оружие убивало русских в 41-45, а сейчас опять?". Хотя фактически они должны были бы испытывать бОльшую вину перед Украиной. Украинцы сражались с нацизмом не меньше русских (по крайней мере, в %-ом отношении). В оккупации длительное время была именно Украина, разрушена больше всего была именно Украина. Украинские заводы и эвакуированные украинские рабочие работали для фронта в условиях гораздо худших, чем сегодняшние. Но мы об этом стараемся не вспоминать, превознося только героизм тех, кто сражался против Советов. Так почему об этом будут помнить немцы?
При этом, уже писал - крайности сходятся. Методы наши радикалы хотят использовать те же, что НКВД и ФСБ - заставить, запретить, посадить, закрыть рты, закрыть информацию.
Вот это я называю "антироссией" - делать то же самое, только под противоположными лозунгами. Возможно, термин неудачный - предложите другой.
Не буду дальше писать, кто захочет, поймёт, кто не захочет - объяснять бесполезно.
А насчёт "без газу, без світла, без води, без їжі" - звучит красиво, как лозунг годится. Но боюсь, "без їжі" вы в реальной жизни и месяц не протянете, а "без води" и 10 дней.
в РФ чрезмерный культ Великой Отечественной
не було никогда такой войны, СССР втупил во Вторую Мировую 15 сент 1939 после 9 мая СССР продолжил воевать? да, конечно боевые действия продолжадись не только в Европе, армия Жукова на Дельнем востоке и война с японией н а территории Китая окнчание Второй Мировой 2 сентября 1945г
Красная Армия не освободитель, а колонизатор
такой же освободитель, как сегодня после захвата части Европы-создание марионеточных про-коммунистических режимлов в ГДР, ПНР, ЧССР, ВНР практически аналог ДНР, ЛНР (ХНР и тд)
Украинские бойцы, кот. сражались с нацизмом в её рядах в лучшем случае обманутые или насильно мобилизованные "Советами"
они также сражались с нацизмом как и сегодня насильно мобилизованные жители украины (Луганской, Донецкой, Херсонской , Хапорожской обдастей) воюют с украинском нацизмом/фашизмом
Германия, отчасти, сдерживает поставки оружия из-за чувства вины перед Россией - "немецкое оружие убивало русских в 41-45, а сейчас опять?"
это ваши совковые заблуждения, когда я работал с немцами в 80-90х у них было "чувство вины перед евреями", и то только у тех чьи отцы воевали (никак не деды), после 2000-х многие отошли у молодого поколения сегодня (не 30летних, а тем кому за 50-60) абсодютно отсутствуют эмпатии к русским , они избирали Шредера, Меркель только благодаоя дешевому газу исключительно для Германии я с 2004-2012 работал с конторами из Гамбурга (там поляков в офиме от 30-40%), так на совместных корпоративах по шафе у них это была любимая тема-"немцы за скидку по газу прогибаются под русских, а поляки мне говорили(суперинтенданты), что их народ готов платить немцам на 35-40 евро больше, за рос.газ (который немцы перепродавали полякам), только не ползать в ногах у Путина (как делал Шредар)
по поводу методов- у вас тоже ошибочное мнение, на данный момент шатать лодку не вижу смысла(не дай бог еще протестовать начнем), народ все видит в все запоминает, вот после войны и припомнят все
V2 написав:............ Прочитайте про червоний терор Муравйова в Києві, дослідіть історію як українець і громадянин України - і тоді у вас жодного сумніву не виникне в тому, що червона армія - наволоч колонізаторів, гвалтівників, загарбників, як і їхні нащадки-потвори в 2022 р!!! .......
Миллионы украинцев, которые сражались в рядах Красной Армии - "колонізатори, гвалтівникі, загарбники"? Вот это как раз то, о чём я писал - "антироссия".
Харьковская обл. всегда рассматривалась нами, что её 100 пудов освободят. Реально увидим окончание войны, когда освободим Херсонск. и Запорожск. обл. Донецкая и Луганская думаю далее за столом переговоров мировых лидеров, Украины и раши. раши снимут санкции - они уйдут с Луганска и Донецка. Крым будут решать только после Донецка и Луганска.
Украинские бойцы, кот. сражались с нацизмом в её рядах в лучшем случае обманутые или насильно мобилизованные "Советами"
они также сражались с нацизмом как и сегодня насильно мобилизованные жители украины (Луганской, Донецкой, Херсонской , Запорожской обдастей) воюют с украинском нацизмом/фашизмом
Германия, отчасти, сдерживает поставки оружия из-за чувства вины перед Россией - "немецкое оружие убивало русских в 41-45, а сейчас опять?"
это ваши совковые заблуждения, когда я работал с немцами в 80-90х у них было "чувство вины перед евреями", и то только у тех чьи отцы воевали (никак не деды), после 2000-х многие отошли у молодого поколения сегодня (не 30летних, а тем кому за 50-60) абсодютно отсутствуют эмпатии к русским , они избирали Шредера, Меркель только благодаоя дешевому газу исключительно для Германии я с 2004-2012 работал с конторами из Гамбурга (там поляков в офиме от 30-40%), так на совместных корпоративах по шафе у них это была любимая тема-"немцы за скидку по газу прогибаются под русских, а поляки мне говорили(суперинтенданты), что их народ готов платить немцам на 35-40 евро больше, за рос.газ (который немцы перепродавали полякам), только не ползать в ногах у Путина (как делал Шредар)
по поводу методов- у вас тоже ошибочное мнение, на данный момент шатать лодку не вижу смысла(не дай бог еще протестовать начнем), народ все видит в все запоминает, вот после войны и припомнят все
Исторические споры сейчас разводить не буду. "Не на часі".
Насчёт украинских бойцов - Я бы на Вашем месте убрал бы эти слова и попросил прощения у погибших. И сравнение немецкого нацизма с "украинском нацизмом/фашизмом"... М-да... Возможно, Вы имели ввиду другое, могу даже предположить что, но со словами надо аккуратнее. Об "эмпатии к русским" я не писал, её, возможно, никогда и не было. "Вина перед Россией" это совсем другое, не зависящее от эмпатии. Поляки это вообще другое, не имеет отношение к немцам. Поляки и сегодня поддерживают нас против России аж бегом, чуть ли не самые большие наши сторонники. И спасибо им за это.
Какая связь между "методами" и "шатанием лодки" не очень понял.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 вер, 2022 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Мешканці Красноперекопську цікавляться бомбосховищами у місті. Вчора неподалік від міста впав Су-34, підбитий власною ППО.💪😄 После серии взрывов на военных объектах в Крыму российские власти усиливают меры безопасности, а приехавшие на полуостров после аннексии россияне активно обсуждают возможность выезда.
"Значительная часть людей, которые поселились в Крыму после 2014 года и являются гражданами России, живо обсуждают между собой вопросы, как им покинуть Крым. Многие, поверив в то, что Крым теперь навеки будет российской территорией, вложил деньги, купил квартиры, сделали какие-то другие инвестиции. Теперь эти люди обсуждают, смогут ли они это себе вернуть, пытаются продать эту собственность", - сказал глава Меджлиса.
Игорь Алексеевич написав:Харьковская обл. всегда рассматривалась нами, что её 100 пудов освободят. Реально увидим окончание войны, когда освободим Херсонск. и Запорожск. обл. Донецкая и Луганская думаю далее за столом переговоров мировых лидеров, Украины и раши. раши снимут санкции - они уйдут с Луганска и Донецка. Крым будут решать только после Донецка и Луганска.
И к пуйлу снова будет ездить макарон на поклон? Не будет этого. Полная смена режима, возможно демилитаризация РФ, это нужно делать сейчас пока они слабые. А не когда польются нефтедоллары на которые будут закупать новое совмененное оружие для следующих воин.
РФ империя лжи. Народу врали что пуйло какой-то особенный фортовый лидер, которого все на свете бояться, что армия РФ 2я в мире, пуйлу врали что армия боеспособна, в арсенале есть много нового вооружения. Так же ему врали что сопротивления не будет, а руководство Украины сбежит, как сбежал чивокуня.
Пройдёт некоторые время и карета РФ окончательно превратится в тыкву. Эта война - метастазы режима пуйла и самого пуйла лично. Организм уже не может жить без саморазрушения, предпринята попытка вынести разрушения за территорию РФ. Рано или поздно разрушение вернётся в РФ.
11 сентября государство-террорист собиралось провести «референдумы» на оккупированных землях. Но что-то пошло не так, и выглядит всё очень постыдно.
Поэтому от безысходности террористы обстреляли энергетические объекты.
Если раньше они наводили ужас. То сейчас, даже при своей немалой военной мощи, вызывают труднопреодолимое чувство брезгливости.
Они больше не отважные варвары, обладающие некой зловещей харизмой и пусть искажённым, но понятием о доблести.
Это какие-то грязные существа, которых надо как-то удержать на дистанции, чтобы не испачкаться, пока едут ассенизаторы-дезинсекторы.
Если рассчитывали к чему-то принудить – добились обратного. Фальстарт. Теперь лишь усилится работа, чтобы снизить риски.
В общем, россияне в кратчайшие сроки совершили невозможное. Со всеми своими балетами и эрмитажами опустились в разряд трудновыводимой плесени.
Но это плесень, которую нужно вывести. По этому поводу формируется консенсус. Придётся долго возиться, но этот процесс уже запущен.