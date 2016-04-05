ЛАД если ходить по всем ссылкам - никакого времени не хватит. вы скажите что еще все ссылки кудрявого перечитываете а по поводу атак на зе - так его критикуют постоянно и до войны это началось. та же история с вагнеровцами. или с его шашлыками. или с выступлением что если будем тратится на армию то не останется на дороги. или призыв к западным партнерам прекратить гнать панику а то у него доллар растет. Перечень его предвыборных обманов и факапов уже при власти можно перечислять до бесконечности. какашками метать во власть не сложно. пусть почувствуеть что такое быть презом в Украине. а то видать думал что народ только по не доволен а его боготворить будет.
V2 написав:ЛАД Ваша проблема, що сприймаєте історію Україну з радянських підручників, в тому числі і про 2-у Світову війну.
В той період в України було 2 вороги-окупанти - радянський союз, який окупував Україну в 1920-х роках та фашистська Німеччина, яка хотіла це зробити в 1941-45 рр.
Ви ж чомусь СРСР не сприймаєте як окупанта та вихваляєте, як добре жилось в окупації!!!
Не буду писать, в чём Ваши проблемы. Но почему "окупував Україну в 1920-х роках"? Тогда уж 370 лет назад в 1653. Но Вы не ответили, что бы Вы выбрали - "Нахтигаль". Или в полицаи. Или в айнзацкоманды".
V2 написав:............ Прочитайте про червоний терор Муравйова в Києві, дослідіть історію як українець і громадянин України - і тоді у вас жодного сумніву не виникне в тому, що червона армія - наволоч колонізаторів, гвалтівників, загарбників, як і їхні нащадки-потвори в 2022 р!!! .......
Миллионы украинцев, которые сражались в рядах Красной Армии - "колонізатори, гвалтівникі, загарбники"? Вот это как раз то, о чём я писал - "антироссия".
на все, но практически так
еще 5 лет назад начал приходить к мысли, что памятники советским войнам "освабодителям" не являются таковыми по сути в большинстве своем (особенно в городах -героях Волгоград, Берст, Ленинград, Киев (та же Родина-мать)
это истуканы в храме богов "олимпа" (олимпа сталинизма, ленинизма) и цель этих памятников вопитывать у населения готовность в любой момент отдать жизнь за империю (или за дядю вову-"дадя вова мы с тобой")
и правильно делают Республики Балтии когда избавляются от этих истуканов (символов порабощения народов)
Украине тоже надо убрать их всех к чертовой матери (включая даже те невзрачные сельские "фанерной звездой"), надо снять шоры (которые вы никогда не снимите) и жить смотря в будущее, а не ностальгией по совку (когда вы были молоды и было "относительное равенство в нищите", к чему и пришла россия
ЛАД написав:Но почему "окупував Україну в 1920-х роках"? Тогда уж 370 лет назад в 1653
Совок далі з вас лізе...
Поясню, в радянських підручниках про це не писали, проте в 1918 р. на уламках російської імперії виникла нова незалежна держава, яка була визнана в світі - Українська народна республіка, яка вела боротьбу із недобитками білої армії та окупантами-більшовиками...
К форумчанам просьба, отстать от ЛАД. Пусть он в чем то бывает не прав, в эти годы может быть человеку уже тяжело лоплатить источники, вам что то доказывая. Он достаточно адекватен и порядочный человек. Совок был разный. Одним хорошо жилось. Другие бедствовали. Моим родителям в совке было лучше чем сейчас. Мне лучше сейчас, чем в совке.