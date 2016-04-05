Додано: Пон 12 вер, 2022 12:26

если ходить по всем ссылкам - никакого времени не хватит. вы скажите что еще все ссылки кудрявого перечитываетеа по поводу атак на зе - так его критикуют постоянно и до войны это началось. та же история с вагнеровцами. или с его шашлыками. или с выступлением что если будем тратится на армию то не останется на дороги. или призыв к западным партнерам прекратить гнать панику а то у него доллар растет. Перечень его предвыборных обманов и факапов уже при власти можно перечислять до бесконечности. какашками метать во власть не сложно. пусть почувствуеть что такое быть презом в Украине. а то видать думал что народ только по не доволен а его боготворить будет.