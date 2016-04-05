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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2241224222432244
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:26

ЛАД
если ходить по всем ссылкам - никакого времени не хватит. вы скажите что еще все ссылки кудрявого перечитываете :roll:
а по поводу атак на зе - так его критикуют постоянно и до войны это началось. та же история с вагнеровцами. или с его шашлыками. или с выступлением что если будем тратится на армию то не останется на дороги. или призыв к западным партнерам прекратить гнать панику а то у него доллар растет. Перечень его предвыборных обманов и факапов уже при власти можно перечислять до бесконечности. какашками метать во власть не сложно. пусть почувствуеть что такое быть презом в Украине. а то видать думал что народ только по не доволен а его боготворить будет.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:29

  V2 написав:ЛАД
Ваша проблема, що сприймаєте історію Україну з радянських підручників, в тому числі і про 2-у Світову війну.

В той період в України було 2 вороги-окупанти - радянський союз, який окупував Україну в 1920-х роках та фашистська Німеччина, яка хотіла це зробити в 1941-45 рр.

Ви ж чомусь СРСР не сприймаєте як окупанта та вихваляєте, як добре жилось в окупації!!!

Не буду писать, в чём Ваши проблемы.
Но почему "окупував Україну в 1920-х роках"? Тогда уж 370 лет назад в 1653. :)
Но Вы не ответили, что бы Вы выбрали - "Нахтигаль". Или в полицаи. Или в айнзацкоманды".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:33

  ЛАД написав:
  V2 написав:............
Прочитайте про червоний терор Муравйова в Києві, дослідіть історію як українець і громадянин України - і тоді у вас жодного сумніву не виникне в тому, що червона армія - наволоч колонізаторів, гвалтівників, загарбників, як і їхні нащадки-потвори в 2022 р!!!
.......

Миллионы украинцев, которые сражались в рядах Красной Армии - "колонізатори, гвалтівникі, загарбники"?
Вот это как раз то, о чём я писал - "антироссия".


на все, но практически так

еще 5 лет назад начал приходить к мысли, что памятники советским войнам "освабодителям" не являются таковыми по сути в большинстве своем (особенно в городах -героях Волгоград, Берст, Ленинград, Киев (та же Родина-мать)

это истуканы в храме богов "олимпа" (олимпа сталинизма, ленинизма) и цель этих памятников вопитывать у населения готовность в любой момент отдать жизнь за империю (или за дядю вову-"дадя вова мы с тобой")

и правильно делают Республики Балтии когда избавляются от этих истуканов (символов порабощения народов)

Украине тоже надо убрать их всех к чертовой матери (включая даже те невзрачные сельские "фанерной звездой"), надо снять шоры (которые вы никогда не снимите) и жить смотря в будущее, а не ностальгией по совку (когда вы были молоды и было "относительное равенство в нищите", к чему и пришла россия


https://rus.azattyq.org/a/soviet_soldats_violation_german_women/1925732.html
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но почему "окупував Україну в 1920-х роках"? Тогда уж 370 лет назад в 1653


Совок далі з вас лізе...

Поясню, в радянських підручниках про це не писали, проте в 1918 р. на уламках російської імперії виникла нова незалежна держава, яка була визнана в світі - Українська народна республіка, яка вела боротьбу із недобитками білої армії та окупантами-більшовиками...
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:35

ЛАД ваш ответ лишен логики, дедушка стареет
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:47

К форумчанам просьба, отстать от ЛАД. Пусть он в чем то бывает не прав, в эти годы может быть человеку уже тяжело лоплатить источники, вам что то доказывая. Он достаточно адекватен и порядочный человек. Совок был разный. Одним хорошо жилось. Другие бедствовали. Моим родителям в совке было лучше чем сейчас. Мне лучше сейчас, чем в совке.
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