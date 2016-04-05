Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.Це повна фігня. І фігня небезпечна.Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці – вихід на кордони 1991 року – тільки в мініатюрі.Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон – це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже – ще не програвши остаточно – перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ – це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.І наша стратегія має бути простою.1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.Терористів знищують. Крапка."Юрій Гудименко, боєць ЗСУ, до 24.02.2022 лідер Демократичної Сокири.@informnapalm