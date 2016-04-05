V2 написав:ЛАД Ваша проблема, що сприймаєте історію Україну з радянських підручників, в тому числі і про 2-у Світову війну.
В той період в України було 2 вороги-окупанти - радянський союз, який окупував Україну в 1920-х роках та фашистська Німеччина, яка хотіла це зробити в 1941-45 рр.
Ви ж чомусь СРСР не сприймаєте як окупанта та вихваляєте, як добре жилось в окупації!!!
Не буду писать, в чём Ваши проблемы. Но почему "окупував Україну в 1920-х роках"? Тогда уж 370 лет назад в 1653. Но Вы не ответили, что бы Вы выбрали - "Нахтигаль". Или в полицаи. Или в айнзацкоманды".
V2 написав:............ Прочитайте про червоний терор Муравйова в Києві, дослідіть історію як українець і громадянин України - і тоді у вас жодного сумніву не виникне в тому, що червона армія - наволоч колонізаторів, гвалтівників, загарбників, як і їхні нащадки-потвори в 2022 р!!! .......
Миллионы украинцев, которые сражались в рядах Красной Армии - "колонізатори, гвалтівникі, загарбники"? Вот это как раз то, о чём я писал - "антироссия".
на все, но практически так
еще 5 лет назад начал приходить к мысли, что памятники советским войнам "освабодителям" не являются таковыми по сути в большинстве своем (особенно в городах -героях Волгоград, Брtст, Ленинград, Киев, Москва,Ржев
это истуканы в храме богов "олимпа" (олимпа сталинизма, ленинизма) и цель этих памятников вопитывать у населения готовность в любой момент отдать жизнь за империю (или за дядю вову-"дадя вова мы с тобой")
и правильно делают Республики Балтии когда избавляются от этих истуканов (символов порабощения народов)
Украине тоже надо убрать их всех к чертовой матери (включая даже те невзрачные сельские "с фанерной звездой"), надо снять шоры (которые вы никогда не снимите) и жить смотря в будущее, а не с ностальгией по совку (когда вы были молоды и было "относительное равенство в нищите", к чему и пришла россия сегодня
ЛАД написав:Но почему "окупував Україну в 1920-х роках"? Тогда уж 370 лет назад в 1653
Совок далі з вас лізе...
Поясню, в радянських підручниках про це не писали, проте в 1918 р. на уламках російської імперії виникла нова незалежна держава, яка була визнана в світі - Українська народна республіка, яка вела боротьбу із недобитками білої армії та окупантами-більшовиками...
К форумчанам просьба, отстать от ЛАД. Пусть он в чем то бывает не прав, в эти годы может быть человеку уже тяжело лоплатить источники, вам что то доказывая. Он достаточно адекватен и порядочный человек. Совок был разный. Одним хорошо жилось. Другие бедствовали. Моим родителям в совке было лучше чем сейчас. Мне лучше сейчас, чем в совке.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 вер, 2022 12:52, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:И к пуйлу снова будет ездить макарон на поклон?
Никто на поклон ездить не будет. Соберут где то на нейтральной стороне, типа в Турции какую то встречу и там будут обсуждать раздел мира и ставить подписи. Будут затронуты вопросы как военно господства в мире, так и экономич. и территориальные. Европе и Америке не нужно уничтожение раши, а им нужно её военного и эконом. ослабления. Поэтому эти темы думаю уже обсуждаются или будут обсуждаться дипломатами за закрытой дверью и без СМИ. А потом уже на встречи все лидеры поставят только подписи. 17 мгнов. весны фильм, война ещё идёт, но уже обсуждается в Швейцарии, что и кому достанется после войны. Далее только подписи поставили лидеры держав.
ЛАД написав:Но почему "окупував Україну в 1920-х роках"? Тогда уж 370 лет назад в 1653
Совок далі з вас лізе...
Поясню, в радянських підручниках про це не писали, проте в 1918 р. на уламках російської імперії виникла нова незалежна держава, яка була визнана в світі - Українська народна республіка, яка вела боротьбу із недобитками білої армії та окупантами-більшовиками...
Поясню - короткий період деокупації. І в радянських підручниках про це писали. Ви, мабуть, по молодості їх і в очі не бачили. Або не читали, а уроки прогулювали.
Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське. Це повна фігня. І фігня небезпечна.
Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці – вихід на кордони 1991 року – тільки в мініатюрі.
Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди? Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів. І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон – це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт. Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.
Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже – ще не програвши остаточно – перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ – це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.
І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.
І наша стратегія має бути простою.
1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.
2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.
3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.
4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.
Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони. Терористів знищують. Крапка."
Юрій Гудименко, боєць ЗСУ, до 24.02.2022 лідер Демократичної Сокири.