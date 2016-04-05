У нас опять пропал свет. А воды во многих районах так с ночи и нет.
Моб. интернет у меня работает плоховато, так что звиняйте, кто мне напишет, отвечу позже.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:59
У нас опять пропал свет. А воды во многих районах так с ночи и нет.
Моб. интернет у меня работает плоховато, так что звиняйте, кто мне напишет, отвечу позже.
Додано: Пон 12 вер, 2022 13:05
ну как бы красная армия (которая сформировалась после ликвидации григорьевского восстания и ликвидации украинских военных лидеров (тот же Махно или Щорс) таковой уже и была так как полностью управлялась из мацквы. тех кто был не согласен с политикой мацквы просто устраняли. а политику мацквы вам нужно что ли лишний раз пояснять?
Додано: Пон 12 вер, 2022 13:06
vitaliian
Текст хороший.
Но предлагаемое решение малореальное.
Подробно расписывать не буду, но п.1 предполагает превращение в Сев. Корею.
Додано: Пон 12 вер, 2022 13:06
я пока не верю, что Европе не нужен рашин газ. Пуйла завтра не будет, а газ Европе нужен будет ещё долгие годы. Поэтому не захотят полностью рашу выводить из политики.
будет идти торг и если раньше раша ставила много своих условий, то сейчас аппетит уменьшится, но всё равно по вопросам Украины будут торговаться 100%
Додано: Пон 12 вер, 2022 13:09
Игорь Алексеевич
Сил для торговли будет значительно меньше, так что ничего не выторгуют.
Додано: Пон 12 вер, 2022 13:15
Так я про это и пишу. Европе и Америки главное не полное уничтожении раши с полит.и эконом. арены, а уменьшения её потенциала. Европе нужен только от раши газ, Америки господство в океанах, раши нужны террит. бывшего союза. Поэтому эти вопросы и будут решать, что кому продавать, оставлять, уменьшать и т.д.
Рашу не уберут с полит. арены, а просто оставять ей меньше в мире того, что она имела до войны
Додано: Пон 12 вер, 2022 13:21
не был он разным, он так был спроектирован и построен, чтобы 90% были упоротыми, а 10% сидели на каких-то благах
муж моей двоюродной сестры был рубщиком мяса на Привозе (имел в день 25-50 рублей), за год менял машину и не одну, у него зарплата была 90рублей (разбился на авто насмерть в 1982г)
понятие хорошо-относительное, если есть в холодильнике продукты (не говорю о дифецитных) уже хорошо, к тому же ваши родители не застали время репрессий и послевоенный голод, поэтому делают ошибочные выводы (у меня младший брат тоже считал, что совок нормально, пока я его не переубедил)
мои родители рабочие (отец пахал на 2х работах лет 15-18, как сварщик(сантехник) все ближайщие от Одессы села "газифицироывл", сделал людям отопление в частных домах и унитаз не во дворе ,а в доме, изговил заборы.
по факту воровал кислород,карбид,электроды, металл (вкл. арматуру и трубы)-главный механик брал со всех откаты (сварщиков, токарей, бульдозиристов и бетонщиков), продал 3 трактора из 7 (в 1990г), потом его за жопу взял ОБХСС (он смог откупиться и свалил в Израиль, потом в Германию)
это набрало обороты с 1975г и достигло пика в 1988
кто мог заплатить за работу моему отцу? эллита колхозов (председатель, гл. аргоном, гл.бухгатер, бригадир полевых бригад), также клиентами были -стоматологи, хирурги, менты, кгб-ты, начальники продуктовых баз
у моего знакомого (стармеха, ровестника) отец 25 лет на волге Газ24 возил мэра города и тот ему подкидывал дифецитные продукты (тоже считал, что совок был для него раем)
по поводу ЛАД -он просто издевается над форумом, ничего ему не тяжело (он по 10-12 часов проводит в интернете, роет всякие говно-паблики и тянет сюда (фонтанка и прочее),
если даже канал Иван Жданов (
не одобрает отмену шенгена для россиян, то о чем можно еще с этим "хорошими" русскими говорить, хотя я сам смотрю в ютубе его и Майкла Наки новостные программы (также Ливиева), просто для сопоставления, но это не значит, что я доверяю их источникам
Додано: Пон 12 вер, 2022 13:24
роль раши после поражения вообще не ясная , возможен распад страны на 25 субъектов (15)
осталось не долго-лет 5 максимум, наблюдаем
Додано: Пон 12 вер, 2022 13:25
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Додано: Пон 12 вер, 2022 13:27
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