V2 написав:............ Прочитайте про червоний терор Муравйова в Києві, дослідіть історію як українець і громадянин України - і тоді у вас жодного сумніву не виникне в тому, що червона армія - наволоч колонізаторів, гвалтівників, загарбників, як і їхні нащадки-потвори в 2022 р!!! .......
Миллионы украинцев, которые сражались в рядах Красной Армии - "колонізатори, гвалтівникі, загарбники"? Вот это как раз то, о чём я писал - "антироссия".
ну как бы красная армия (которая сформировалась после ликвидации григорьевского восстания и ликвидации украинских военных лидеров (тот же Махно или Щорс) таковой уже и была так как полностью управлялась из мацквы. тех кто был не согласен с политикой мацквы просто устраняли. а политику мацквы вам нужно что ли лишний раз пояснять?
Игорь Алексеевич написав:Никто на поклон ездить не будет. Соберут где то на нейтральной стороне, типа в Турции какую то встречу и там будут обсуждать раздел мира и ставить подписи
раздел цифрового мира - абсурд. Сделают так чтобы другим диктаторам не хотелось повторять подвиги пуйла. То что надо было сделать ещё в 2008 после Грузии. Но засцали.
я пока не верю, что Европе не нужен рашин газ. Пуйла завтра не будет, а газ Европе нужен будет ещё долгие годы. Поэтому не захотят полностью рашу выводить из политики. будет идти торг и если раньше раша ставила много своих условий, то сейчас аппетит уменьшится, но всё равно по вопросам Украины будут торговаться 100%
ЛАД написав:Игорь Алексеевич Сил для торговли будет значительно меньше, так что ничего не выторгуют.
Так я про это и пишу. Европе и Америки главное не полное уничтожении раши с полит.и эконом. арены, а уменьшения её потенциала. Европе нужен только от раши газ, Америки господство в океанах, раши нужны террит. бывшего союза. Поэтому эти вопросы и будут решать, что кому продавать, оставлять, уменьшать и т.д. Рашу не уберут с полит. арены, а просто оставять ей меньше в мире того, что она имела до войны
vitaliian написав:К форумчанам просьба, отстать от ЛАД. Пусть он в чем то бывает не прав, в эти годы может быть человеку уже тяжело лоплатить источники, вам что то доказывая. Он достаточно адекватен и порядочный человек. Совок был разный. Одним хорошо жилось. Другие бедствовали. Моим родителям в совке было лучше чем сейчас. Мне лучше сейчас, чем в совке.
не был он разным, он так был спроектирован и построен, чтобы 90% были упоротыми, а 10% сидели на каких-то благах
муж моей двоюродной сестры был рубщиком мяса на Привозе (имел в день 25-50 рублей), за год менял машину и не одну, у него зарплата была 90рублей (разбился на авто насмерть в 1982г)
понятие хорошо-относительное, если есть в холодильнике продукты (не говорю о дифецитных) уже хорошо, к тому же ваши родители не застали время репрессий и послевоенный голод, поэтому делают ошибочные выводы (у меня младший брат тоже считал, что совок нормально, пока я его не переубедил)
мои родители рабочие (отец пахал на 2х работах лет 15-18, как сварщик(сантехник) все ближайщие от Одессы села "газифицироывл", сделал людям отопление в частных домах и унитаз не во дворе ,а в доме, изговил заборы.
по факту воровал кислород,карбид,электроды, металл (вкл. арматуру и трубы)-главный механик брал со всех откаты (сварщиков, токарей, бульдозиристов и бетонщиков), продал 3 трактора из 7 (в 1990г), потом его за жопу взял ОБХСС (он смог откупиться и свалил в Израиль, потом в Германию)
это набрало обороты с 1975г и достигло пика в 1988
кто мог заплатить за работу моему отцу? эллита колхозов (председатель, гл. аргоном, гл.бухгатер, бригадир полевых бригад), также клиентами были -стоматологи, хирурги, менты, кгб-ты, начальники продуктовых баз
у моего знакомого (стармеха, ровестника) отец 25 лет на волге Газ24 возил мэра города и тот ему подкидывал дифецитные продукты (тоже считал, что совок был для него раем)
по поводу ЛАД -он просто издевается над форумом, ничего ему не тяжело (он по 10-12 часов проводит в интернете, роет всякие говно-паблики и тянет сюда (фонтанка и прочее), если даже канал Иван Жданов (https://www.dw.com/ru/byvshij-direktor-fbk-ivan-zhdanov-objavlen-v-mezhdunarodnyj-rozysk/a-58097312) не одобрает отмену шенгена для россиян, то о чем можно еще с этим "хорошими" русскими говорить, хотя я сам смотрю в ютубе его и Майкла Наки новостные программы (также Ливиева), просто для сопоставления, но это не значит, что я доверяю их источникам
ЛАД написав:Игорь Алексеевич Сил для торговли будет значительно меньше, так что ничего не выторгуют.
Так я про это и пишу. Европе и Америки главное не полное уничтожении раши с полит.и эконом. арены, а уменьшения её потенциала. Европе нужен только от раши газ, Америки господство в океанах, раши нужны террит. бывшего союза. Поэтому эти вопросы и будут решать, что кому продавать, оставлять, уменьшать и т.д. Рашу не уберут с полит. арены, а просто оставять ей меньше в мире того, что она имела до войны
роль раши после поражения вообще не ясная , возможен распад страны на 25 субъектов (15) осталось не долго-лет 5 максимум, наблюдаем
ЛАД написав:Но почему "окупував Україну в 1920-х роках"? Тогда уж 370 лет назад в 1653
Совок далі з вас лізе...
Поясню, в радянських підручниках про це не писали, проте в 1918 р. на уламках російської імперії виникла нова незалежна держава, яка була визнана в світі - Українська народна республіка, яка вела боротьбу із недобитками білої армії та окупантами-більшовиками...
Поясню - короткий період деокупації. І в радянських підручниках про це писали. Ви, мабуть, по молодості їх і в очі не бачили. Або не читали, а уроки прогулювали.
А до 1918 року термін "окупація" некоректний!
До 1 світової війни в світі панували імперії(великі держави). Такого поняття як "Українська держава" не було, було поняття "український народ". Тому до 1918 року Україна не була окупована. Просто говорять що - "українська нація(народ) не мала своєї держави" і все. В той час сотні народів не мали своєї держави і це було нормально.