Додано: Пон 12 вер, 2022 13:21

vitaliian написав: К форумчанам просьба, отстать от ЛАД. Пусть он в чем то бывает не прав, в эти годы может быть человеку уже тяжело лоплатить источники, вам что то доказывая. Он достаточно адекватен и порядочный человек. Совок был разный. Одним хорошо жилось. Другие бедствовали. Моим родителям в совке было лучше чем сейчас. Мне лучше сейчас, чем в совке. К форумчанам просьба, отстать от ЛАД. Пусть он в чем то бывает не прав, в эти годы может быть человеку уже тяжело лоплатить источники, вам что то доказывая. Он достаточно адекватен и порядочный человек.

не был он разным, он так был спроектирован и построен, чтобы 90% были упоротыми, а 10% сидели на каких-то благахмуж моей двоюродной сестры был рубщиком мяса на Привозе (имел в день 25-50 рублей), за год менял машину и не одну, у него зарплата была 90рублей (разбился на авто насмерть в 1982г)понятие хорошо-относительное, если есть в холодильнике продукты (не говорю о дифецитных) уже хорошо, к тому же ваши родители не застали время репрессий и послевоенный голод, поэтому делают ошибочные выводы (у меня младший брат тоже считал, что совок нормально, пока я его не переубедил)мои родители рабочие (отец пахал на 2х работах лет 15-18, как сварщик(сантехник) все ближайщие от Одессы села "газифицироывл", сделал людям отопление в частных домах и унитаз не во дворе ,а в доме, изговил заборы.по факту воровал кислород,карбид,электроды, металл (вкл. арматуру и трубы)-главный механик брал со всех откаты (сварщиков, токарей, бульдозиристов и бетонщиков), продал 3 трактора из 7 (в 1990г), потом его за жопу взял ОБХСС (он смог откупиться и свалил в Израиль, потом в Германию)это набрало обороты с 1975г и достигло пика в 1988кто мог заплатить за работу моему отцу? эллита колхозов (председатель, гл. аргоном, гл.бухгатер, бригадир полевых бригад), также клиентами были -стоматологи, хирурги, менты, кгб-ты, начальники продуктовых базу моего знакомого (стармеха, ровестника) отец 25 лет на волге Газ24 возил мэра города и тот ему подкидывал дифецитные продукты (тоже считал, что совок был для него раем)по поводу ЛАД -он просто издевается над форумом, ничего ему не тяжело (он по 10-12 часов проводит в интернете, роет всякие говно-паблики и тянет сюда (фонтанка и прочее),если даже канал Иван Жданов (не одобрает отмену шенгена для россиян, то о чем можно еще с этим "хорошими" русскими говорить, хотя я сам смотрю в ютубе его и Майкла Наки новостные программы (также Ливиева), просто для сопоставления, но это не значит, что я доверяю их источникам