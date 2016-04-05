RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2237223822392240>
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:05

  ЛАД написав:
  V2 написав:............
Прочитайте про червоний терор Муравйова в Києві, дослідіть історію як українець і громадянин України - і тоді у вас жодного сумніву не виникне в тому, що червона армія - наволоч колонізаторів, гвалтівників, загарбників, як і їхні нащадки-потвори в 2022 р!!!
.......

Миллионы украинцев, которые сражались в рядах Красной Армии - "колонізатори, гвалтівникі, загарбники"?
Вот это как раз то, о чём я писал - "антироссия".


ну как бы красная армия (которая сформировалась после ликвидации григорьевского восстания и ликвидации украинских военных лидеров (тот же Махно или Щорс) таковой уже и была так как полностью управлялась из мацквы. тех кто был не согласен с политикой мацквы просто устраняли. а политику мацквы вам нужно что ли лишний раз пояснять?
mephala
 
Повідомлень: 7584
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:06

vitaliian
Текст хороший.
Но предлагаемое решение малореальное.
Подробно расписывать не буду, но п.1 предполагает превращение в Сев. Корею.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23094
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:06

  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:Никто на поклон ездить не будет. Соберут где то на нейтральной стороне, типа в Турции какую то встречу и там будут обсуждать раздел мира и ставить подписи
раздел цифрового мира - абсурд. Сделают так чтобы другим диктаторам не хотелось повторять подвиги пуйла. То что надо было сделать ещё в 2008 после Грузии. Но засцали.

я пока не верю, что Европе не нужен рашин газ. Пуйла завтра не будет, а газ Европе нужен будет ещё долгие годы. Поэтому не захотят полностью рашу выводить из политики.
будет идти торг и если раньше раша ставила много своих условий, то сейчас аппетит уменьшится, но всё равно по вопросам Украины будут торговаться 100%
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5719
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:09

Игорь Алексеевич
Сил для торговли будет значительно меньше, так что ничего не выторгуют.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23094
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:15

  ЛАД написав:Игорь Алексеевич
Сил для торговли будет значительно меньше, так что ничего не выторгуют.

Так я про это и пишу. Европе и Америки главное не полное уничтожении раши с полит.и эконом. арены, а уменьшения её потенциала. Европе нужен только от раши газ, Америки господство в океанах, раши нужны террит. бывшего союза. Поэтому эти вопросы и будут решать, что кому продавать, оставлять, уменьшать и т.д.
Рашу не уберут с полит. арены, а просто оставять ей меньше в мире того, что она имела до войны
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5719
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:21

  vitaliian написав:К форумчанам просьба, отстать от ЛАД. Пусть он в чем то бывает не прав, в эти годы может быть человеку уже тяжело лоплатить источники, вам что то доказывая. Он достаточно адекватен и порядочный человек. Совок был разный. Одним хорошо жилось. Другие бедствовали. Моим родителям в совке было лучше чем сейчас. Мне лучше сейчас, чем в совке.


не был он разным, он так был спроектирован и построен, чтобы 90% были упоротыми, а 10% сидели на каких-то благах

муж моей двоюродной сестры был рубщиком мяса на Привозе (имел в день 25-50 рублей), за год менял машину и не одну, у него зарплата была 90рублей (разбился на авто насмерть в 1982г)

понятие хорошо-относительное, если есть в холодильнике продукты (не говорю о дифецитных) уже хорошо, к тому же ваши родители не застали время репрессий и послевоенный голод, поэтому делают ошибочные выводы (у меня младший брат тоже считал, что совок нормально, пока я его не переубедил)

мои родители рабочие (отец пахал на 2х работах лет 15-18, как сварщик(сантехник) все ближайщие от Одессы села "газифицироывл", сделал людям отопление в частных домах и унитаз не во дворе ,а в доме, изговил заборы.

по факту воровал кислород,карбид,электроды, металл (вкл. арматуру и трубы)-главный механик брал со всех откаты (сварщиков, токарей, бульдозиристов и бетонщиков), продал 3 трактора из 7 (в 1990г), потом его за жопу взял ОБХСС (он смог откупиться и свалил в Израиль, потом в Германию)

это набрало обороты с 1975г и достигло пика в 1988

кто мог заплатить за работу моему отцу? эллита колхозов (председатель, гл. аргоном, гл.бухгатер, бригадир полевых бригад), также клиентами были -стоматологи, хирурги, менты, кгб-ты, начальники продуктовых баз

у моего знакомого (стармеха, ровестника) отец 25 лет на волге Газ24 возил мэра города и тот ему подкидывал дифецитные продукты (тоже считал, что совок был для него раем)

по поводу ЛАД -он просто издевается над форумом, ничего ему не тяжело (он по 10-12 часов проводит в интернете, роет всякие говно-паблики и тянет сюда (фонтанка и прочее),
если даже канал Иван Жданов (https://www.dw.com/ru/byvshij-direktor-fbk-ivan-zhdanov-objavlen-v-mezhdunarodnyj-rozysk/a-58097312)
не одобрает отмену шенгена для россиян, то о чем можно еще с этим "хорошими" русскими говорить, хотя я сам смотрю в ютубе его и Майкла Наки новостные программы (также Ливиева), просто для сопоставления, но это не значит, что я доверяю их источникам
prodigy
 
Повідомлень: 8404
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3050 раз.
Подякували: 3021 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:24

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Игорь Алексеевич
Сил для торговли будет значительно меньше, так что ничего не выторгуют.

Так я про это и пишу. Европе и Америки главное не полное уничтожении раши с полит.и эконом. арены, а уменьшения её потенциала. Европе нужен только от раши газ, Америки господство в океанах, раши нужны террит. бывшего союза. Поэтому эти вопросы и будут решать, что кому продавать, оставлять, уменьшать и т.д.
Рашу не уберут с полит. арены, а просто оставять ей меньше в мире того, что она имела до войны


роль раши после поражения вообще не ясная , возможен распад страны на 25 субъектов (15)
осталось не долго-лет 5 максимум, наблюдаем :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 8404
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3050 раз.
Подякували: 3021 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:25

ЗС РФ можуть піти в аналогічний контрнаступ під Харковом, — Міноборони
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/528 ... minoborony
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5719
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:27

«Повністю під українським прапором». У ОК Південь назвали звільнені від окупантів населені пункти Херсонської області
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-hers ... 69441.html

Міноборони Німеччини відхилило вимоги щодо постачання танків Україні
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/nim ... 69443.html
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5719
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:00

  ЛАД написав:
  V2 написав:
  ЛАД написав:Но почему "окупував Україну в 1920-х роках"? Тогда уж 370 лет назад в 1653


Совок далі з вас лізе...

Поясню, в радянських підручниках про це не писали, проте в 1918 р. на уламках російської імперії виникла нова незалежна держава, яка була визнана в світі - Українська народна республіка, яка вела боротьбу із недобитками білої армії та окупантами-більшовиками...

Поясню - короткий період деокупації.
І в радянських підручниках про це писали. Ви, мабуть, по молодості їх і в очі не бачили. Або не читали, а уроки прогулювали.

А до 1918 року термін "окупація" некоректний!

До 1 світової війни в світі панували імперії(великі держави). Такого поняття як "Українська держава" не було, було поняття "український народ". Тому до 1918 року Україна не була окупована. Просто говорять що - "українська нація(народ) не мала своєї держави" і все.
В той час сотні народів не мали своєї держави і це було нормально.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4086
З нами з: 11.11.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2237223822392240>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103581
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464771
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3832
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (558)
12.09.2022 15:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.