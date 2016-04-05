ЛАД написав:Игорь Алексеевич Сил для торговли будет значительно меньше, так что ничего не выторгуют.
Так я про это и пишу. Европе и Америки главное не полное уничтожении раши с полит.и эконом. арены, а уменьшения её потенциала. Европе нужен только от раши газ, Америки господство в океанах, раши нужны террит. бывшего союза. Поэтому эти вопросы и будут решать, что кому продавать, оставлять, уменьшать и т.д. Рашу не уберут с полит. арены, а просто оставять ей меньше в мире того, что она имела до войны
Ну ви як мінімум перший секретар світового уряду, раз знаєте що будуть робити і що будуть вирішувати Європа і Америка.
prodigy написав:роль раши после поражения вообще не ясная , возможен распад страны на 25 субъектов (15) осталось не долго-лет 5 максимум, наблюдаем
Роль рашки очевидна - це зменшення ролі рашки в світі. Розпаду не буде(окрім Чечні). Немає передумов. Не бачу жодного варіанту, щоб старому/новому царю в РФ буде вигідне відділення територій(окрім Чечні).
juristkostya написав:Итак, должностные лица ВСУ вам дали инфо в обход официальной сводки генштаба, а у вас хватило ума выложить ее в форум Что тут скажешь .... Почистите свои сообщения, пока не поздно.
От я беру, рахую могили...і точніше від будь-якого безпосереднього учасника подій знаю загальну кількість загиблих бійців ЗСУ.... І при цьому не спілкуюсь з жодним офіційним лицем, не користуюсь інсайдом.... Так само Дивлюсь на статистику від податкової..порівнюю її з статистикою річної давності за аналогічні періоди.. - і заявляю що ті хто в тилу -взяли на себе подвійні зобовязання по платежам податків... І так далі і тому подібне А різні там з викривленною челюстю вякають не всьо так однозначно-ви всьо врете...ви не можете гАвАрить за всю Украину
І хто кому лікар?
Словно Фарион наслушался... Тупость насильно навязанная, при чём от вроде бы вменяемых людей. 1. Официальное падение ВВП Украины в этом году по самым скромным подсчётам 35% 2. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/09/12/691398/ Весь мир старается, на фоне борбы с агрессором поддерживать Украину ибо Война это всегда большие расходы - именно в нашем случае Украина НЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ НА ВОЙНЕ! 3. Я уже предпринимал попытку уделения Вам внимания ценности Финанса - учитесь считать! Да же по Вашим цифрам увеличения в этом году налоговых выплат в гривне - составляют 75% от прошлогодних! 4. У Вас, практически отсутствует понимание состояния территорий что были или есть под оккупацией? Повторюсь на свежем примере: https://donbas24.news/news/zsu-vizvolil ... nikiv-foto ................................................................................ Миллион раз объяснял, что всё, чем Вы хотите кичиться обнуляется в один миг: а) коррумпированным чиновником. б) вражесской военной активностью(прилетело и ... пляски на пожарище, если остался жив)