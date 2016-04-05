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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2237223822392240
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:06

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Игорь Алексеевич
Сил для торговли будет значительно меньше, так что ничего не выторгуют.

Так я про это и пишу. Европе и Америки главное не полное уничтожении раши с полит.и эконом. арены, а уменьшения её потенциала. Европе нужен только от раши газ, Америки господство в океанах, раши нужны террит. бывшего союза. Поэтому эти вопросы и будут решать, что кому продавать, оставлять, уменьшать и т.д.
Рашу не уберут с полит. арены, а просто оставять ей меньше в мире того, что она имела до войны

Ну ви як мінімум перший секретар світового уряду, раз знаєте що будуть робити і що будуть вирішувати Європа і Америка. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ну ви як мінімум перший секретар світового уряду, раз знаєте що будуть робити і що будуть вирішувати Європа і Америка.
Я вхожу в группу по разделу мирового буль... буль и ням...ням...))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:11

  Игорь Алексеевич написав:ЗС РФ можуть піти в аналогічний контрнаступ під Харковом, — Міноборони
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/528 ... minoborony

Месседж "мы всё видим, мы всё контролируем" в адрес параноиков, которые боятся, что ВСУ увлеклись и могут залезть в мешок.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:15

  prodigy написав:роль раши после поражения вообще не ясная , возможен распад страны на 25 субъектов (15)
осталось не долго-лет 5 максимум, наблюдаем :mrgreen:

Роль рашки очевидна - це зменшення ролі рашки в світі. :D :D
Розпаду не буде(окрім Чечні). Немає передумов. Не бачу жодного варіанту, щоб старому/новому царю в РФ буде вигідне відділення територій(окрім Чечні).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:15

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Итак, должностные лица ВСУ вам дали инфо в обход официальной сводки генштаба, а у вас хватило ума выложить ее в форум
Что тут скажешь .... Почистите свои сообщения, пока не поздно.
От я беру, рахую могили...і точніше від будь-якого безпосереднього учасника подій знаю загальну кількість загиблих бійців ЗСУ....
І при цьому не спілкуюсь з жодним офіційним лицем, не користуюсь інсайдом....
Так само
Дивлюсь на статистику від податкової..порівнюю її з статистикою річної давності за аналогічні періоди.. - і заявляю що ті хто в тилу -взяли на себе подвійні зобовязання по платежам податків...
І так далі і тому подібне
А різні там з викривленною челюстю вякають
не всьо так однозначно-ви всьо врете...ви не можете гАвАрить за всю Украину

І хто кому лікар?

Словно Фарион наслушался...
Тупость насильно навязанная, при чём от вроде бы вменяемых людей.
1. Официальное падение ВВП Украины в этом году по самым скромным подсчётам 35%
2. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/09/12/691398/ Весь мир старается, на фоне борбы с агрессором поддерживать Украину ибо Война это всегда большие расходы - именно в нашем случае Украина НЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ НА ВОЙНЕ!
3. Я уже предпринимал попытку уделения Вам внимания ценности Финанса - учитесь считать! Да же по Вашим цифрам увеличения в этом году налоговых выплат в гривне - составляют 75% от прошлогодних!
4. У Вас, практически отсутствует понимание состояния территорий что были или есть под оккупацией?
Повторюсь на свежем примере: https://donbas24.news/news/zsu-vizvolil ... nikiv-foto
................................................................................
Миллион раз объяснял, что всё, чем Вы хотите кичиться обнуляется в один миг:
а) коррумпированным чиновником.
б) вражесской военной активностью(прилетело и ... пляски на пожарище, если остался жив)
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