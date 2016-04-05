Я вхожу в группу по разделу мирового буль... буль и ням...ням...))
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Додано: Пон 12 вер, 2022 14:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 12 вер, 2022 14:11
Месседж "мы всё видим, мы всё контролируем" в адрес параноиков, которые боятся, что ВСУ увлеклись и могут залезть в мешок.
Додано: Пон 12 вер, 2022 14:15
Роль рашки очевидна - це зменшення ролі рашки в світі.
Розпаду не буде(окрім Чечні). Немає передумов. Не бачу жодного варіанту, щоб старому/новому царю в РФ буде вигідне відділення територій(окрім Чечні).
Додано: Пон 12 вер, 2022 14:15
Словно Фарион наслушался...
Тупость насильно навязанная, при чём от вроде бы вменяемых людей.
1. Официальное падение ВВП Украины в этом году по самым скромным подсчётам 35%
2.
3. Я уже предпринимал попытку уделения Вам внимания ценности Финанса - учитесь считать! Да же по Вашим цифрам увеличения в этом году налоговых выплат в гривне - составляют 75% от прошлогодних!
4. У Вас, практически отсутствует понимание состояния территорий что были или есть под оккупацией?
Повторюсь на свежем примере:
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Миллион раз объяснял, что всё, чем Вы хотите кичиться обнуляется в один миг:
а) коррумпированным чиновником.
б) вражесской военной активностью(прилетело и ... пляски на пожарище, если остался жив)
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