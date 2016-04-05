RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 22352236223722382239>
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:24

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Игорь Алексеевич
Сил для торговли будет значительно меньше, так что ничего не выторгуют.

Так я про это и пишу. Европе и Америки главное не полное уничтожении раши с полит.и эконом. арены, а уменьшения её потенциала. Европе нужен только от раши газ, Америки господство в океанах, раши нужны террит. бывшего союза. Поэтому эти вопросы и будут решать, что кому продавать, оставлять, уменьшать и т.д.
Рашу не уберут с полит. арены, а просто оставять ей меньше в мире того, что она имела до войны


роль раши после поражения вообще не ясная , возможен распад страны на 25 субъектов (15)
осталось не долго-лет 5 максимум, наблюдаем :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 8400
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3050 раз.
Подякували: 3021 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:25

ЗС РФ можуть піти в аналогічний контрнаступ під Харковом, — Міноборони
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/528 ... minoborony
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5720
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:27

«Повністю під українським прапором». У ОК Південь назвали звільнені від окупантів населені пункти Херсонської області
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-hers ... 69441.html

Міноборони Німеччини відхилило вимоги щодо постачання танків Україні
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/nim ... 69443.html
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5720
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:06

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Игорь Алексеевич
Сил для торговли будет значительно меньше, так что ничего не выторгуют.

Так я про это и пишу. Европе и Америки главное не полное уничтожении раши с полит.и эконом. арены, а уменьшения её потенциала. Европе нужен только от раши газ, Америки господство в океанах, раши нужны террит. бывшего союза. Поэтому эти вопросы и будут решать, что кому продавать, оставлять, уменьшать и т.д.
Рашу не уберут с полит. арены, а просто оставять ей меньше в мире того, что она имела до войны

Ну ви як мінімум перший секретар світового уряду, раз знаєте що будуть робити і що будуть вирішувати Європа і Америка. :D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4088
З нами з: 11.11.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ну ви як мінімум перший секретар світового уряду, раз знаєте що будуть робити і що будуть вирішувати Європа і Америка.
Я вхожу в группу по разделу мирового буль... буль и ням...ням...))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5720
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:11

  Игорь Алексеевич написав:ЗС РФ можуть піти в аналогічний контрнаступ під Харковом, — Міноборони
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/528 ... minoborony

Месседж "мы всё видим, мы всё контролируем" в адрес параноиков, которые боятся, что ВСУ увлеклись и могут залезть в мешок.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 830
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:15

  prodigy написав:роль раши после поражения вообще не ясная , возможен распад страны на 25 субъектов (15)
осталось не долго-лет 5 максимум, наблюдаем :mrgreen:

Роль рашки очевидна - це зменшення ролі рашки в світі. :D :D
Розпаду не буде(окрім Чечні). Немає передумов. Не бачу жодного варіанту, щоб старому/новому царю в РФ буде вигідне відділення територій(окрім Чечні).
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4088
З нами з: 11.11.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:27

Можно и мне свои 5 копеек вставить?

1. Кто читал серьезные книжки по истории ВМВ, помнит, что в последние месяцы (недели) Гитлер очень надеялся не только на сверхоружие, но и на раскол союзников со Сталиным, который "вот-вот случится" и ему докладывали о всех подобных слухах. Не сомневаюсь, что и у путлера мониторят украинские интернет-источники на подобное, поэтому считаю, что противостояние По-Зе на страницах форума и бичевание здесь своих противников только дает ему и его пропагандонам надежду на раскол в Украине и победу над ней.
Прошу всех отложить это (По-Зе) на потом.

После победы над орками, очень надеюсь, что каждый из политиков получит то, что заслужил, но сейчас не время для раздрая.

2. Учитывая, что Верховный главнокомандующий, как и все остальные в ОП, а также министр обороны Резников, не имеют ни военного образования, ни опыта службы в армии хотя бы на младших офицерских должностях, правильно делают главнокомандующий ВСУ и его подчиненные, что не доводят до сведения поименованных выше планы операций, все равно те ничего не поймут, а вот разболтают аж бегом, один впереди другого, лишь бы первым хайпонуть, а это будет только во вред Украине и на пользу оркостану.


Ну и о приятном.

- Последнюю неделю самолеты орков летают в моем районе значительно реже, где-то раз в 30-60 минут (ночью еще реже) и очень низко, чуть ли не над крышами домов. Ранее время между пролетами было не более 10 минут круглосуточно, и выше в воздухе.

- Дней 5 назад в районе поселка (над домами, лесополосам, полями) очень низко, с раскрытыми дверями, кружило 3 вертолета (я не спец по ним, но по Википедии определил как Ми-8). Позднее выяснилось, что они разыскивали довольно большую группу дезертиров (по слухам порядка 80 человек), которые не захотели отправляться в район Херсона. И это было до Харьковского наступления!
yanyura
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2026 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:28

  Faceless написав:
edvardd написав: Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає.
Хіба там ще є якісь будівлі?

1. Это не подтверждено официально https://liveuamap.com/uk
2. По сути, включая Пески, это сплошная зона разбитых укреплений, где границей служит объездная - она с насыпом.
3. Орки безбожно утюжат всё https://t.me/Novoeizdanie/24564 , разрушая под "0".

Поэтому, это уже скорее значение огневого контроля. Ибо сам ДАП, без дальнейшего освобождения Спартака, Октябрьского, Песок, Лозовского, Скочинского, Аббакумова,.... - бессмысленно(если не закрывать сам город - хотя под огневым контролем его необходимо держать).
В то же время район ДАП - это ключ к центру города.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 10015
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:51

На аеродромі в Криму розбився штурмовик Су-25 окупантів – відео

https://sprotyv.info/video/na-aerodromi ... tiv-video/

:P :P :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5720
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 22352236223722382239>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103586
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464774
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3832
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (559)
12.09.2022 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.