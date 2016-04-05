ЛАД написав:Игорь Алексеевич Сил для торговли будет значительно меньше, так что ничего не выторгуют.
Так я про это и пишу. Европе и Америки главное не полное уничтожении раши с полит.и эконом. арены, а уменьшения её потенциала. Европе нужен только от раши газ, Америки господство в океанах, раши нужны террит. бывшего союза. Поэтому эти вопросы и будут решать, что кому продавать, оставлять, уменьшать и т.д. Рашу не уберут с полит. арены, а просто оставять ей меньше в мире того, что она имела до войны
роль раши после поражения вообще не ясная , возможен распад страны на 25 субъектов (15) осталось не долго-лет 5 максимум, наблюдаем
ЛАД написав:Игорь Алексеевич Сил для торговли будет значительно меньше, так что ничего не выторгуют.
Так я про это и пишу. Европе и Америки главное не полное уничтожении раши с полит.и эконом. арены, а уменьшения её потенциала. Европе нужен только от раши газ, Америки господство в океанах, раши нужны террит. бывшего союза. Поэтому эти вопросы и будут решать, что кому продавать, оставлять, уменьшать и т.д. Рашу не уберут с полит. арены, а просто оставять ей меньше в мире того, что она имела до войны
Ну ви як мінімум перший секретар світового уряду, раз знаєте що будуть робити і що будуть вирішувати Європа і Америка.
prodigy написав:роль раши после поражения вообще не ясная , возможен распад страны на 25 субъектов (15) осталось не долго-лет 5 максимум, наблюдаем
Роль рашки очевидна - це зменшення ролі рашки в світі. Розпаду не буде(окрім Чечні). Немає передумов. Не бачу жодного варіанту, щоб старому/новому царю в РФ буде вигідне відділення територій(окрім Чечні).
1. Кто читал серьезные книжки по истории ВМВ, помнит, что в последние месяцы (недели) Гитлер очень надеялся не только на сверхоружие, но и на раскол союзников со Сталиным, который "вот-вот случится" и ему докладывали о всех подобных слухах. Не сомневаюсь, что и у путлера мониторят украинские интернет-источники на подобное, поэтому считаю, что противостояние По-Зе на страницах форума и бичевание здесь своих противников только дает ему и его пропагандонам надежду на раскол в Украине и победу над ней. Прошу всех отложить это (По-Зе) на потом.
После победы над орками, очень надеюсь, что каждый из политиков получит то, что заслужил, но сейчас не время для раздрая.
2. Учитывая, что Верховный главнокомандующий, как и все остальные в ОП, а также министр обороны Резников, не имеют ни военного образования, ни опыта службы в армии хотя бы на младших офицерских должностях, правильно делают главнокомандующий ВСУ и его подчиненные, что не доводят до сведения поименованных выше планы операций, все равно те ничего не поймут, а вот разболтают аж бегом, один впереди другого, лишь бы первым хайпонуть, а это будет только во вред Украине и на пользу оркостану.
Ну и о приятном.
- Последнюю неделю самолеты орков летают в моем районе значительно реже, где-то раз в 30-60 минут (ночью еще реже) и очень низко, чуть ли не над крышами домов. Ранее время между пролетами было не более 10 минут круглосуточно, и выше в воздухе.
- Дней 5 назад в районе поселка (над домами, лесополосам, полями) очень низко, с раскрытыми дверями, кружило 3 вертолета (я не спец по ним, но по Википедии определил как Ми-8). Позднее выяснилось, что они разыскивали довольно большую группу дезертиров (по слухам порядка 80 человек), которые не захотели отправляться в район Херсона. И это было до Харьковского наступления!
edvardd написав: Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає.
Поэтому, это уже скорее значение огневого контроля. Ибо сам ДАП, без дальнейшего освобождения Спартака, Октябрьского, Песок, Лозовского, Скочинского, Аббакумова,.... - бессмысленно(если не закрывать сам город - хотя под огневым контролем его необходимо держать). В то же время район ДАП - это ключ к центру города.