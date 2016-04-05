Додано: Пон 12 вер, 2022 14:27

Можно и мне свои 5 копеек вставить?



1. Кто читал серьезные книжки по истории ВМВ, помнит, что в последние месяцы (недели) Гитлер очень надеялся не только на сверхоружие, но и на раскол союзников со Сталиным, который "вот-вот случится" и ему докладывали о всех подобных слухах. Не сомневаюсь, что и у путлера мониторят украинские интернет-источники на подобное, поэтому считаю, что противостояние По-Зе на страницах форума и бичевание здесь своих противников только дает ему и его пропагандонам надежду на раскол в Украине и победу над ней.

Прошу всех отложить это (По-Зе) на потом.



После победы над орками, очень надеюсь, что каждый из политиков получит то, что заслужил, но сейчас не время для раздрая.



2. Учитывая, что Верховный главнокомандующий, как и все остальные в ОП, а также министр обороны Резников, не имеют ни военного образования, ни опыта службы в армии хотя бы на младших офицерских должностях, правильно делают главнокомандующий ВСУ и его подчиненные, что не доводят до сведения поименованных выше планы операций, все равно те ничего не поймут, а вот разболтают аж бегом, один впереди другого, лишь бы первым хайпонуть, а это будет только во вред Украине и на пользу оркостану.





Ну и о приятном.



- Последнюю неделю самолеты орков летают в моем районе значительно реже, где-то раз в 30-60 минут (ночью еще реже) и очень низко, чуть ли не над крышами домов. Ранее время между пролетами было не более 10 минут круглосуточно, и выше в воздухе.



- Дней 5 назад в районе поселка (над домами, лесополосам, полями) очень низко, с раскрытыми дверями, кружило 3 вертолета (я не спец по ним, но по Википедии определил как Ми-8). Позднее выяснилось, что они разыскивали довольно большую группу дезертиров (по слухам порядка 80 человек), которые не захотели отправляться в район Херсона. И это было до Харьковского наступления!