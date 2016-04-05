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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2236223722382239>
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:59

Цікава інфа від рашаЗМІ:
Редакция услышала громкий звук в центре Ростова в 15:15. Читатели 161.RU рассказывают, где тоже слышали хлопок:

- в Ростове: центр, Западный, Суворовский и другие районы города;
- в Азове;
- в Таганроге;
- в Новошахтинске;
- в Шахтах;
- в Новочеркасск;
- в Аксае;
- в Ейске.

В МЧС сообщили, что не получили информации о каких-либо взрывах или ЧС.


Від Єйська до Ростова біля 100 км по прямій.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:14

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:роль раши после поражения вообще не ясная , возможен распад страны на 25 субъектов (15)
осталось не долго-лет 5 максимум, наблюдаем :mrgreen:
Роль рашки очевидна - це зменшення ролі рашки в світі. :D :D
Розпаду не буде(окрім Чечні). Немає передумов. Не бачу жодного варіанту, щоб старому/новому царю в РФ буде вигідне відділення територій(окрім Чечні).
1 Жодному царю - не вигідно , щоб розпадалось його царство
2 Царства чомусь розпадались
3 Висновок
Значить в розпаді царств основну роль грають не царі..а ті хто хочуть стати царями...

А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)
1 Розпад не знищує природні ресурси росії
2 Розпад не створює умов по яким росія перестане викачувати свої надра
3 Розпад створює умови для тих в кого на балансі виявиться якась частинка ядерно/ракетного потенціалу відмовитись від його володіння ...адж якомусь Сургуту чи Тюмені - буде глибоко пофіг на ці ракети..гроші жруть - толку не дають.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:19

Ніхто не приніс другу частину відео про трофеї? Для "двічі навічно забаненого" (ДНЗ). Там абсолютно зрозуміло, що ніякої засідки не було, як би ДНЗ не хотілось скомпрометувати радісне відео.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)

Розпад совка був невигідний США, тому що вони вважали, що зручніше мати справу з одним придурком з ядерною зброєю, ніж з десятком таких царьків.
Хто зна, чи зараз дана точка зору не матиме переваги в їх політичній дискусії...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:33

Зʼявилась ще одна проблема на фронті. В наших хлопців під час наступу скотч ще вчора закінчився.

Пишуть, що кількість полонених вже сягнула далеко за 5000 осіб. Що з ними робити? А їх всіх ще потрібно утримувати, навіть по харчуванню, це ж скільки потрібно на добу. Про інші потреби навіть не говоримо.
https://t.me/irpingrisha/10189



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Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 вер, 2022 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:35

  budivelnik написав:1 Жодному царю - не вигідно , щоб розпадалось його царство

В 1991 Єльцину було вигідно розпад його царства. Склалась така реально унікальна ситуація.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:38

ВСУ нанесли ракетный удар по окресностях Таганрога - стрелков
Как сообщают росСМИ, такой "хлопок" был слышен: в Ростове, Азове, Таганроге, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске, Аксае, Ейске.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:38

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)
Розпад совка був невигідний США, тому що вони вважали, що зручніше мати справу з одним придурком з ядерною зброєю, ніж з десятком таких царьків.
Хто зна, чи зараз дана точка зору не матиме переваги в їх політичній дискусії...
Але в результаті виявилось що з розділеною Державою легше торгуватись...
Україна знищила море установок і носії ядерної зброї.

А якщо росія розвалиться на три шматочки
(до Уралу - тут стратегічної ядерної мінімум)
Сибір - тут напевно найбільше
Далекий Схід..

От поясніть - навіщо Сибіру стратегічна ядерна зброя? Що вона йому дає крім менінгітів? До найближчої ворожої(потенційно) держави - тисячі кілометрів непрохідної території.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:40

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:1 Жодному царю - не вигідно , щоб розпадалось його царство
2 Царства чомусь розпадались
3 Висновок
Значить в розпаді царств основну роль грають не царі..а ті хто хочуть стати царями...

А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)
1 Розпад не знищує природні ресурси росії
2 Розпад не створює умов по яким росія перестане викачувати свої надра
3 Розпад створює умови для тих в кого на балансі виявиться якась частинка ядерно/ракетного потенціалу відмовитись від його володіння ...адж якомусь Сургуту чи Тюмені - буде глибоко пофіг на ці ракети..гроші жруть - толку не дають.
В 1991 Єльцину було вигідно розпад його царства. Склалась така реально унікальна ситуація.
Не пересмикуйте і не підганяйте..
Єльцину було вигідно розпад царства Горбачьова - що давало шанс Єльцину стати царем.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:40

  budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)
1 Розпад не знищує природні ресурси росії
2 Розпад не створює умов по яким росія перестане викачувати свої надра
3 Розпад створює умови для тих в кого на балансі виявиться якась частинка ядерно/ракетного потенціалу відмовитись від його володіння ...адж якомусь Сургуту чи Тюмені - буде глибоко пофіг на ці ракети..гроші жруть - толку не дають.

Він не вигідний людям, які сидять в Москві і управляють РФ. А саме ці люди візьмуть владу після пу.
А умовна Якутія не має жодних шансів відділитись від РФ, тому що не має ні воєнного ні політичного потенціалу.
* і навіть якщо умовний Навальний прийде до влади - він також не допустить розпаду РФ. Це не важко.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 12 вер, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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