prodigy написав:роль раши после поражения вообще не ясная , возможен распад страны на 25 субъектов (15) осталось не долго-лет 5 максимум, наблюдаем
Роль рашки очевидна - це зменшення ролі рашки в світі. Розпаду не буде(окрім Чечні). Немає передумов. Не бачу жодного варіанту, щоб старому/новому царю в РФ буде вигідне відділення територій(окрім Чечні).
1 Жодному царю - не вигідно , щоб розпадалось його царство 2 Царства чомусь розпадались 3 Висновок Значить в розпаді царств основну роль грають не царі..а ті хто хочуть стати царями...
А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам) 1 Розпад не знищує природні ресурси росії 2 Розпад не створює умов по яким росія перестане викачувати свої надра 3 Розпад створює умови для тих в кого на балансі виявиться якась частинка ядерно/ракетного потенціалу відмовитись від його володіння ...адж якомусь Сургуту чи Тюмені - буде глибоко пофіг на ці ракети..гроші жруть - толку не дають.
budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)
Розпад совка був невигідний США, тому що вони вважали, що зручніше мати справу з одним придурком з ядерною зброєю, ніж з десятком таких царьків. Хто зна, чи зараз дана точка зору не матиме переваги в їх політичній дискусії...
Зʼявилась ще одна проблема на фронті. В наших хлопців під час наступу скотч ще вчора закінчився.
Пишуть, що кількість полонених вже сягнула далеко за 5000 осіб. Що з ними робити? А їх всіх ще потрібно утримувати, навіть по харчуванню, це ж скільки потрібно на добу. Про інші потреби навіть не говоримо. https://t.me/irpingrisha/10189
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 вер, 2022 15:35, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)
Розпад совка був невигідний США, тому що вони вважали, що зручніше мати справу з одним придурком з ядерною зброєю, ніж з десятком таких царьків. Хто зна, чи зараз дана точка зору не матиме переваги в їх політичній дискусії...
Але в результаті виявилось що з розділеною Державою легше торгуватись... Україна знищила море установок і носії ядерної зброї.
А якщо росія розвалиться на три шматочки (до Уралу - тут стратегічної ядерної мінімум) Сибір - тут напевно найбільше Далекий Схід..
От поясніть - навіщо Сибіру стратегічна ядерна зброя? Що вона йому дає крім менінгітів? До найближчої ворожої(потенційно) держави - тисячі кілометрів непрохідної території.
budivelnik написав:1 Жодному царю - не вигідно , щоб розпадалось його царство 2 Царства чомусь розпадались 3 Висновок Значить в розпаді царств основну роль грають не царі..а ті хто хочуть стати царями...
А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам) 1 Розпад не знищує природні ресурси росії 2 Розпад не створює умов по яким росія перестане викачувати свої надра 3 Розпад створює умови для тих в кого на балансі виявиться якась частинка ядерно/ракетного потенціалу відмовитись від його володіння ...адж якомусь Сургуту чи Тюмені - буде глибоко пофіг на ці ракети..гроші жруть - толку не дають.
В 1991 Єльцину було вигідно розпад його царства. Склалась така реально унікальна ситуація.
Не пересмикуйте і не підганяйте.. Єльцину було вигідно розпад царства Горбачьова - що давало шанс Єльцину стати царем.
budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам) 1 Розпад не знищує природні ресурси росії 2 Розпад не створює умов по яким росія перестане викачувати свої надра 3 Розпад створює умови для тих в кого на балансі виявиться якась частинка ядерно/ракетного потенціалу відмовитись від його володіння ...адж якомусь Сургуту чи Тюмені - буде глибоко пофіг на ці ракети..гроші жруть - толку не дають.
Він не вигідний людям, які сидять в Москві і управляють РФ. А саме ці люди візьмуть владу після пу. А умовна Якутія не має жодних шансів відділитись від РФ, тому що не має ні воєнного ні політичного потенціалу. * і навіть якщо умовний Навальний прийде до влади - він також не допустить розпаду РФ. Це не важко.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 12 вер, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.