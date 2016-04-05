RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 22372238223922402241>
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:44

  budivelnik написав:
  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)
Розпад совка був невигідний США, тому що вони вважали, що зручніше мати справу з одним придурком з ядерною зброєю, ніж з десятком таких царьків.
Хто зна, чи зараз дана точка зору не матиме переваги в їх політичній дискусії...


А якщо росія розвалиться на три шматочки
(до Уралу - тут стратегічної ядерної мінімум)
Сибір - тут напевно найбільше
Далекий Схід..

От поясніть - навіщо Сибіру стратегічна ядерна зброя?
у вас по географии какая оценка? Загуглите население Сибири. Если они отделятся без военных гарантий США/Китая их сразу же завоюют, потому что воевать там некому. А природные ресурсы Сибири огромные.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14465
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2069 раз.
Подякували: 2917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:46

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)
1 Розпад не знищує природні ресурси росії
2 Розпад не створює умов по яким росія перестане викачувати свої надра
3 Розпад створює умови для тих в кого на балансі виявиться якась частинка ядерно/ракетного потенціалу відмовитись від його володіння ...адж якомусь Сургуту чи Тюмені - буде глибоко пофіг на ці ракети..гроші жруть - толку не дають.

Він не вигідний людям, які сидять в Москві і управляють РФ. А саме ці люди візьмуть владу після пу.
А умовна Якутія не має жодних шансів відділитись від РФ, тому що не має ні воєнного ні політичного потенціалу.
* і навіть якщо умовний Навальний прийде до влади - він також не допустить розпаду РФ.
Я десь писав що в росії відсутні люди які хочуть її збереження?
Чи я десь писав що 100% росіян хочуть розвалу?

Так в москві є ті хто зараз керує...але якраз тому що керує - то й несе відповідальність за поразку в Україні...

А умовна Якутія в пятій точці ( я маю на увазі місцевих жителів) бачила бажання москви ними покерувати...
У евенків/якутів стада оленів, вічна мерзлота і юрти...
Хотів би я побачити доблесні остатки вдв які ганяються за корінними народами крайньої Півночі..
Чи пробують когось примусити у горах Алтаю
Чи оточили втікачів в тайгу десь під Новосибірськом...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25915
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:49

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:А якщо росія розвалиться на три шматочки
(до Уралу - тут стратегічної ядерної мінімум)
Сибір - тут напевно найбільше
Далекий Схід..

От поясніть - навіщо Сибіру стратегічна ядерна зброя?
у вас по географии какая оценка? Загуглите население Сибири. Если они отделятся без военных гарантий США/Китая их сразу же завоюют, потому что воевать там некому. А природные ресурсы Сибири огромные.
Чому у всіх таке тупе бажання загарбати території?
невже ви не розумієте - ресурсне прокляття росії в тому й полягає , що ресурси розмазані там по таким територіям, що ще освоїти якісь копалини - можна
А от створити людське життя на цій території( де до найближчого населенного пункту в якому живе 10-100 осіб - 100-300 км)
Чи ви думаєте що американці сплять і бачать як заїхати в глуху вічну мерзлоту і спілкуватись виключно з ведмедицями, а замість розваг грати в більярд сосновими сучками з зайчиками?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25915
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:49

Для тех кто верит что РФ ещё есть человеческие ресурсы на войну

https://t.me/sergiinaumovych/3265
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14465
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2069 раз.
Подякували: 2917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:50

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)

Розпад совка був невигідний США, тому що вони вважали, що зручніше мати справу з одним придурком з ядерною зброєю, ніж з десятком таких царьків.
Хто зна, чи зараз дана точка зору не матиме переваги в їх політичній дискусії...

Вірно. Але в результаті вони все порішали(меморандуми всякі лєві :D :D ). І замість придурка СРСР, отримали в 2 рази меншого придурка РФ. Тобто вийшло все прекрасно.
Це в сотий раз доводить що навіть США не можуть робити правильні прогнози. Прогнозують одне - виходить зовсім по-іншому.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 11.11.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:52

  budivelnik написав:Чому у всіх таке тупе бажання загарбати території?
невже ви не розумієте - ресурсне прокляття росії в тому й полягає , що ресурси розмазані там по таким територіям, що ще освоїти якісь копалини - можна
А от створити людське життя на цій території( де до найближчого населенного пункту в якому живе 10-100 осіб - 100-300 км)
Чи ви думаєте що американці сплять і бачать як заїхати в глуху вічну мерзлоту і спілкуватись виключно з ведмедицями, а замість розваг грати в більярд сосновими сучками з зайчиками
интересный вы человек всё же. РФ распадается на 3 части, одна из которых Сибирь а две остальные части начинают за нее междусобойчик. Сибирь это деньги разбросанные кругом. Вы в США киньте на перекрестке пачку долларов и посмотрите на реакцию, а Сибирь это триллион таких пачек. Так прямо никому не надо.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14465
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2069 раз.
Подякували: 2917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:53

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)
Розпад совка був невигідний США, тому що вони вважали, що зручніше мати справу з одним придурком з ядерною зброєю, ніж з десятком таких царьків.
Хто зна, чи зараз дана точка зору не матиме переваги в їх політичній дискусії...
Вірно. Але в результаті вони все порішали(меморандуми всякі лєві :D :D ). І замість придурка СРСР, отримали в 2 рази меншого придурка РФ. Тобто вийшло все прекрасно.
Це в сотий раз доводить що навіть США не можуть робити правильні прогнози. Прогнозують одне - виходить зовсім по-іншому.
Але ж це не говорить про те, що помилившись тоді..вони й далі будуть наступати на ті ж граблі.
Припускаєте - що вони вже давно проаналізували ту свою помилку і в сьогоднійшній ситуації будуть просувати кардинально протилежне( замість збереження - розвал) рішення по відношенню до програвшої росії
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25915
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:57

  budivelnik написав:А умовна Якутія в пятій точці ( я маю на увазі місцевих жителів) бачила бажання москви ними покерувати...
У евенків/якутів стада оленів, вічна мерзлота і юрти...
Хотів би я побачити доблесні остатки вдв які ганяються за корінними народами крайньої Півночі..
Чи пробують когось примусити у горах Алтаю
Чи оточили втікачів в тайгу десь під Новосибірськом...

:D :D :D :D
Це дуже смішно!
Це Москва в пятій точці бачила бажання Якутії.
Москві глибоко плювати на оленів і на самих якутів і ні по яких горах ніхто бігати не буде.
Москва буде просто качати нафту/газ і рубати ліс. І все. Людей для цього потрібно мізер - на крайній випадок китайці поможуть. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 11.11.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:59

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Чому у всіх таке тупе бажання загарбати території?
невже ви не розумієте - ресурсне прокляття росії в тому й полягає , що ресурси розмазані там по таким територіям, що ще освоїти якісь копалини - можна
А от створити людське життя на цій території( де до найближчого населенного пункту в якому живе 10-100 осіб - 100-300 км)
Чи ви думаєте що американці сплять і бачать як заїхати в глуху вічну мерзлоту і спілкуватись виключно з ведмедицями, а замість розваг грати в більярд сосновими сучками з зайчиками
интересный вы человек всё же. РФ распадается на 3 части, одна из которых Сибирь а две остальные части начинают за нее междусобойчик. Сибирь это деньги разбросанные кругом. Вы в США киньте на перекрестке пачку долларов и посмотрите на реакцию, а Сибирь это триллион таких пачек. Так прямо никому не надо.
1 Памятаєте стару байку
Ілон Маск не буде нахилятись за 100 доларами , які лежать в нього під ногами , бо заробляє 1000 за 10 секунд, а тому він отримає збитки витрачаючи цей час на піднімання 100
2 Немає там пачок доларів...
Є можливість виконавши певні умови - отримати певні суми
Суми - мільярди отриманих при сотнях мільонів вкладених)
Умови - знайти ідіотів які за 1000 доларів в місяць погодяться вбити своє життя вдалині від цивілізації.. при чому в кількостях десятки тисяч осіб...
Там можуть жити тільки ті хто кращого не бачив..

Таке просте питання
Скільки Вам треба заплатити щоб Ви сіли замість когось в тюрму на 20 років...?
Вас там будуть годувати , давати читати книжки , раз в рік може дозволять поспілкуватись з жінками...і при цьому ви не будете годувати комарів розміром з горобця, працювати по пояс у воді з ризиком отримати по довбешці якоюсь балкою...

Просто прикиньте ...
І якщо у Вас вже молоко обсохло - то Ви зрозумієте що віддавати найкращі роки свого життя заради грошей - заняття безперспективне.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25915
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:08

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:А умовна Якутія в пятій точці ( я маю на увазі місцевих жителів) бачила бажання москви ними покерувати...
У евенків/якутів стада оленів, вічна мерзлота і юрти...
Хотів би я побачити доблесні остатки вдв які ганяються за корінними народами крайньої Півночі..
Чи пробують когось примусити у горах Алтаю
Чи оточили втікачів в тайгу десь під Новосибірськом...
:D :D :D :D
Це дуже смішно!
Це Москва в пятій точці бачила бажання Якутії.
Москві глибоко плювати на оленів і на самих якутів і ні по яких горах ніхто бігати не буде.
Москва буде просто качати нафту/газ і рубати ліс. І все. Людей для цього потрібно мізер - на крайній випадок китайці поможуть. :D
У Вас є якісь зачатки логіки?
От москва в 5-тій точці бачила ваше бажання жити в Україні..
І що? Це дике бажання чимось москві допомогло отримати бажане

А тепер інформація для вас
Нафто/газовидобувні бригади які працюють на крайній Півночі домовляються( я наголошую на слові домовляються) і платять певну данину - за право працювати на тих територіях...
Адже
Закон-Тайга
Не хочеш платити народу озброєному по зуби ( діти у віці 10 років дадуть фору снайперу) - то чекай поки твої вишки згорять, а бригаду перестріляють.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 12 вер, 2022 16:08, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25915
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 22372238223922402241>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103590
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3832
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (642)
12.09.2022 18:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.