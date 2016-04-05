Додано: Пон 12 вер, 2022 15:59

vitaliian написав: budivelnik написав: Чому у всіх таке тупе бажання загарбати території?

невже ви не розумієте - ресурсне прокляття росії в тому й полягає , що ресурси розмазані там по таким територіям, що ще освоїти якісь копалини - можна

А от створити людське життя на цій території( де до найближчого населенного пункту в якому живе 10-100 осіб - 100-300 км)

Чи ви думаєте що американці сплять і бачать як заїхати в глуху вічну мерзлоту і спілкуватись виключно з ведмедицями, а замість розваг грати в більярд сосновими сучками з зайчиками Чому у всіх таке тупе бажання загарбати території?невже ви не розумієте - ресурсне прокляття росії в тому й полягає , що ресурси розмазані там по таким територіям, що ще освоїти якісь копалини - можнаА от створити людське життя на цій території( де до найближчого населенного пункту в якому живе 10-100 осіб - 100-300 км)Чи ви думаєте що американці сплять і бачать як заїхати в глуху вічну мерзлоту і спілкуватись виключно з ведмедицями, а замість розваг грати в більярд сосновими сучками з зайчиками интересный вы человек всё же. РФ распадается на 3 части, одна из которых Сибирь а две остальные части начинают за нее междусобойчик. Сибирь это деньги разбросанные кругом. Вы в США киньте на перекрестке пачку долларов и посмотрите на реакцию, а Сибирь это триллион таких пачек. Так прямо никому не надо. интересный вы человек всё же. РФ распадается на 3 части, одна из которых Сибирь а две остальные части начинают за нее междусобойчик. Сибирь это деньги разбросанные кругом. Вы в США киньте на перекрестке пачку долларов и посмотрите на реакцию, а Сибирь это триллион таких пачек. Так прямо никому не надо.

1 Памятаєте стару байкуІлон Маск не буде нахилятись за 100 доларами , які лежать в нього під ногами , бо заробляє 1000 за 10 секунд, а тому він отримає збитки витрачаючи цей час на піднімання 1002 Немає там пачок доларів...Є можливість виконавши певні умови - отримати певні сумиСуми - мільярди отриманих при сотнях мільонів вкладених)Умови - знайти ідіотів які за 1000 доларів в місяць погодяться вбити своє життя вдалині від цивілізації.. при чому в кількостях десятки тисяч осіб...Там можуть жити тільки ті хто кращого не бачив..Таке просте питанняСкільки Вам треба заплатити щоб Ви сіли замість когось в тюрму на 20 років...?Вас там будуть годувати , давати читати книжки , раз в рік може дозволять поспілкуватись з жінками...і при цьому ви не будете годувати комарів розміром з горобця, працювати по пояс у воді з ризиком отримати по довбешці якоюсь балкою...Просто прикиньте ...І якщо у Вас вже молоко обсохло - то Ви зрозумієте що віддавати найкращі роки свого життя заради грошей - заняття безперспективне.