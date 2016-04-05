budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)
Розпад совка був невигідний США, тому що вони вважали, що зручніше мати справу з одним придурком з ядерною зброєю, ніж з десятком таких царьків. Хто зна, чи зараз дана точка зору не матиме переваги в їх політичній дискусії...
А якщо росія розвалиться на три шматочки (до Уралу - тут стратегічної ядерної мінімум) Сибір - тут напевно найбільше Далекий Схід..
От поясніть - навіщо Сибіру стратегічна ядерна зброя?
у вас по географии какая оценка? Загуглите население Сибири. Если они отделятся без военных гарантий США/Китая их сразу же завоюют, потому что воевать там некому. А природные ресурсы Сибири огромные.
budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам) 1 Розпад не знищує природні ресурси росії 2 Розпад не створює умов по яким росія перестане викачувати свої надра 3 Розпад створює умови для тих в кого на балансі виявиться якась частинка ядерно/ракетного потенціалу відмовитись від його володіння ...адж якомусь Сургуту чи Тюмені - буде глибоко пофіг на ці ракети..гроші жруть - толку не дають.
Він не вигідний людям, які сидять в Москві і управляють РФ. А саме ці люди візьмуть владу після пу. А умовна Якутія не має жодних шансів відділитись від РФ, тому що не має ні воєнного ні політичного потенціалу. * і навіть якщо умовний Навальний прийде до влади - він також не допустить розпаду РФ.
Я десь писав що в росії відсутні люди які хочуть її збереження? Чи я десь писав що 100% росіян хочуть розвалу?
Так в москві є ті хто зараз керує...але якраз тому що керує - то й несе відповідальність за поразку в Україні...
А умовна Якутія в пятій точці ( я маю на увазі місцевих жителів) бачила бажання москви ними покерувати... У евенків/якутів стада оленів, вічна мерзлота і юрти... Хотів би я побачити доблесні остатки вдв які ганяються за корінними народами крайньої Півночі.. Чи пробують когось примусити у горах Алтаю Чи оточили втікачів в тайгу десь під Новосибірськом...
budivelnik написав:А якщо росія розвалиться на три шматочки (до Уралу - тут стратегічної ядерної мінімум) Сибір - тут напевно найбільше Далекий Схід..
От поясніть - навіщо Сибіру стратегічна ядерна зброя?
у вас по географии какая оценка? Загуглите население Сибири. Если они отделятся без военных гарантий США/Китая их сразу же завоюют, потому что воевать там некому. А природные ресурсы Сибири огромные.
Чому у всіх таке тупе бажання загарбати території? невже ви не розумієте - ресурсне прокляття росії в тому й полягає , що ресурси розмазані там по таким територіям, що ще освоїти якісь копалини - можна А от створити людське життя на цій території( де до найближчого населенного пункту в якому живе 10-100 осіб - 100-300 км) Чи ви думаєте що американці сплять і бачать як заїхати в глуху вічну мерзлоту і спілкуватись виключно з ведмедицями, а замість розваг грати в більярд сосновими сучками з зайчиками?
budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)
Розпад совка був невигідний США, тому що вони вважали, що зручніше мати справу з одним придурком з ядерною зброєю, ніж з десятком таких царьків. Хто зна, чи зараз дана точка зору не матиме переваги в їх політичній дискусії...
Вірно. Але в результаті вони все порішали(меморандуми всякі лєві ). І замість придурка СРСР, отримали в 2 рази меншого придурка РФ. Тобто вийшло все прекрасно. Це в сотий раз доводить що навіть США не можуть робити правильні прогнози. Прогнозують одне - виходить зовсім по-іншому.
budivelnik написав:Чому у всіх таке тупе бажання загарбати території? невже ви не розумієте - ресурсне прокляття росії в тому й полягає , що ресурси розмазані там по таким територіям, що ще освоїти якісь копалини - можна А от створити людське життя на цій території( де до найближчого населенного пункту в якому живе 10-100 осіб - 100-300 км) Чи ви думаєте що американці сплять і бачать як заїхати в глуху вічну мерзлоту і спілкуватись виключно з ведмедицями, а замість розваг грати в більярд сосновими сучками з зайчиками
интересный вы человек всё же. РФ распадается на 3 части, одна из которых Сибирь а две остальные части начинают за нее междусобойчик. Сибирь это деньги разбросанные кругом. Вы в США киньте на перекрестке пачку долларов и посмотрите на реакцию, а Сибирь это триллион таких пачек. Так прямо никому не надо.
budivelnik написав:А розпад росії - вигідний усім ( в тому числі і росіянам)
Розпад совка був невигідний США, тому що вони вважали, що зручніше мати справу з одним придурком з ядерною зброєю, ніж з десятком таких царьків. Хто зна, чи зараз дана точка зору не матиме переваги в їх політичній дискусії...
Вірно. Але в результаті вони все порішали(меморандуми всякі лєві ). І замість придурка СРСР, отримали в 2 рази меншого придурка РФ. Тобто вийшло все прекрасно. Це в сотий раз доводить що навіть США не можуть робити правильні прогнози. Прогнозують одне - виходить зовсім по-іншому.
Але ж це не говорить про те, що помилившись тоді..вони й далі будуть наступати на ті ж граблі. Припускаєте - що вони вже давно проаналізували ту свою помилку і в сьогоднійшній ситуації будуть просувати кардинально протилежне( замість збереження - розвал) рішення по відношенню до програвшої росії
budivelnik написав:А умовна Якутія в пятій точці ( я маю на увазі місцевих жителів) бачила бажання москви ними покерувати... У евенків/якутів стада оленів, вічна мерзлота і юрти... Хотів би я побачити доблесні остатки вдв які ганяються за корінними народами крайньої Півночі.. Чи пробують когось примусити у горах Алтаю Чи оточили втікачів в тайгу десь під Новосибірськом...
Це дуже смішно! Це Москва в пятій точці бачила бажання Якутії. Москві глибоко плювати на оленів і на самих якутів і ні по яких горах ніхто бігати не буде. Москва буде просто качати нафту/газ і рубати ліс. І все. Людей для цього потрібно мізер - на крайній випадок китайці поможуть.
budivelnik написав:Чому у всіх таке тупе бажання загарбати території? невже ви не розумієте - ресурсне прокляття росії в тому й полягає , що ресурси розмазані там по таким територіям, що ще освоїти якісь копалини - можна А от створити людське життя на цій території( де до найближчого населенного пункту в якому живе 10-100 осіб - 100-300 км) Чи ви думаєте що американці сплять і бачать як заїхати в глуху вічну мерзлоту і спілкуватись виключно з ведмедицями, а замість розваг грати в більярд сосновими сучками з зайчиками
интересный вы человек всё же. РФ распадается на 3 части, одна из которых Сибирь а две остальные части начинают за нее междусобойчик. Сибирь это деньги разбросанные кругом. Вы в США киньте на перекрестке пачку долларов и посмотрите на реакцию, а Сибирь это триллион таких пачек. Так прямо никому не надо.
1 Памятаєте стару байку Ілон Маск не буде нахилятись за 100 доларами , які лежать в нього під ногами , бо заробляє 1000 за 10 секунд, а тому він отримає збитки витрачаючи цей час на піднімання 100 2 Немає там пачок доларів... Є можливість виконавши певні умови - отримати певні суми Суми - мільярди отриманих при сотнях мільонів вкладених) Умови - знайти ідіотів які за 1000 доларів в місяць погодяться вбити своє життя вдалині від цивілізації.. при чому в кількостях десятки тисяч осіб... Там можуть жити тільки ті хто кращого не бачив..
Таке просте питання Скільки Вам треба заплатити щоб Ви сіли замість когось в тюрму на 20 років...? Вас там будуть годувати , давати читати книжки , раз в рік може дозволять поспілкуватись з жінками...і при цьому ви не будете годувати комарів розміром з горобця, працювати по пояс у воді з ризиком отримати по довбешці якоюсь балкою...
Просто прикиньте ... І якщо у Вас вже молоко обсохло - то Ви зрозумієте що віддавати найкращі роки свого життя заради грошей - заняття безперспективне.
budivelnik написав:А умовна Якутія в пятій точці ( я маю на увазі місцевих жителів) бачила бажання москви ними покерувати... У евенків/якутів стада оленів, вічна мерзлота і юрти... Хотів би я побачити доблесні остатки вдв які ганяються за корінними народами крайньої Півночі.. Чи пробують когось примусити у горах Алтаю Чи оточили втікачів в тайгу десь під Новосибірськом...
Це дуже смішно! Це Москва в пятій точці бачила бажання Якутії. Москві глибоко плювати на оленів і на самих якутів і ні по яких горах ніхто бігати не буде. Москва буде просто качати нафту/газ і рубати ліс. І все. Людей для цього потрібно мізер - на крайній випадок китайці поможуть.
У Вас є якісь зачатки логіки? От москва в 5-тій точці бачила ваше бажання жити в Україні.. І що? Це дике бажання чимось москві допомогло отримати бажане
А тепер інформація для вас Нафто/газовидобувні бригади які працюють на крайній Півночі домовляються( я наголошую на слові домовляються) і платять певну данину - за право працювати на тих територіях... Адже Закон-Тайга Не хочеш платити народу озброєному по зуби ( діти у віці 10 років дадуть фору снайперу) - то чекай поки твої вишки згорять, а бригаду перестріляють.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 12 вер, 2022 16:08, всього редагувалось 1 раз.