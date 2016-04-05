RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2238223922402241>
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:08

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Розпад совка був невигідний США, тому що вони вважали, що зручніше мати справу з одним придурком з ядерною зброєю, ніж з десятком таких царьків.
Хто зна, чи зараз дана точка зору не матиме переваги в їх політичній дискусії...
Вірно. Але в результаті вони все порішали(меморандуми всякі лєві :D :D ). І замість придурка СРСР, отримали в 2 рази меншого придурка РФ. Тобто вийшло все прекрасно.
Це в сотий раз доводить що навіть США не можуть робити правильні прогнози. Прогнозують одне - виходить зовсім по-іншому.
Але ж це не говорить про те, що помилившись тоді..вони й далі будуть наступати на ті ж граблі.
Припускаєте - що вони вже давно проаналізували ту свою помилку і в сьогоднійшній ситуації будуть просувати кардинально протилежне( замість збереження - розвал) рішення по відношенню до програвшої росії

Нічого я не припускаю.
Я не наскільки крутий щоб прогнозувати що будуть робити США.

Хоча найбільш логічним є що США продовжать свою сьогоднішню політику - тобто "умеренная" допомога Україні. Тому що буде далі - на 90% залежить від України і самої РФ, а не від США. Власне так і було в 1991.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 11.11.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Нічого я не припускаю.
Погано
Якщо просто констатуєш кимось сказане - то деградуєш
Для того щоб розвиватись - треба виходити за рамки вже описаного, або хочаб дивитись на те що відбулось під іншим кутом.
  andrijk777 написав:Хоча найбільш логічним є що США продовжать свою сьогоднішню політику - тобто "умеренная" допомога Україні.
Не погоджусь з двома тезами
Перша - що логічно що США буде притримуватись помірної політики в умовах коли їй вигідні швидкі кроки
Друге - не погоджусь що допомога помірна...

Простий приклад
Якщо кожному Українцю дати по 10000 доларів....подивитись як кожен цим подарунком скористався і вже по 1000000 дати тільки тим хто скористався ефективно...

То чи буде відсоток тих хто скористається ефективно отриманим - якщо роздати відразу по 1000000?

Я кажу - кількість просто просравших 1000000 , буде більшою від кількості просравших 100000, по тій простій причині що не мали досвіду управління такими сумами.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25915
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:19

Фото пленных. Может немного не этично. Хотя война меняет нормы этики.

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14465
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2069 раз.
Подякували: 2917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:21

  budivelnik написав:У Вас є якісь зачатки логіки?
От москва в 5-тій точці бачила ваше бажання жити в Україні..
І що? Це дике бажання чимось москві допомогло отримати бажане

Наше бажання підкріплене ЗСУ. Чим підкріплене бажання Якутії?
  budivelnik написав:А тепер інформація для вас
Нафто/газовидобувні бригади які працюють на крайній Півночі домовляються( я наголошую на слові домовляються) і платять певну данину - за право працювати на тих територіях...
Адже
Закон-Тайга
Не хочеш платити народу озброєному по зуби ( діти у віці 10 років дадуть фору снайперу) - то чекай поки твої вишки згорять, а бригаду перестріляють.

А до чого тут відділення умовної Якутії від РФ?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 11.11.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Чим підкріплене бажання Якутії?
1 Я Вам не допоможу - тому це остання відповідь в цій дискусії
2 Коли центральна влада сиплеться - ніхто не буде думати як захопити території за 4000км від центру...
А якщо ці території ще й слаборозвинуті - то вони не цікавлять і сусідів.
Ніхто не хоче вкладати в бездонну бочку
Всі хочуть отримувати і чим швидше тим краще.


Звідси висновок
Станом на сьогодні в центрі педерації є море матеріальних цінностей у високоліквідних формах - от за ними й буде полювання
А цінність умовного Сургуту чи Якутії - в покладах..які ще треба освоїти і перетворити в ліквідні..а от з цим( перетворення в ліквідні) в педерації( чи того хто її замінить) - проблема.
Совок збудував маючи ГУЛАГ...
За рахунок чого буде будувати сьогоднішня педерація? почне створювати новий гулаг? Так є послідовність дій
Спочатку 20-30 років створюємо гулаг ..і тільки потім користуємось віддачею від коплин які добуті кістками і кровью..
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25915
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:50

фсб приказывает оккупационной власти Крыма готовиться к эвакуации
В документе от 2 сентября от Аксенова требует:
1. Подготовить специальную комиссию (то есть, взять все под личный контроль).
2. Сообщается о "прорыве линии обороны на южном направлении", что требует эвакуации кремлевских чиновников и местной гестапо в россию в срочном порядке.
3. Говорится, что эвакуация после уничтожения Крымского моста будет производится на плавсредствах - по сути, моторных лодках😁.
Есть и ряд интересных рекомендации от москвы: например, взорвать военные предприятия и боекомплект в случае необходимости.
Крым готовится к деоккупации. Ничто не свидетельствуем об этом лучше, чем паника в коридорах кремля.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7796
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:А не когда польются нефтедоллары на которые будут закупать новое совмененное оружие для следующих воин.



вчера сказали, что с февраля рф зараболи на эскпорте энергоресусов больше 150 млрд долл, а на войну потратили около 100млрд

можно воевать дальше
в минус не ушли
prodigy
 
Повідомлень: 8405
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3050 раз.
Подякували: 3021 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Крым готовится к деоккупации

Знов жовтий сайт?)
Скажіть чесно, ви справді н̶а̶ї̶в̶н̶и̶й̶ ̶о̶б̶л̶а̶д̶а̶ч̶ ̶р̶о̶ж̶е̶в̶и̶х̶ ̶̶о̶к̶у̶л̶я̶р̶і̶в настільки оптиміст, чи просто таким чином тролите?
У вас що не новина - все з грандіозним креном в напрямку "хотєлки", а не "істина".

  prodigy написав:можно воевать дальше
в минус не ушли

Це невірна арифметика. У них і без війни затрат вистачає.
Якщо вже так порівнювати, то можна порівняти 2 пункти:
1. Наскільки виросли доходи з енергоеоїв в порівнянні з минулим роком.
2. Витрати на війну.


Ну і головне. Щоб було "можна далі воювати", треба мати можливість ці мільярди трансформувати у зброю.
А вони за рік 3 су-35 побудували. Який сенс від мільярдів?
Максимум до весни нинішній темп. Далі не буде чим їм воювати. Чи буде у нас - суттєво залежить не від нас.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 12 вер, 2022 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8036
З нами з: 15.02.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1886 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:01

  yanyura написав:Можно и мне свои 5 копеек вставить?

1. Кто читал серьезные книжки по истории ВМВ, помнит, что в последние месяцы (недели) Гитлер очень надеялся не только на сверхоружие, но и на раскол союзников со Сталиным, который "вот-вот случится" и ему докладывали о всех подобных слухах. Не сомневаюсь, что и у путлера мониторят украинские интернет-источники на подобное, поэтому считаю, что противостояние По-Зе на страницах форума и бичевание здесь своих противников только дает ему и его пропагандонам надежду на раскол в Украине и победу над ней.
Прошу всех отложить это (По-Зе) на потом.

После победы над орками, очень надеюсь, что каждый из политиков получит то, что заслужил, но сейчас не время для раздрая.

2. Учитывая, что Верховный главнокомандующий, как и все остальные в ОП, а также министр обороны Резников, не имеют ни военного образования, ни опыта службы в армии хотя бы на младших офицерских должностях, правильно делают главнокомандующий ВСУ и его подчиненные, что не доводят до сведения поименованных выше планы операций, все равно те ничего не поймут, а вот разболтают аж бегом, один впереди другого, лишь бы первым хайпонуть, а это будет только во вред Украине и на пользу оркостану.


Ну и о приятном.

- Последнюю неделю самолеты орков летают в моем районе значительно реже, где-то раз в 30-60 минут (ночью еще реже) и очень низко, чуть ли не над крышами домов. Ранее время между пролетами было не более 10 минут круглосуточно, и выше в воздухе.

- Дней 5 назад в районе поселка (над домами, лесополосам, полями) очень низко, с раскрытыми дверями, кружило 3 вертолета (я не спец по ним, но по Википедии определил как Ми-8). Позднее выяснилось, что они разыскивали довольно большую группу дезертиров (по слухам порядка 80 человек), которые не захотели отправляться в район Херсона. И это было до Харьковского наступления!



не доводят до сведения поименованных выше планы операций, все равно те ничего не поймут


сомневаюсь что ничего не поймут-война дело простое(отвлекаем разведкой боем, ложный плацдам здесь, основные силы наносят удар в другой области или участке фронта)

Демченко уже отстранили, но в ОП есть кроты, даже уверен кто

по поводу авиации-летают меньше по причине:
-их стало немного меньше
-стали накрывать наши пво (разведка с каждым днем лучше)

надеюсь что до НГ надо потерпеть, хотч кто его знает :mrgreen:
вдруг освободят как Харьковскую обсласть (за 4-5 дней)

дизертиры-это хорошо (значит или мозги включились, или водка/наркота закончилась)
prodigy
 
Повідомлень: 8405
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3050 раз.
Подякували: 3021 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:06

Командующего войсками западного округа РФ Бердникова сняли с должности после наступления ВСУ под Харьковом. Генерал-лейтенант Бердников пробыл в должности 15 дней.
Несправедливо. Ведь он даже ещё ничего не начал по большому счету! Перебросьте его под Херсон, пусть покажет себя.
prodigy
 
Повідомлень: 8405
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3050 раз.
Подякували: 3021 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 2238223922402241>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103590
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3832
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (642)
12.09.2022 18:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.