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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 12 вер, 2022 16:08
budivelnik написав: andrijk777 написав: sashaqbl написав:
Розпад совка був невигідний США, тому що вони вважали, що зручніше мати справу з одним придурком з ядерною зброєю, ніж з десятком таких царьків.
Хто зна, чи зараз дана точка зору не матиме переваги в їх політичній дискусії...
Вірно. Але в результаті вони все порішали(меморандуми всякі лєві
). І замість придурка СРСР, отримали в 2 рази меншого придурка РФ. Тобто вийшло все прекрасно.
Це в сотий раз доводить що навіть США не можуть робити правильні прогнози. Прогнозують одне - виходить зовсім по-іншому.
Але ж це не говорить про те, що помилившись тоді..вони й далі будуть наступати на ті ж граблі.
Припускаєте - що вони вже давно проаналізували ту свою помилку і в сьогоднійшній ситуації будуть просувати кардинально протилежне( замість збереження - розвал) рішення по відношенню до програвшої росії
Нічого я не припускаю.
Я не наскільки крутий щоб прогнозувати що будуть робити США.
Хоча найбільш логічним є що США продовжать свою сьогоднішню політику - тобто "умеренная" допомога Україні. Тому що буде далі - на 90% залежить від України і самої РФ, а не від США. Власне так і було в 1991.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 16:12
andrijk777 написав:
Нічого я не припускаю.
Погано
Якщо просто констатуєш кимось сказане - то деградуєш
Для того щоб розвиватись - треба виходити за рамки вже описаного, або хочаб дивитись на те що відбулось під іншим кутом.
andrijk777 написав:
Хоча найбільш логічним є що США продовжать свою сьогоднішню політику - тобто "умеренная" допомога Україні.
Не погоджусь з двома тезами
Перша - що логічно що США буде притримуватись помірної політики в умовах коли їй вигідні швидкі кроки
Друге - не погоджусь що допомога помірна...
Простий приклад
Якщо кожному Українцю дати по 10000 доларів....подивитись як кожен цим подарунком скористався і вже по 1000000 дати тільки тим хто скористався ефективно...
То чи буде відсоток тих хто скористається ефективно отриманим - якщо роздати відразу по 1000000?
Я кажу - кількість просто просравших 1000000 , буде більшою від кількості просравших 100000, по тій простій причині що не мали досвіду управління такими сумами.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 16:21
budivelnik написав:
У Вас є якісь зачатки логіки?
От москва в 5-тій точці бачила ваше бажання жити в Україні..
І що? Це дике бажання чимось москві допомогло отримати бажане
Наше бажання підкріплене ЗСУ. Чим підкріплене бажання Якутії?
budivelnik написав:
А тепер інформація для вас
Нафто/газовидобувні бригади які працюють на крайній Півночі домовляються( я наголошую на слові домовляються
) і платять певну данину - за право працювати на тих територіях...
Адже
Закон-Тайга
Не хочеш платити народу озброєному по зуби ( діти у віці 10 років дадуть фору снайперу) - то чекай поки твої вишки згорять, а бригаду перестріляють.
А до чого тут відділення умовної Якутії від РФ?
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Додано: Пон 12 вер, 2022 16:36
andrijk777 написав:
Чим підкріплене бажання Якутії?
1 Я Вам не допоможу - тому це остання відповідь в цій дискусії
2 Коли центральна влада сиплеться - ніхто не буде думати як захопити території за 4000км від центру...
А якщо ці території ще й слаборозвинуті - то вони не цікавлять і сусідів.
Ніхто не хоче вкладати в бездонну бочку
Всі хочуть отримувати і чим швидше тим краще.
Звідси висновок
Станом на сьогодні в центрі педерації є море матеріальних цінностей у високоліквідних формах - от за ними й буде полювання
А цінність умовного Сургуту чи Якутії - в покладах..які ще треба освоїти і перетворити в ліквідні..а от з цим( перетворення в ліквідні) в педерації( чи того хто її замінить) - проблема.
Совок збудував маючи ГУЛАГ...
За рахунок чого буде будувати сьогоднішня педерація? почне створювати новий гулаг? Так є послідовність дій
Спочатку 20-30 років створюємо гулаг ..і тільки потім користуємось віддачею від коплин які добуті кістками і кровью..
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Додано: Пон 12 вер, 2022 16:50
фсб приказывает оккупационной власти Крыма готовиться к эвакуации
В документе от 2 сентября от Аксенова требует:
1. Подготовить специальную комиссию (то есть, взять все под личный контроль).
2. Сообщается о "прорыве линии обороны на южном направлении", что требует эвакуации кремлевских чиновников и местной гестапо в россию в срочном порядке.
3. Говорится, что эвакуация после уничтожения Крымского моста будет производится на плавсредствах - по сути, моторных лодках😁.
Есть и ряд интересных рекомендации от москвы: например, взорвать военные предприятия и боекомплект в случае необходимости.
Крым готовится к деоккупации. Ничто не свидетельствуем об этом лучше, чем паника в коридорах кремля.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 16:52
vitaliian написав:
А не когда польются нефтедоллары на которые будут закупать новое совмененное оружие для следующих воин.
вчера сказали, что с февраля рф зараболи на эскпорте энергоресусов больше 150 млрд долл, а на войну потратили около 100млрд
можно воевать дальше
в минус не ушли
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Додано: Пон 12 вер, 2022 16:56
edvardd написав:
Крым готовится к деоккупации
Знов жовтий сайт?)
Скажіть чесно, ви справді н̶а̶ї̶в̶н̶и̶й̶ ̶о̶б̶л̶а̶д̶а̶ч̶ ̶р̶о̶ж̶е̶в̶и̶х̶ ̶̶о̶к̶у̶л̶я̶р̶і̶в настільки оптиміст, чи просто таким чином тролите?
У вас що не новина - все з грандіозним креном в напрямку "хотєлки", а не "істина".
prodigy написав:
можно воевать дальше
в минус не ушли
Це невірна арифметика. У них і без війни затрат вистачає.
Якщо вже так порівнювати, то можна порівняти 2 пункти:
1. Наскільки виросли доходи з енергоеоїв в порівнянні з минулим роком.
2. Витрати на війну.
Ну і головне. Щоб було "можна далі воювати", треба мати можливість ці мільярди трансформувати у зброю.
А вони за рік 3 су-35 побудували. Який сенс від мільярдів?
Максимум до весни нинішній темп. Далі не буде чим їм воювати. Чи буде у нас - суттєво залежить не від нас.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 12 вер, 2022 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 17:01
yanyura написав:
Можно и мне свои 5 копеек вставить?
1. Кто читал серьезные книжки по истории ВМВ, помнит, что в последние месяцы (недели) Гитлер очень надеялся не только на сверхоружие, но и на раскол союзников со Сталиным, который "вот-вот случится" и ему докладывали о всех подобных слухах. Не сомневаюсь, что и у путлера мониторят украинские интернет-источники на подобное, поэтому считаю, что противостояние По-Зе на страницах форума и бичевание здесь своих противников только дает ему и его пропагандонам надежду на раскол в Украине и победу над ней.
Прошу всех отложить это (По-Зе) на потом.
После победы над орками, очень надеюсь, что каждый из политиков получит то, что заслужил, но сейчас не время для раздрая.
2. Учитывая, что Верховный главнокомандующий, как и все остальные в ОП, а также министр обороны Резников, не имеют ни военного образования, ни опыта службы в армии хотя бы на младших офицерских должностях, правильно делают главнокомандующий ВСУ и его подчиненные, что не доводят до сведения поименованных выше планы операций, все равно те ничего не поймут, а вот разболтают аж бегом, один впереди другого, лишь бы первым хайпонуть, а это будет только во вред Украине и на пользу оркостану.
Ну и о приятном.
- Последнюю неделю самолеты орков летают в моем районе значительно реже, где-то раз в 30-60 минут (ночью еще реже) и очень низко, чуть ли не над крышами домов. Ранее время между пролетами было не более 10 минут круглосуточно, и выше в воздухе.
- Дней 5 назад в районе поселка (над домами, лесополосам, полями) очень низко, с раскрытыми дверями, кружило 3 вертолета (я не спец по ним, но по Википедии определил как Ми-8). Позднее выяснилось, что они разыскивали довольно большую группу дезертиров (по слухам порядка 80 человек), которые не захотели отправляться в район Херсона. И это было до Харьковского наступления!
не доводят до сведения поименованных выше планы операций, все равно те ничего не поймут
сомневаюсь что ничего не поймут-война дело простое(отвлекаем разведкой боем, ложный плацдам здесь, основные силы наносят удар в другой области или участке фронта)
Демченко уже отстранили, но в ОП есть кроты, даже уверен кто
по поводу авиации-летают меньше по причине:
-их стало немного меньше
-стали накрывать наши пво (разведка с каждым днем лучше)
надеюсь что до НГ надо потерпеть, хотч кто его знает
вдруг освободят как Харьковскую обсласть (за 4-5 дней)
дизертиры-это хорошо (значит или мозги включились, или водка/наркота закончилась)
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Додано: Пон 12 вер, 2022 17:06
Командующего войсками западного округа РФ Бердникова сняли с должности после наступления ВСУ под Харьковом. Генерал-лейтенант Бердников пробыл в должности 15 дней.
Несправедливо. Ведь он даже ещё ничего не начал по большому счету! Перебросьте его под Херсон, пусть покажет себя.
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