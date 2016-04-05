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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 12 вер, 2022 17:08
Hotab написав: edvardd написав:
Крым готовится к деоккупации
Знов жовтий сайт?)
Скажіть чесно, ви справді н̶а̶ї̶в̶н̶и̶й̶ ̶о̶б̶л̶а̶д̶а̶ч̶ ̶р̶о̶ж̶е̶в̶и̶х̶ ̶̶о̶к̶у̶л̶я̶р̶і̶в настільки оптиміст, чи просто таким чином тролите?
У вас що не новина - все з грандіозним креном в напрямку "хотєлки", а не "істина".
prodigy написав:
можно воевать дальше
в минус не ушли
Це невірна арифметика. У них і без війни затрат вистачає.
Якщо вже так порівнювати, то можна порівняти 2 пункти:
1. Наскільки виросли доходи з енергоеоїв в порівнянні з минулим роком.
2. Витрати на війну.
Ну і головне. Щоб було "можна далі воювати", треба мати можливість ці мільярди трансформувати у зброю.
А вони за рік 3 су-35 побудували. Який сенс від мільярдів?
Максимум до весни нинішній темп. Далі не буде чим їм воювати. Чи буде у нас - суттєво залежить не від нас.
це був сарказм
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Додано: Пон 12 вер, 2022 17:14
Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відхилила запит України у постачанні бойових танків.
Її цитує Reuters.
"Досі жодна країна не постачала західні бойові машини піхоти чи основні бойові танки. Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку", - повідомила Ламбрехт.
Генеральний секретар правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт прокоментував це рішення:
"Ми не хочемо, аби нас поступово втягували у війну, ми не хочемо спонукати Росію діяти в результаті ірраціонально і нападати на зовсім інші держави", - сказав він.
Також Кюнерт додав, що жодна держава раніше не постачала Україні західні танки. Проте він наголосив, що підтримує кругові обміни, тобто коли бойові танки передають східноєвропейським країнам НАТО, а ті в свою чергу віддають Україні радянські танки.
12 вересня з'явилася інформація, що деякі партії Бундестагу вимагають від уряду Німеччини посилити підтримку України зброєю.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 17:15
prodigy написав: vitaliian написав:
А не когда польются нефтедоллары на которые будут закупать новое совмененное оружие для следующих воин.
вчера сказали, что с февраля рф зараболи на эскпорте энергоресусов больше 150 млрд долл, а на войну потратили около 100млрд
можно воевать дальше
в минус не ушли
Если б ещё не крали.
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