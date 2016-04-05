Знов жовтий сайт?) Скажіть чесно, ви справді н̶а̶ї̶в̶н̶и̶й̶ ̶о̶б̶л̶а̶д̶а̶ч̶ ̶р̶о̶ж̶е̶в̶и̶х̶ ̶̶о̶к̶у̶л̶я̶р̶і̶в настільки оптиміст, чи просто таким чином тролите? У вас що не новина - все з грандіозним креном в напрямку "хотєлки", а не "істина".
prodigy написав:можно воевать дальше в минус не ушли
Це невірна арифметика. У них і без війни затрат вистачає. Якщо вже так порівнювати, то можна порівняти 2 пункти: 1. Наскільки виросли доходи з енергоеоїв в порівнянні з минулим роком. 2. Витрати на війну.
Ну і головне. Щоб було "можна далі воювати", треба мати можливість ці мільярди трансформувати у зброю. А вони за рік 3 су-35 побудували. Який сенс від мільярдів? Максимум до весни нинішній темп. Далі не буде чим їм воювати. Чи буде у нас - суттєво залежить не від нас.
Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відхилила запит України у постачанні бойових танків.
Її цитує Reuters.
"Досі жодна країна не постачала західні бойові машини піхоти чи основні бойові танки. Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку", - повідомила Ламбрехт.
Генеральний секретар правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт прокоментував це рішення:
"Ми не хочемо, аби нас поступово втягували у війну, ми не хочемо спонукати Росію діяти в результаті ірраціонально і нападати на зовсім інші держави", - сказав він.
Також Кюнерт додав, що жодна держава раніше не постачала Україні західні танки. Проте він наголосив, що підтримує кругові обміни, тобто коли бойові танки передають східноєвропейським країнам НАТО, а ті в свою чергу віддають Україні радянські танки.
12 вересня з'явилася інформація, що деякі партії Бундестагу вимагають від уряду Німеччини посилити підтримку України зброєю.
andrijk777 написав:Чим підкріплене бажання Якутії?
1 Я Вам не допоможу - тому це остання відповідь в цій дискусії 2 Коли центральна влада сиплеться - ніхто не буде думати як захопити території за 4000км від центру... А якщо ці території ще й слаборозвинуті - то вони не цікавлять і сусідів. Ніхто не хоче вкладати в бездонну бочку Всі хочуть отримувати і чим швидше тим краще.
Звідси висновок Станом на сьогодні в центрі педерації є море матеріальних цінностей у високоліквідних формах - от за ними й буде полювання А цінність умовного Сургуту чи Якутії - в покладах..які ще треба освоїти і перетворити в ліквідні..а от з цим( перетворення в ліквідні) в педерації( чи того хто її замінить) - проблема. Совок збудував маючи ГУЛАГ... За рахунок чого буде будувати сьогоднішня педерація? почне створювати новий гулаг? Так є послідовність дій Спочатку 20-30 років створюємо гулаг ..і тільки потім користуємось віддачею від коплин які добуті кістками і кровью..
Ви вроді розумна людина, але пишете якусь "дічь". В центрі перерації цінностей - нуль цілих, n десятих. Основні цінності перерації - це нафта/газ, і інші в меншій мірі(руда, ліс, вугілля і т.д). Освоїти - без проблем. Навіть розкажу вам схему - віддаєте територію США "в оренду" на 50-100 років. Прибутки - 50 на 50. Буде ЧЕРГА БАЖАЮЧИХ. Так не роблять, тому що є краща схема: 90 на 10. 90 - собі, 10 - державі. На таку схему є багато бажаючих серед друзів путіна.
Ніхто умовну Якутію завойовувати не буде, тому що її ніхто(РФ) не віддасть, а усі(окрім вас) прекрасно розуміють її величезну цінність.
"Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны, руководства страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле." rbc.ru
Источники пишут про перестрелку кадоровцев с армией РФ в херсонской области. Наверное передача боевого опыта.
❗️ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ, идет переброска артиллерийских установок — член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия»
andrijk777 написав:Навіть розкажу вам схему - віддаєте територію США "в оренду" на 50-100 років. Прибутки - 50 на 50. Буде ЧЕРГА БАЖАЮЧИХ.
Вам ще вчитись і вчитись....і точно не на цих сторінках, тут все надто заполітизовано. Отже ресурсне прокляття - ресурси є , але у віддалених і важкодоступних частинах країни. Є два варіанти розвитку Перший - плюнути на ресурси і розвивати якість життя населення..тоді населення буде споживати те що виготовляє і чим воно багатше - тим легше Державі Другий - плюнути на якість життя населення - тоді вартість видобування ресурсів буде дешевою...але щоб воно було дешевою у важкодоступних районах з складним кліматом - треба зробити так , щоб і на інших частинах держави якість життя була поганою.. Щоб ті хто створюють 60% ВВП педерації , вирвавшись в райцентр - бачили таку саму картину життя...
Але ресурси потрібні високорозвинутим країнам. Тоді вони , дають можливість створення Держави ,якій пофіг власне населення....
Але ніхто , останні сотню років точно , навіть не пробує заграбастати чужу територію щод отримати з цієї території ресурси. Ніхто, навіть Китай в Африці.
ПС Є ліквідні ресурси(право на технології , ЗВР, якісне житло і так далі) Є потенційно великі , але малоліквідні - поклади..
Чи були багатими саудити в 1950 році, коли на верблюдах їздили по пустелі в надрах якої була нафта, яку вони не вміли видобувати?