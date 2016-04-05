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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2239224022412242>
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:08

  Hotab написав:
  edvardd написав:Крым готовится к деоккупации

Знов жовтий сайт?)
Скажіть чесно, ви справді н̶а̶ї̶в̶н̶и̶й̶ ̶о̶б̶л̶а̶д̶а̶ч̶ ̶р̶о̶ж̶е̶в̶и̶х̶ ̶̶о̶к̶у̶л̶я̶р̶і̶в настільки оптиміст, чи просто таким чином тролите?
У вас що не новина - все з грандіозним креном в напрямку "хотєлки", а не "істина".

  prodigy написав:можно воевать дальше
в минус не ушли

Це невірна арифметика. У них і без війни затрат вистачає.
Якщо вже так порівнювати, то можна порівняти 2 пункти:
1. Наскільки виросли доходи з енергоеоїв в порівнянні з минулим роком.
2. Витрати на війну.


Ну і головне. Щоб було "можна далі воювати", треба мати можливість ці мільярди трансформувати у зброю.
А вони за рік 3 су-35 побудували. Який сенс від мільярдів?
Максимум до весни нинішній темп. Далі не буде чим їм воювати. Чи буде у нас - суттєво залежить не від нас.


це був сарказм
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:14

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відхилила запит України у постачанні бойових танків.

Її цитує Reuters.

"Досі жодна країна не постачала західні бойові машини піхоти чи основні бойові танки. Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку", - повідомила Ламбрехт.

Генеральний секретар правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт прокоментував це рішення:

"Ми не хочемо, аби нас поступово втягували у війну, ми не хочемо спонукати Росію діяти в результаті ірраціонально і нападати на зовсім інші держави", - сказав він.

Також Кюнерт додав, що жодна держава раніше не постачала Україні західні танки. Проте він наголосив, що підтримує кругові обміни, тобто коли бойові танки передають східноєвропейським країнам НАТО, а ті в свою чергу віддають Україні радянські танки.

12 вересня з'явилася інформація, що деякі партії Бундестагу вимагають від уряду Німеччини посилити підтримку України зброєю.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:15

  prodigy написав:
  vitaliian написав:А не когда польются нефтедоллары на которые будут закупать новое совмененное оружие для следующих воин.



вчера сказали, что с февраля рф зараболи на эскпорте энергоресусов больше 150 млрд долл, а на войну потратили около 100млрд

можно воевать дальше
в минус не ушли

Если б ещё не крали.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:50

москали пишут-причина хлопка в таганроге - переход самолёта на сверхзвук )
видео посмотрите - сверхзвука(от точек У)
https://www.ostro.org/general/society/news/646835/
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:51

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Чим підкріплене бажання Якутії?
1 Я Вам не допоможу - тому це остання відповідь в цій дискусії
2 Коли центральна влада сиплеться - ніхто не буде думати як захопити території за 4000км від центру...
А якщо ці території ще й слаборозвинуті - то вони не цікавлять і сусідів.
Ніхто не хоче вкладати в бездонну бочку
Всі хочуть отримувати і чим швидше тим краще.


Звідси висновок
Станом на сьогодні в центрі педерації є море матеріальних цінностей у високоліквідних формах - от за ними й буде полювання
А цінність умовного Сургуту чи Якутії - в покладах..які ще треба освоїти і перетворити в ліквідні..а от з цим( перетворення в ліквідні) в педерації( чи того хто її замінить) - проблема.
Совок збудував маючи ГУЛАГ...
За рахунок чого буде будувати сьогоднішня педерація? почне створювати новий гулаг? Так є послідовність дій
Спочатку 20-30 років створюємо гулаг ..і тільки потім користуємось віддачею від коплин які добуті кістками і кровью..

Ви вроді розумна людина, але пишете якусь "дічь".
В центрі перерації цінностей - нуль цілих, n десятих.
Основні цінності перерації - це нафта/газ, і інші в меншій мірі(руда, ліс, вугілля і т.д).
Освоїти - без проблем. Навіть розкажу вам схему - віддаєте територію США "в оренду" на 50-100 років. Прибутки - 50 на 50. Буде ЧЕРГА БАЖАЮЧИХ.
Так не роблять, тому що є краща схема: 90 на 10. :D 90 - собі, 10 - державі. На таку схему є багато бажаючих серед друзів путіна.

Ніхто умовну Якутію завойовувати не буде, тому що її ніхто(РФ) не віддасть, а усі(окрім вас) прекрасно розуміють її величезну цінність.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:56

Дыров даёт Минобороны РФ мастер класс

Кадыров:

"Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны, руководства страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле."
rbc.ru

Источники пишут про перестрелку кадоровцев с армией РФ в херсонской области. Наверное передача боевого опыта.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:59

  prodigy написав:
  vitaliian написав:А не когда польются нефтедоллары на которые будут закупать новое совмененное оружие для следующих воин.



вчера сказали, что с февраля рф зараболи на эскпорте энергоресусов больше 150 млрд долл, а на войну потратили около 100млрд

можно воевать дальше
в минус не ушли

Воно то так, але треба ще годувати населення. Якщо сильно прикрутити "підкормку населення" то можуть бути голодні бунти.
Хоча жирок у них є непоганий.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"В Украине много наших, надо их разбомбить" Благодарность от Путина пророссийским украинцам

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 18:06

❗️ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ, идет переброска артиллерийских установок — член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия»
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 18:45

  andrijk777 написав:Навіть розкажу вам схему - віддаєте територію США "в оренду" на 50-100 років. Прибутки - 50 на 50. Буде ЧЕРГА БАЖАЮЧИХ.
Вам ще вчитись і вчитись....і точно не на цих сторінках, тут все надто заполітизовано.
Отже
ресурсне прокляття - ресурси є , але у віддалених і важкодоступних частинах країни.
Є два варіанти розвитку
Перший - плюнути на ресурси і розвивати якість життя населення..тоді населення буде споживати те що виготовляє і чим воно багатше - тим легше Державі
Другий - плюнути на якість життя населення - тоді вартість видобування ресурсів буде дешевою...але щоб воно було дешевою у важкодоступних районах з складним кліматом - треба зробити так , щоб і на інших частинах держави якість життя була поганою..
Щоб ті хто створюють 60% ВВП педерації , вирвавшись в райцентр - бачили таку саму картину життя...

Але ресурси потрібні високорозвинутим країнам.
Тоді вони , дають можливість створення Держави ,якій пофіг власне населення....

Але ніхто , останні сотню років точно , навіть не пробує заграбастати чужу територію щод отримати з цієї території ресурси.
Ніхто, навіть Китай в Африці.

ПС
Є ліквідні ресурси(право на технології , ЗВР, якісне житло і так далі)
Є потенційно великі , але малоліквідні - поклади..

Чи були багатими саудити в 1950 році, коли на верблюдах їздили по пустелі в надрах якої була нафта, яку вони не вміли видобувати?
budivelnik
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