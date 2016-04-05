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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2239224022412242
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 18:57

  edvardd написав:москали пишут-причина хлопка в таганроге - переход самолёта на сверхзвук )
видео посмотрите - сверхзвука(от точек У)
https://www.ostro.org/general/society/news/646835/


За останню добу шось у них багато палає, не встигаю "записувати":
- нафтобаза у Белгороді
- якийсь цех у Волоколамську
- газогін у Курській області (+8 приватних будинків там же).
Під Брянськом якийсь дрон затрьохсотив трьох рос.солдат :roll:
У погранпункті Логачьовка (Белгородська обл) пошкоджено будинки, ЛЕП, автомобілі. Тимчасово відключено газ та електрику.

Помітно у їхніх новинах "поменшало" про Україну та "побільшало" про події на рф.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:28

Цікаві статті по рашонафті, купівлі зброї і т.д.:
https://dozorro.org/blog/golovnij-dvigu ... aftu-j-gaz
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:29

Генеральний штаб ЗСУ
Оперативна інформація станом 18.00 12.09.2022
"...Військове командування російської федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій..."
https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... 8QX8oE9mwl
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:34

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Навіть розкажу вам схему - віддаєте територію США "в оренду" на 50-100 років. Прибутки - 50 на 50. Буде ЧЕРГА БАЖАЮЧИХ.
Вам ще вчитись і вчитись....і точно не на цих сторінках, тут все надто заполітизовано.
Отже
ресурсне прокляття - ресурси є , але у віддалених і важкодоступних частинах країни.
Є два варіанти розвитку
Перший - плюнути на ресурси і розвивати якість життя населення..тоді населення буде споживати те що виготовляє і чим воно багатше - тим легше Державі
Другий - плюнути на якість життя населення - тоді вартість видобування ресурсів буде дешевою...але щоб воно було дешевою у важкодоступних районах з складним кліматом - треба зробити так , щоб і на інших частинах держави якість життя була поганою..
Щоб ті хто створюють 60% ВВП педерації , вирвавшись в райцентр - бачили таку саму картину життя...

Але ресурси потрібні високорозвинутим країнам.
Тоді вони , дають можливість створення Держави ,якій пофіг власне населення....

Але ніхто , останні сотню років точно , навіть не пробує заграбастати чужу територію щод отримати з цієї території ресурси.
Ніхто, навіть Китай в Африці.

ПС
Є ліквідні ресурси(право на технології , ЗВР, якісне житло і так далі)
Є потенційно великі , але малоліквідні - поклади..

Чи були багатими саудити в 1950 році, коли на верблюдах їздили по пустелі в надрах якої була нафта, яку вони не вміли видобувати?

там на 1:18 є про аборигенів, а ми тут фізлиця, навіть в паспорті нема національності, і не є корінною нацією

в тих же саудитів іде рента місцевим, а не олігархам та прикоритним,

чи ти що хотів сказати?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:чи ти що хотів сказати?
Наявність якихось потенційних багатств не є багатством.
Щоб стати багатим - треба працювати і потенційне перетворювати в реальне
А просто фіксувати що хтось потенційно багатий - це просрати життя.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:11

Рос.влада готується до оборони Криму та загальної мобілізації :roll:
Підприємствам надсилають попередження про те, що з 19 вересня виїзд з півостріва буде закрито для всіх військовозобов'язаних (виїхати зможуть лише за наявності письмового дозволу воєнкому).
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:18

  budivelnik написав:
  flyman написав:чи ти що хотів сказати?
Наявність якихось потенційних багатств не є багатством.
Щоб стати багатим - треба працювати і потенційне перетворювати в реальне
А просто фіксувати що хтось потенційно багатий - це просрати життя.

Отже саудити можуть частину ренти давати аборигенам, тобто корінному народу, а Україна пішла по стопам СРСР, як і РФ. Навіть українців не визнає за аборигенів, і тримає за якихось квартирантів чи то тимчасове населення.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:25

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:чи ти що хотів сказати?
Наявність якихось потенційних багатств не є багатством.
Щоб стати багатим - треба працювати і потенційне перетворювати в реальне
А просто фіксувати що хтось потенційно багатий - це просрати життя.

Отже саудити можуть частину ренти давати аборигенам, тобто корінному народу, а Україна пішла по стопам СРСР, як і РФ. Навіть українців не визнає за аборигенів, і тримає за якихось квартирантів чи то тимчасове населення.
Тобі хто і що повинен роздавати?
Саудівська Аравія - 35 млн населення = 480 млн тонн видобуток нафти
Україна__________ - 42 млн населення = 2,5 млн тонн нафти

Скільки ти там від ренти хочеш отримати?
Якщо всього на такого як ти видобули 1900 літрів за рік?
budivelnik
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