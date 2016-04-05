budivelnik написав:

andrijk777 написав: Навіть розкажу вам схему - віддаєте територію США "в оренду" на 50-100 років. Прибутки - 50 на 50. Буде ЧЕРГА БАЖАЮЧИХ. Навіть розкажу вам схему - віддаєте територію США "в оренду" на 50-100 років. Прибутки - 50 на 50. Буде ЧЕРГА БАЖАЮЧИХ.

Вам ще вчитись і вчитись....і точно не на цих сторінках, тут все надто заполітизовано.Отжересурсне прокляття - ресурси є , але у віддалених і важкодоступних частинах країни.Є два варіанти розвиткуПерший - плюнути на ресурси і розвивати якість життя населення..тоді населення буде споживати те що виготовляє і чим воно багатше - тим легше ДержавіДругий - плюнути на якість життя населення - тоді вартість видобування ресурсів буде дешевою...але щоб воно було дешевою у важкодоступних районах з складним кліматом - треба зробити так , щоб і на інших частинах держави якість життя була поганою..Щоб ті хто створюють 60% ВВП педерації , вирвавшись в райцентр - бачили таку саму картину життя...Але ресурси потрібні високорозвинутим країнам.Тоді вони , дають можливість створення Держави ,якій пофіг власне населення....Але ніхто , останні сотню років точно , навіть не пробує заграбастати чужу територію щод отримати з цієї території ресурси.Ніхто, навіть Китай в Африці.ПСЄ ліквідні ресурси(право на технології , ЗВР, якісне житло і так далі)Є потенційно великі , але малоліквідні - поклади..Чи були багатими саудити в 1950 році, коли на верблюдах їздили по пустелі в надрах якої була нафта, яку вони не вміли видобувати?