За останню добу шось у них багато палає, не встигаю "записувати": - нафтобаза у Белгороді - якийсь цех у Волоколамську - газогін у Курській області (+8 приватних будинків там же). Під Брянськом якийсь дрон затрьохсотив трьох рос.солдат У погранпункті Логачьовка (Белгородська обл) пошкоджено будинки, ЛЕП, автомобілі. Тимчасово відключено газ та електрику.
Помітно у їхніх новинах "поменшало" про Україну та "побільшало" про події на рф.
Генеральний штаб ЗСУ Оперативна інформація станом 18.00 12.09.2022 "...Військове командування російської федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій..." https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... 8QX8oE9mwl
andrijk777 написав:Навіть розкажу вам схему - віддаєте територію США "в оренду" на 50-100 років. Прибутки - 50 на 50. Буде ЧЕРГА БАЖАЮЧИХ.
Вам ще вчитись і вчитись....і точно не на цих сторінках, тут все надто заполітизовано. Отже ресурсне прокляття - ресурси є , але у віддалених і важкодоступних частинах країни. Є два варіанти розвитку Перший - плюнути на ресурси і розвивати якість життя населення..тоді населення буде споживати те що виготовляє і чим воно багатше - тим легше Державі Другий - плюнути на якість життя населення - тоді вартість видобування ресурсів буде дешевою...але щоб воно було дешевою у важкодоступних районах з складним кліматом - треба зробити так , щоб і на інших частинах держави якість життя була поганою.. Щоб ті хто створюють 60% ВВП педерації , вирвавшись в райцентр - бачили таку саму картину життя...
Але ресурси потрібні високорозвинутим країнам. Тоді вони , дають можливість створення Держави ,якій пофіг власне населення....
Але ніхто , останні сотню років точно , навіть не пробує заграбастати чужу територію щод отримати з цієї території ресурси. Ніхто, навіть Китай в Африці.
ПС Є ліквідні ресурси(право на технології , ЗВР, якісне житло і так далі) Є потенційно великі , але малоліквідні - поклади..
Чи були багатими саудити в 1950 році, коли на верблюдах їздили по пустелі в надрах якої була нафта, яку вони не вміли видобувати?
там на 1:18 є про аборигенів, а ми тут фізлиця, навіть в паспорті нема національності, і не є корінною нацією
в тих же саудитів іде рента місцевим, а не олігархам та прикоритним,
Рос.влада готується до оборони Криму та загальної мобілізації Підприємствам надсилають попередження про те, що з 19 вересня виїзд з півостріва буде закрито для всіх військовозобов'язаних (виїхати зможуть лише за наявності письмового дозволу воєнкому).
Наявність якихось потенційних багатств не є багатством. Щоб стати багатим - треба працювати і потенційне перетворювати в реальне А просто фіксувати що хтось потенційно багатий - це просрати життя.
Отже саудити можуть частину ренти давати аборигенам, тобто корінному народу, а Україна пішла по стопам СРСР, як і РФ. Навіть українців не визнає за аборигенів, і тримає за якихось квартирантів чи то тимчасове населення.
Наявність якихось потенційних багатств не є багатством. Щоб стати багатим - треба працювати і потенційне перетворювати в реальне А просто фіксувати що хтось потенційно багатий - це просрати життя.
Отже саудити можуть частину ренти давати аборигенам, тобто корінному народу, а Україна пішла по стопам СРСР, як і РФ. Навіть українців не визнає за аборигенів, і тримає за якихось квартирантів чи то тимчасове населення.
Тобі хто і що повинен роздавати? Саудівська Аравія - 35 млн населення = 480 млн тонн видобуток нафти Україна__________ - 42 млн населення = 2,5 млн тонн нафти
Скільки ти там від ренти хочеш отримати? Якщо всього на такого як ти видобули 1680 літрів за рік?
Батарея мінометів у складі ТРЬОХ одиниць 120-мм мінометних комплексів 2С12 «Сані» і ТРЬОХ транспортних машини 2Ф510 знищені ударом безпілотника в районі дороги 14К-33 північніше н/п Логачьовка, Бєлгородська обл. рф на відстані 2,6 км від державного кордону України. Батарея неодноразово обстрілювала територію України. Інформація уточнюється
⚡️У Харківській області ЗСУ взяли в полон значну кількість російських офіцерів вищої ланки, — Die Welt «Генерали вже не могли зупинити втечу своїх солдатів. Вони зупинялися лише тоді, коли закінчувався бензин», – прокоментувало джерело Die Welt.