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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2240224122422243
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Во Франции россияне избили беженок из Изюма за то, что слушали украинскую музыку.

«Вчера в 22:30 в Рокбрюн-Кап-Мартен россияне избили двух украинок из Изюма за то, что они слушали украинскую музыку! Виновные сейчас в бегах!», – сообщил вице-президент ассоциации «Объединение украинцев во Франции» Владимир Когутяк.

Украинское посольство в Париже взяло дело на особый контроль.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:30

  flyman написав:
  budivelnik написав:Тобі хто і що повинен роздавати?
Саудівська Аравія - 35 млн населення = 480 млн тонн видобуток нафти
Україна__________ - 42 млн населення = 2,5 млн тонн нафти

Скільки ти там від ренти хочеш отримати?
Якщо всього на такого як ти видобули 1680 літрів за рік?
А що тільки нафта?
Ти хоч знаєш, що таке рента за надра?
А ще є ГТС, АЕС і багато чого, в тому числі земля, яку тепер вирішили "продавати"
1 Відколи це АЕС - стала надрами ?
2 Можна й за право дихати брати ренту...от тільки для того щоб це зробити - тобі прийдеться за повітря заплатити більше ніж отримаєш..

Тому
Потенційна можливість отримання прибутку від використання землі/лісу/води/газу/нафти/бурштину і так далі - не коштує ні копійки , поки хтось не почав отримувати прибуток від цієї діяльності.
При цьому
Якщо я продаю товари в магазині чи будую м2 житла - то я також повинен платити тобі ренту?
Бо чим відрізняється рента з землі для сільгоспвиробника від податку на прибуток?

ПС
як мене задрали любителі поживитись за чужий рахунок.
Ніяк до них не дійде
Для того щоб вони отримали - треба щоб вони ж заплатили в рази більше за той товар з якого збираються отримати ренту.
budivelnik
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