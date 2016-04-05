flyman написав: budivelnik написав:
Тобі хто і що повинен роздавати?
Саудівська Аравія - 35 млн населення = 480 млн тонн видобуток нафти
Україна__________ - 42 млн населення = 2,5 млн тонн нафти
Скільки ти там від ренти хочеш отримати?
Якщо всього на такого як ти видобули 1680 літрів за рік?
А що тільки нафта?
Ти хоч знаєш, що таке рента за надра?
А ще є ГТС, АЕС і багато чого, в тому числі земля, яку тепер вирішили "продавати"
1 Відколи це АЕС - стала надрами ?
2 Можна й за право дихати брати ренту...от тільки для того щоб це зробити - тобі прийдеться за повітря заплатити більше ніж отримаєш..
Тому
Потенційна можливість отримання прибутку від використання землі/лісу/води/газу/нафти/бурштину і так далі - не коштує ні копійки , поки хтось не почав отримувати прибуток від цієї діяльності.
При цьому
Якщо я продаю товари в магазині чи будую м2 житла - то я також повинен платити тобі ренту?
Бо чим відрізняється рента з землі для сільгоспвиробника від податку на прибуток?
ПС
як мене задрали любителі поживитись за чужий рахунок.
Ніяк до них не дійде
Для того щоб вони отримали - треба щоб вони ж заплатили в рази більше за той товар з якого збираються отримати ренту.