Во Франции россияне избили беженок из Изюма за то, что слушали украинскую музыку.
«Вчера в 22:30 в Рокбрюн-Кап-Мартен россияне избили двух украинок из Изюма за то, что они слушали украинскую музыку! Виновные сейчас в бегах!», – сообщил вице-президент ассоциации «Объединение украинцев во Франции» Владимир Когутяк.
Украинское посольство в Париже взяло дело на особый контроль.
budivelnik написав:Тобі хто і що повинен роздавати? Саудівська Аравія - 35 млн населення = 480 млн тонн видобуток нафти Україна__________ - 42 млн населення = 2,5 млн тонн нафти
Скільки ти там від ренти хочеш отримати? Якщо всього на такого як ти видобули 1680 літрів за рік?
А що тільки нафта? Ти хоч знаєш, що таке рента за надра? А ще є ГТС, АЕС і багато чого, в тому числі земля, яку тепер вирішили "продавати"
1 Відколи це АЕС - стала надрами ? 2 Можна й за право дихати брати ренту...от тільки для того щоб це зробити - тобі прийдеться за повітря заплатити більше ніж отримаєш..
Тому Потенційна можливість отримання прибутку від використання землі/лісу/води/газу/нафти/бурштину і так далі - не коштує ні копійки , поки хтось не почав отримувати прибуток від цієї діяльності. При цьому Якщо я продаю товари в магазині чи будую м2 житла - то я також повинен платити тобі ренту? Бо чим відрізняється рента з землі для сільгоспвиробника від податку на прибуток?
ПС як мене задрали любителі поживитись за чужий рахунок. Ніяк до них не дійде Для того щоб вони отримали - треба щоб вони ж заплатили в рази більше за той товар з якого збираються отримати ренту.
budivelnik написав:Тобі хто і що повинен роздавати? Саудівська Аравія - 35 млн населення = 480 млн тонн видобуток нафти Україна__________ - 42 млн населення = 2,5 млн тонн нафти
Скільки ти там від ренти хочеш отримати? Якщо всього на такого як ти видобули 1680 літрів за рік?
А що тільки нафта? Ти хоч знаєш, що таке рента за надра? А ще є ГТС, АЕС і багато чого, в тому числі земля, яку тепер вирішили "продавати"
1 Відколи це АЕС - стала надрами ? 2 Можна й за право дихати брати ренту...от тільки для того щоб це зробити - тобі прийдеться за повітря заплатити більше ніж отримаєш..
Тому Потенційна можливість отримання прибутку від використання землі/лісу/води/газу/нафти/бурштину і так далі - не коштує ні копійки , поки хтось не почав отримувати прибуток від цієї діяльності. При цьому Якщо я продаю товари в магазині чи будую м2 житла - то я також повинен платити тобі ренту? Бо чим відрізняється рента з землі для сільгоспвиробника від податку на прибуток?
ПС як мене задрали любителі поживитись за чужий рахунок. Ніяк до них не дійде Для того щоб вони отримали - треба щоб вони ж заплатили в рази більше за той товар з якого збираються отримати ренту.
ти хоч відрізняєш, що створено Богом/Природою і що створено людиною? Можеш відрізнити ренту, від інших доходів, як плату за працю і дохід від капіталу?
flyman написав:ти хоч відрізняєш, що створено Богом/Природою і що створено людиною?
Я бачу що ти фахівець АЕС в тебе створена Богом... Кажу останній раз Земля створена Богом...а пщеницю на цій землі вирощують люди Пустеля Богом - а нафту з під землі добувають люди Повітря Богом - а міндобрива з цього повітря - виготовляють люди..
Тобто немає нічого з того що створене Богом - готовим до розподілу між халявщиками а-ля ти. Все треба створити/виготовити/знайти того хто за створене/виготовлене - заплатить..і от тільки тоді виявиться що є прибуток , який можна розділити. Так от Прибуток і так ділять через податки , і чим податок на прибуток буде відрізнятись по суті від ренти? Яка різниця що у нас є акциз,пдв, пдфо і так далі...ну введуть ще ренту...що від введення ти більше/ефективніше станеш працювати, щоб після того як з створеного тобою в тебе заберуть під новою назвою - тобі на прожиття залишилосб.
flyman написав:ти хоч відрізняєш, що створено Богом/Природою і що створено людиною?
Я бачу що ти фахівець АЕС в тебе створена Богом... Кажу останній раз Земля створена Богом...а пщеницю на цій землі вирощують люди Пустеля Богом - а нафту з під землі добувають люди Повітря Богом - а міндобрива з цього повітря - виготовляють люди..
Тобто немає нічого з того що створене Богом - готовим до розподілу між халявщиками а-ля ти. Все треба створити/виготовити/знайти того хто за створене/виготовлене - заплатить..і от тільки тоді виявиться що є прибуток , який можна розділити. Так от Прибуток і так ділять через податки , і чим податок на прибуток буде відрізнятись по суті від ренти? Яка різниця що у нас є акциз,пдв, пдфо і так далі...ну введуть ще ренту...що від введення ти більше/ефективніше станеш працювати, щоб після того як з створеного тобою в тебе заберуть під новою назвою - тобі на прожиття залишилосб.
Будівельник збудував АЕС за власні кошти. А я хочу в нього відібрати. І нічим не буде податок відрізнятися від ренти, так каже Гетьманців, общипуючи гусаків. з.і. ти ж навів приклад про саудитів, а тепер сам відхрещуєся, "єто другоє"
flyman написав:ти ж навів приклад про саудитів, а тепер сам відхрещуєся, "єто другоє"
Навів В саудитів є галузь ,яка дає можливість ввести ренту.. Там вартість видобування нафти - 50 доларів тонна при ціні продажу 250-400(тільки не переплутай з барель) У нас відсутні галузі в яких є така надприбутковість... А гетьманцев - мудельман, хоча це вже з іншої опери.
ПС А чим відрізняється будівництво мною житлового обєкту вартістю в 1 млн доларів на продаж за 1,5 млн (цикл 5 років) Від будівництва АЕС за пару мільярдів? для продажу з неї електроенергії (цикл 50 років)