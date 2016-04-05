За останню добу шось у них багато палає, не встигаю "записувати": - нафтобаза у Белгороді - якийсь цех у Волоколамську - газогін у Курській області (+8 приватних будинків там же). Під Брянськом якийсь дрон затрьохсотив трьох рос.солдат У погранпункті Логачьовка (Белгородська обл) пошкоджено будинки, ЛЕП, автомобілі. Тимчасово відключено газ та електрику.
Помітно у їхніх новинах "поменшало" про Україну та "побільшало" про події на рф.
Генеральний штаб ЗСУ Оперативна інформація станом 18.00 12.09.2022 "...Військове командування російської федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій..." https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... 8QX8oE9mwl
Рос.влада готується до оборони Криму та загальної мобілізації Підприємствам надсилають попередження про те, що з 19 вересня виїзд з півостріва буде закрито для всіх військовозобов'язаних (виїхати зможуть лише за наявності письмового дозволу воєнкому).
Батарея мінометів у складі ТРЬОХ одиниць 120-мм мінометних комплексів 2С12 «Сані» і ТРЬОХ транспортних машини 2Ф510 знищені ударом безпілотника в районі дороги 14К-33 північніше н/п Логачьовка, Бєлгородська обл. рф на відстані 2,6 км від державного кордону України. Батарея неодноразово обстрілювала територію України. Інформація уточнюється
⚡️У Харківській області ЗСУ взяли в полон значну кількість російських офіцерів вищої ланки, — Die Welt «Генерали вже не могли зупинити втечу своїх солдатів. Вони зупинялися лише тоді, коли закінчувався бензин», – прокоментувало джерело Die Welt.
Во Франции россияне избили беженок из Изюма за то, что слушали украинскую музыку.
«Вчера в 22:30 в Рокбрюн-Кап-Мартен россияне избили двух украинок из Изюма за то, что они слушали украинскую музыку! Виновные сейчас в бегах!», – сообщил вице-президент ассоциации «Объединение украинцев во Франции» Владимир Когутяк.
Украинское посольство в Париже взяло дело на особый контроль.