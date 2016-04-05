За останню добу шось у них багато палає, не встигаю "записувати": - нафтобаза у Белгороді - якийсь цех у Волоколамську - газогін у Курській області (+8 приватних будинків там же). Під Брянськом якийсь дрон затрьохсотив трьох рос.солдат У погранпункті Логачьовка (Белгородська обл) пошкоджено будинки, ЛЕП, автомобілі. Тимчасово відключено газ та електрику.
Помітно у їхніх новинах "поменшало" про Україну та "побільшало" про події на рф.
Генеральний штаб ЗСУ Оперативна інформація станом 18.00 12.09.2022 "...Військове командування російської федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій..." https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... 8QX8oE9mwl
Рос.влада готується до оборони Криму та загальної мобілізації Підприємствам надсилають попередження про те, що з 19 вересня виїзд з півостріва буде закрито для всіх військовозобов'язаних (виїхати зможуть лише за наявності письмового дозволу воєнкому).
Батарея мінометів у складі ТРЬОХ одиниць 120-мм мінометних комплексів 2С12 «Сані» і ТРЬОХ транспортних машини 2Ф510 знищені ударом безпілотника в районі дороги 14К-33 північніше н/п Логачьовка, Бєлгородська обл. рф на відстані 2,6 км від державного кордону України. Батарея неодноразово обстрілювала територію України. Інформація уточнюється
⚡️У Харківській області ЗСУ взяли в полон значну кількість російських офіцерів вищої ланки, — Die Welt «Генерали вже не могли зупинити втечу своїх солдатів. Вони зупинялися лише тоді, коли закінчувався бензин», – прокоментувало джерело Die Welt.
Во Франции россияне избили беженок из Изюма за то, что слушали украинскую музыку.
«Вчера в 22:30 в Рокбрюн-Кап-Мартен россияне избили двух украинок из Изюма за то, что они слушали украинскую музыку! Виновные сейчас в бегах!», – сообщил вице-президент ассоциации «Объединение украинцев во Франции» Владимир Когутяк.
Украинское посольство в Париже взяло дело на особый контроль.
vitaliian написав:война пока не выиграна но ее исход давно определён. Победа не только в количестве оружия, а в мотивации солдан им умело пользоваться, в готовности отдать жизнь за идею победы. У русских этого не было изначально.
Созвучные мысли тем, которые я вчера здесь писал нашлись в ТГ у Бабеля
Авторка The Atlantic Енн Еплбаум теж відзначає, чого вартими виявились російські солдати, які потрапили на цю війну через гроші. «Різниця між українцями, які боронять свою землю, і росіянами, які заробляють, нарешті стала помітною, і вона й визначить цю війну», пише Еплбаум. Найбільше авторку вразило те, що, відступаючи, російські війська не відстрілювались, не оборонялись, не намагались залишити за собою землі, які нібито прийшли «визволяти». Це оптимістичний есей: у ньому Еплбаум пропонує міркувати вже про те, як діяти у разі російської поразки. Факт, що Україна зможе відвоювати свої землі, які росія вкрала після 2013 року, авторка вважає дуже ймовірним. Як і те, що в результаті цього всі розмови про відродження Радянського Союзу виглядатимуть сміховинними ― як і володимир путін, який будує на цій ідеї свою політику. Програвши війну, путін втратить і владу, пише Еплбаум. І, оскільки наразі в росії немає нічого схожого на інститут наступника, не кажучи про розвинуті державні інституції, то думати про те, що буде з росією після путіна, світу потрібно вже зараз. https://t.me/babel/22035 @babel