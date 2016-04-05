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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2240224122422243>
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 18:57

  edvardd написав:москали пишут-причина хлопка в таганроге - переход самолёта на сверхзвук )
видео посмотрите - сверхзвука(от точек У)
https://www.ostro.org/general/society/news/646835/


За останню добу шось у них багато палає, не встигаю "записувати":
- нафтобаза у Белгороді
- якийсь цех у Волоколамську
- газогін у Курській області (+8 приватних будинків там же).
Під Брянськом якийсь дрон затрьохсотив трьох рос.солдат :roll:
У погранпункті Логачьовка (Белгородська обл) пошкоджено будинки, ЛЕП, автомобілі. Тимчасово відключено газ та електрику.

Помітно у їхніх новинах "поменшало" про Україну та "побільшало" про події на рф.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:28

Цікаві статті по рашонафті, купівлі зброї і т.д.:
https://dozorro.org/blog/golovnij-dvigu ... aftu-j-gaz
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:29

Генеральний штаб ЗСУ
Оперативна інформація станом 18.00 12.09.2022
"...Військове командування російської федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій..."
https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... 8QX8oE9mwl
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:11

Рос.влада готується до оборони Криму та загальної мобілізації :roll:
Підприємствам надсилають попередження про те, що з 19 вересня виїзд з півостріва буде закрито для всіх військовозобов'язаних (виїхати зможуть лише за наявності письмового дозволу воєнкому).
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:53

Батарея мінометів у складі ТРЬОХ одиниць 120-мм мінометних комплексів 2С12 «Сані» і ТРЬОХ транспортних машини 2Ф510 знищені ударом безпілотника в районі дороги 14К-33 північніше н/п Логачьовка, Бєлгородська обл. рф на відстані 2,6 км від державного кордону України.
Батарея неодноразово обстрілювала територію України. Інформація уточнюється

⚡️У Харківській області ЗСУ взяли в полон значну кількість російських офіцерів вищої ланки, — Die Welt
«Генерали вже не могли зупинити втечу своїх солдатів. Вони зупинялися лише тоді, коли закінчувався бензин», – прокоментувало джерело Die Welt.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Во Франции россияне избили беженок из Изюма за то, что слушали украинскую музыку.

«Вчера в 22:30 в Рокбрюн-Кап-Мартен россияне избили двух украинок из Изюма за то, что они слушали украинскую музыку! Виновные сейчас в бегах!», – сообщил вице-президент ассоциации «Объединение украинцев во Франции» Владимир Когутяк.

Украинское посольство в Париже взяло дело на особый контроль.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 23:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

они должны нести общую ответственность и сидеть безвыездными у себя на болотах или продолжаем искать "хароших русских" ?

https://inforesist.org/vo-franczii-dvuh-ukrainok-izbili-iz-za-muzyki-eto-mogli-sdelat-rossiyane-mid-uzhe-zanimaetsya/
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 06:43

Цікаве інтерв'ю про партизанський рух у Херсоні : https://www.currenttime.tv/a/u-menya-by ... 27562.html
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 09:36

  vitaliian написав:война пока не выиграна но ее исход давно определён. Победа не только в количестве оружия, а в мотивации солдан им умело пользоваться, в готовности отдать жизнь за идею победы. У русских этого не было изначально.

Созвучные мысли тем, которые я вчера здесь писал нашлись в ТГ у Бабеля

Авторка The Atlantic Енн Еплбаум теж відзначає, чого вартими виявились російські солдати, які потрапили на цю війну через гроші. «Різниця між українцями, які боронять свою землю, і росіянами, які заробляють, нарешті стала помітною, і вона й визначить цю війну», пише Еплбаум. Найбільше авторку вразило те, що, відступаючи, російські війська не відстрілювались, не оборонялись, не намагались залишити за собою землі, які нібито прийшли «визволяти». Це оптимістичний есей: у ньому Еплбаум пропонує міркувати вже про те, як діяти у разі російської поразки. Факт, що Україна зможе відвоювати свої землі, які росія вкрала після 2013 року, авторка вважає дуже ймовірним. Як і те, що в результаті цього всі розмови про відродження Радянського Союзу виглядатимуть сміховинними ― як і володимир путін, який будує на цій ідеї свою політику. Програвши війну, путін втратить і владу, пише Еплбаум. І, оскільки наразі в росії немає нічого схожого на інститут наступника, не кажучи про розвинуті державні інституції, то думати про те, що буде з росією після путіна, світу потрібно вже зараз.
https://t.me/babel/22035
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 09:38

Перший іранський безпілотник:
https://mil.in.ua/uk/news/zbrojni-syly-ukrayiny-vpershe-zbyly-iranskyj-udarnyj-bpla-shahed-136/
sashaqbl
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