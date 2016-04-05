Вчера президент России Владимир Путин провел несколько совещаний в разных составах и форматах, большая часть общения проходила в режиме видеосвязи. Основной вопрос, который обсуждался, это необходимость мобилизации. Мы уже неоднократно рассказывали о том, что Путин является сторонником мобилизации и только постоянные рекомендации ряда лиц в его окружении, в том числе среди руководителей военного и силового блоков, плюс патологическое отсутствие решимости у президента, не дали объявить военное положение и мобилизацию весной и летом этого года.Мы также рассказывали о рекомендациях экспертов при Совете Безопасности РФ, которые являются высококлассными специалистами и аналитиками в своей области, которые предупреждали в своих докладах Путина о целесообразности проведения мобилизации с крайним сроком до 15 июля и предостерегали о полной утрате эффективности мобилизации после этой даты.Вчера президенту был представлен новый доклад от этой группы экспертов, в котором говорится об опасных последствиях проведения мобилизации в настоящее время, а среди последствий данного мероприятия, в среднесрочной перспективе, указали гражданскую войну и распад страны. Также эксперты подтвердили опасения потери контроля над некоторыми районами Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, о чём предупреждали ранее и советовали незамедлительно принять меры.Если учесть, что вчера губернатор Белгородской области обратился к президенту с просьбой разрешить провести эвакуацию как минимум на приграничных территориях области, то видимо, рекомендованные меры уже запоздали.Вчера президента от проведения мобилизации отговаривали практически все с кем он общался. Руководство силового блока против мобилизации опасаясь во-первых, протестных настроений в этой связи и во-вторых, в случае поражения России, огромного количества вооруженных людей, которые будут считать себя преданными руководством страны. Часть руководства военного блока тоже считают мобилизацию запоздалым решением и честно говорят, что её проведение уже бессмысленно. Сам Путин ещё не принял решения, но собирается определиться в ближайшее время.В окружении президента по разному оценивают сроки и возможности удерживать захваченные в Украине территории, большинство понимают, что рано или поздно, но уходить придётся и лучше мотивировать это "жестом доброй воли" или договоренностями с украинской стороной, чем спасаться бегством или быть разбитыми. Сам Путин выиграть всё ещё надеется и вероятно готов похоронить страну вместе с собой.