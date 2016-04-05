❗️ЗСУ змусили війська «ДНР» вийти з Киселівки на Херсонщині та відійшли до Дніпра, – ISW.
▫️Село є оперативно важливим (https://www.understandingwar.org/backgr ... ptember-12) для рф місцем навколо Херсона. Це останній великий н.п. уздовж шосе E58 і залізниці між нашими позиціями та Чорнобаївкою. ▫️Окупанти не здатні зміцнити новую лінію фронту після провалу на сході Харківщини. ▫️росія може призупинити розгортання новосформованих підрозділів через втрати та погіршення морального стану. это 13 км от Херсона...
Западная разведка допустила масштабное отступление России в районе Мариуполя и Херсона после отвода войск в Харьковской области
Успешное контрнаступление ВСУ может стать поворотным моментом в войне, следует из оценок западных разведок, которыми поделись с The Washington Post ее источники во власти. Станет ли этот успех постоянным, зависит от следующих шагов Владимир Путина, и в первую очередь от того, сможет ли он найти подкрепление для фронта, говорят собеседники газеты. Они допускают, что Россию может ждать еще более существенные потери территории под Херсоном и Мариуполем.
Детали. «У россиян проблемы. Вопрос в том, как они будут реагировать, но их слабые места обнажены, у них нет больших резервов живой силы и техники», — заявил один из собеседников издания.
▪️Украинские силы, судя по всему, продвигаются вперед осторожно, закрепляя свои успехи, сказал другой собеседник. Он полагает, что российская российская армия осознала, что ей не хватает оружия и живой силы для удержания всей захваченной территории.
▪️Источники WP сомневаются, что Путин прибегнет к химическому или ядерному оружию. Некоторые собеседники газеты считают, что у российских сил все еще есть возможность перегруппироваться и нанести ответный удар.
▪️«Конечно, это военная неудача. Я не знаю, могу ли я назвать это крупной стратегической потерей на данный момент», — сказал представитель США. Его позицию разделяют и другие собеседники издания, которые сказали, что еще слишком рано говорить, произошел ли перелом в пользу Киева. По данным западных разведок, тяжелые бои в Украине могут продолжиться.
▪️Собеседники газеты полагают, что в районе Мариуполя и Херсона стоит ждать еще более значительного, чем в Харьковской области, продвижения украинских сил.
Контекст. Стремительное наступление ВСУ в Харьковской области стало неожиданностью для российской армии, так как Россия стягивала силу на Херсонское направление. В результате контрнаступления Украина смогла отвоевать почти девять тысяч квадратных километров территории — это десятая часть того, что захватила Россия с начала войны, подсчитало «Агентство». https://t.me/meduzalive/68989
Вчера президент России Владимир Путин провел несколько совещаний в разных составах и форматах, большая часть общения проходила в режиме видеосвязи. Основной вопрос, который обсуждался, это необходимость мобилизации. Мы уже неоднократно рассказывали о том, что Путин является сторонником мобилизации и только постоянные рекомендации ряда лиц в его окружении, в том числе среди руководителей военного и силового блоков, плюс патологическое отсутствие решимости у президента, не дали объявить военное положение и мобилизацию весной и летом этого года. Мы также рассказывали о рекомендациях экспертов при Совете Безопасности РФ, которые являются высококлассными специалистами и аналитиками в своей области, которые предупреждали в своих докладах Путина о целесообразности проведения мобилизации с крайним сроком до 15 июля и предостерегали о полной утрате эффективности мобилизации после этой даты. Вчера президенту был представлен новый доклад от этой группы экспертов, в котором говорится об опасных последствиях проведения мобилизации в настоящее время, а среди последствий данного мероприятия, в среднесрочной перспективе, указали гражданскую войну и распад страны. Также эксперты подтвердили опасения потери контроля над некоторыми районами Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, о чём предупреждали ранее и советовали незамедлительно принять меры. Если учесть, что вчера губернатор Белгородской области обратился к президенту с просьбой разрешить провести эвакуацию как минимум на приграничных территориях области, то видимо, рекомендованные меры уже запоздали. Вчера президента от проведения мобилизации отговаривали практически все с кем он общался. Руководство силового блока против мобилизации опасаясь во-первых, протестных настроений в этой связи и во-вторых, в случае поражения России, огромного количества вооруженных людей, которые будут считать себя преданными руководством страны. Часть руководства военного блока тоже считают мобилизацию запоздалым решением и честно говорят, что её проведение уже бессмысленно. Сам Путин ещё не принял решения, но собирается определиться в ближайшее время. В окружении президента по разному оценивают сроки и возможности удерживать захваченные в Украине территории, большинство понимают, что рано или поздно, но уходить придётся и лучше мотивировать это "жестом доброй воли" или договоренностями с украинской стороной, чем спасаться бегством или быть разбитыми. Сам Путин выиграть всё ещё надеется и вероятно готов похоронить страну вместе с собой. https://t.me/generalsvr/1054
📝Росія детально: події та тренди в РФ за минулий тиждень (03.09 - 09.09)
✅ Резюме:
👊Російська Федерація продовжує тактику підвищення ставок одразу за декількома напрямками. Мета — вихід на діалог, як мінімум, з ЄС та «заморожування конфлікту в Україні». За часом Кремль розраховує отримати бажане ближче до середини листопада. Однак, на відміну від попередніх років, шантаж РФ може виявитися недієвим. І в такому разі російські еліти розглядають питання переходу своєї країни до режиму «ізоляції».
👽На економічному форумі у Владивостоці президент Росії В.Путін зробив кілька заяв що продемонстрували відірваність оцінок і рішень російського керівництва від реальних економічних і геополітичних обставин, що складаються. Так, В.Путін піддав критиці рішення про обмеження верхніх закупівельних цін на газ. Він пригрозив відмовою від виконання контрактів на постачання газу, тобто відкрито анонсував газову блокаду Європи. Путін вчергове не зміг чітко сформулювати цілі війни проти України, проте головним надбанням назвав «зміцнення суверенітету» та процес поляризації як у світі, так і всередині країни.
Заяви російського керівництва перестають сприймати навіть ті країни, які не входять до західної коаліції. Втрата реалістичності в оцінках ситуації та в ухваленні стратегічних рішень приводить не лише до воєних поразок російської армії, але і створює загрози всьому світу.
💰У великих російських банків не все гладко, на що вказує багато факторів. З ростом прострочених платежів може і зрости кількість банкротств. Найбільше від цього постраждає банківський сектор, адже часто процес банкротства проводять для реструктуризації боргів.
Повільно, але системно незважаючи на браваду по телевізору, економіка Росії, російський бізнес і громадяни все гірше почуваються, зростає заборгованість, банкрутства. Але темпи ослаблення економіки все ще є недостатніми, а отже, санкції треба продовжувати посилювати.
🐀Останні політичні комунікації РФ з керівництвом М’янми, КНДР та Ірану показують, що Москва відчадуйшно шукає спосіб сформувати партнерства, які дозволять нівелювати ефект західних санкцій у найближчі місяці. Але поки що, усі ці комунікації свідчать радше про те, що багато країн вибиватимуть з РФ поступки, але в обмін не можуть нічого гарантувати, а у деяких випадках не стануть ризикувати, щоб не наражатися на західні санкції.
📜В Росії узаконили застосування доктрини «русского мира» в зовнішньополітичній діяльності. 5 вересня президент Володимир Путін підписав указ про затвердження «Концепції гуманітарної політики Російської Федерації за кордоном», яка визначає цілі, методи та основні напрямки такої діяльності. Вона дозволяє краще зрозуміти російську стратегію у цій сфері. Кремлівські постулати в ній наступні:
По-перше, культура – це інструмент, а то й зброя в руках держави, спрямована на посилення її міжнародних позицій. І Росія може і буде активно використовувати усі наявні у неї можливості – від популяризації російського балету до захисту прав російськомовних за кордоном – задля просування своїх інтересів.
А по-друге, планета поділена на світи «традиційних цінностей» та глобальних ліберальних «псевдоцінностей», між якими точиться непримиренна боротьба. І Росія висуває себе на роль лідера світу традиційних цінностей, оскільки і сама начебто збудована на них.
Таким чином, цей документ є найяскравішою відповіддю тим, хто вважає, що російська культура не належить російській державі, не є інструментом політики та не становить загрози Україні та решті світу. Російська культура, як визнано в документі, віддавна і до сьогодні слугує промоції російської державності. Без усвідомлення цього існує загроза ефективного використання Росією своєї м’якої сили і в подальшому. https://t.me/blacklampa/7073