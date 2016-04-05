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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2241224222432244
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:11

  flyman написав:я проти обмежень прав людини
твои права ограничил рос. армия и лично Путин. Остальное уже следствие Подсказать как с ними бороться?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:19

Все - взаємно!© ;)

  flyman написав:я проти обмежень прав людини

Так щоб мати право на права)) - може спочатку потрібно їх заслужити?
Накшталт, допомогти в обороні держави, а вже тоді ЗАСЛУЖЕНО вимагати свої права! :D

Спочатку захистити/оборонити свою державу (отримати перемогу над ворогом) а там і держава відкриє всі шляхи/кордони! ;)

Бо "чужими руками - добре жар загортати"© ;)
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Накшталт, допомогти в обороні держави

"Я вже ваєнний сбор 1.5% заплатив, нічого нікому не винен" :lol:

З.І. День впусту. Нема погоди, туман :(
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:41

  vitaliian написав:
  flyman написав:я проти обмежень прав людини
твои права ограничил рос. армия и лично Путин. Остальное уже следствие Подсказать как с ними бороться?

не мої, а всіх громадян України чоловічої статі 18..60 років

https://www.theglobeandmail.com/world/article-ukraines-ban-on-adult-men-leaving-the-country-faces-growing-legal/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:42

  Успіх написав:
  flyman написав:я проти обмежень прав людини

Так щоб мати право на права)) - може спочатку потрібно їх заслужити?
Накшталт, допомогти в обороні держави, а вже тоді ЗАСЛУЖЕНО вимагати свої права! :D
Спочатку захистити/оборонити свою державу (отримати перемогу над ворогом) а там і держава відкриє всі шляхи/кордони! ;)
Бо "чужими руками - добре жар загортати"© ;)
Той рідкий випадок , коли я на 100% підтримую Долярчика
Навіть плюсик би поставив..якби було можна :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:не мої, а всіх громадян України чоловічої статі 18..60 років
Нє--а

Я ж вхожу в категорію 18-60
Але не гемзаю що мої права обмежені.
Тому
Твої..і тих хто так само як ти про це пише...і це добре, адже злодіїв також примусово обмежують, от тому ти й такі як ти отримуєте те на що заслужили..

Мені ( і тим хто розуміє необхідність обмежень) - комфортно
Тобі - погано...
Я шаленно плюсую...мені подобається коли страждають ті , хто на це заслужив.
budivelnik
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